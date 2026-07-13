Кремний больше не тянет: китайская разработка обнулила прежние пределы скорости ИИ

Китай совершил рывок в гонке за глобальное превосходство в сфере искусственного интеллекта. Ученые Пекинского университета представили оптическую систему соединения для стандартных электронных чипов. Разработка увеличивает продуктивность ИИ-систем более чем в 100 раз. При этом аппаратный комплекс потребляет лишь одну девятую часть ресурсов, необходимых традиционным вычислительным центрам. Это не просто обновление — это радикальная смена технологического уклада.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект мозг

Световая скорость против кремниевых ограничений

Жадность современных нейросетей к вычислительным мощностям стала тормозом прогресса. Стандартный путь — бесконечная закупка видеокарт и строительство гигантских дата-центров — уперся в потолок энергоэффективности. Исследование в National Science Review предлагает сменить архитектуру. В основе лежит гибридная оптико-электронная система "ВВОС" (внутричиповый всеоптический суперузел). Команда профессора Ван Синцзюня создала кремниевый фотонный приемопередатчик на 400 Гбит/с. Он мгновенно конвертирует ток в свет.

"Китай выстраивает систему, где данные передаются без потерь и внешнего усиления. Это критически важно для мирового рынка чипов, так как снимает барьер перегрева и задержек", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вторым звеном стал оптический переключатель 16x16. Он позволяет связывать чипы с пропускной способностью до 6,4 Тбит/с. Тесты на нейросети для очистки изображений подтвердили стократное ускорение вывода данных. Система работает безошибочно, не требуя мощных систем охлаждения. Это "горькое лекарство" для индустрии, привыкшей заливать проблемы деньгами и электричеством. Теперь побеждает тот, кто управляет фотонами.

Научный десант: география китайского прорыва

Пекин не ограничился одной лабораторией. Создан мощный кластер, охватывающий ключевые провинции КНР. База — Школа электроники Пекинского университета. К ней подключены центры в провинции Цзянсу и институты Наньтуна. Участвует и частный капитал: Hangzhou Flyslice Technologies и Henan Shijia Photons. Параллельно свои решения готовят Университет Цинхуа (чипы "Тайцзи") и Шанхайский университет Цзяотун (LightGen). Это институциональный подход к лидерству.

Параметр Показатель системы ВВОС Скорость вывода ИИ Ускорение в 100 раз Энергопотребление Снижение в 9 раз Пропускная способность До 6,4 Тбит/с

"Инвестиции в фотонику — это игра на опережение. Когда традиционные методы импортозамещения перестанут работать, базой станет технологический суверенитет через фундаментальную науку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Никита Волков.

Российский контекст: риск новой зависимости

Технологический прогресс в фотонике занимает все большую долю в мировом ВВП. Для России критически важно не остаться на обочине этой гонки. Зависимость от зарубежных архитектур в ИИ может стать фатальной. Обычные методы копирования здесь не сработают — нужна собственная база и кадры, подготовленные к работе со световыми вычислениями. На фоне того, как российские двигатели устанавливают на беспилотники, вопрос "мозгов" для систем управления становится ребром.

"России нужны четкие правила игры для высокотехнологичного бизнеса. Без государственной поддержки фундаментальных изысканий в микроэлектронике мы рискуем навсегда остаться покупателями, а не создателями", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о световых чипах

В чем главное преимущество оптических чипов перед обычными?

Главное — передача данных со скоростью света без перегрева проводников. Это позволяет кратно увеличить плотность вычислений при минимальном охлаждении.

Смогут ли эти чипы работать в обычных компьютерах?

Технология ВВОС ориентирована на центры обработки данных и системы ИИ. Для домашних ПК это перспектива следующего десятилетия, требующая смены архитектуры материнских плат.

Насколько Китай опережает другие страны в этой области?

Китай создал полноценный кластер из десятка университетов и частных компаний. Это дает кумулятивный эффект, который трудно воспроизвести одиночными стартапами.

Почему России важно развивать именно это направление?

Классическая кремниевая электроника близится к физическому пределу. Тот, кто первым освоит фотонные вычисления, обеспечит себе цифровое лидерство на десятилетия вперед.

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