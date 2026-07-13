Тьма больше не преграда: на Луне нашли способ оживить технику в ледяных кратерах

Китай превращает Луну в гигантскую беспроводную зарядку. Ученые из Харбинского технологического института придумали, как снабжать энергией аппараты в вечной тьме лунных кратеров. Рецепт прост: строим лазерную вышку на освещенном хребте и "стреляем" фотонами прямо в приемники луноходов. Больше никаких кабелей и тяжелых батарей, которые превращают технику в неповоротливых бегемотов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by James Stuby based on NASA image, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кратер на Луне

Зачем Луне лазерный Wi-Fi

Южный полюс спутника — это энергетический ад. С одной стороны, вершины гор там купаются в солнце почти вечно. С другой — рядом зияют кратеры-ловушки, где темнота не рассеивалась миллиарды лет. Именно там спрятан водяной лед — главный ресурс для будущих колоний. Чтобы добыть его, нужны роботы, но их солнечные панели в тени — просто бесполезный пластик.

"Передача энергии лазером — это единственный способ заставить технику работать в глубокой тени без ядерных реакторов. Мы заменяем громоздкие аккумуляторы на легкий фотоприемник, который превращает луч в ток", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Китайская схема выглядит так: на хребтах ставят солнечные фермы. К ним подключают лазеры. На дно кратера спускается луноход. Как только у него садится заряд, вышка "прошивает" километры тьмы точным лучом. Робот подпитывается на ходу. Это превращает исследовательскую миссию из игры на выживание в стабильную работу конвейера.

Оптимизация по-китайски: лишние 100 метров меняют всё

Просто поставить вышку недостаточно. Команда из Харбина вместе с коллегами из лабораторий лазерной информации и аэрокосмических механизмов просчитала каждый метр лунного ландшафта. Оказалось, что если сдвинуть передатчик всего на сотню метров, площадь покрытия сети вырастает на 35%.

Показатель эффективности Результат моделирования Площадь покрытия (старт) 18% Площадь покрытия (оптимизация) Более 24% Связанность сети Близко к 100% Дистанция передачи До 5 километров

Исследователи создали математическую модель, которая объединяет несколько станций в единую паутину. Теперь луноход может мигрировать между зонами покрытия, не опасаясь "смерти" аккумулятора. Это напоминает сотовую связь, только вместо мессенджеров по каналам течет чистая энергия. Чтобы подтвердить теорию, ученые взяли данные топографии NASA — первая зацепка за реальный рельеф была сделана на примере кратера Шеклтон.

"Для космоса критичен вес. Каждый лишний килограмм батареи на луноходе стоит миллионы. Лазерная сеть позволяет сбросить этот балласт и увеличить полезную нагрузку — буры, спектрометры и датчики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Кратер Шеклтон под прицелом

Почему именно Шеклтон? Это идеальный полигон. Его края освещены почти 90% времени, а дно — абсолютно черная дыра. Китайский метод оптимизации превращает этот хаос скал в упорядоченную энергосистему. Моделирование показало, что связность сети подскочила с жалких 40% до абсолютного максимума. Даже если база находится в пяти километрах, мощности лазера хватит, чтобы робот продолжал крутить колеса и копать грунт.

Эта технология — не просто научная игрушка. Это фундамент для будущих лунных станций. Пока США грезят о возвращении людей, Китай методично строит инфраструктуру. Если лазерная вышка заработает, освоение Луны перестанет быть опасной прогулкой в неизвестность и станет планомерной добычей ресурсов. Лазерный луч пробивает дорогу к воде, а значит — к топливу для прыжка на Марс.

"Главный риск тут — точность наведения. На дистанции в 5 километров луч должен бить в мишень размером с тарелку. Но учитывая отсутствие атмосферы на Луне, помех для лазера нет, что делает систему сверхэффективной", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о лунной лазерной сети

Почему нельзя просто использовать длинный кабель?

Рельеф Луны — это острые камни, пыль и перепады высот в километры. Прокладывать кабель в таких условиях технически невозможно и крайне ненадежно: любое повреждение остановит миссию.

Не перегреет ли лазер луноход?

Система настроена на передачу строго определенной мощности. Приемная панель преобразует свет в электричество, а излишки тепла сбрасываются через радиаторы аппарата. Это безопаснее, чем риск полного разряда в тени.

Что будет, если начнется пылевая буря?

На Луне нет атмосферы, поэтому классических бурь с ветром там не бывает. Пыль поднимается только от работы двигателей или колес, но она быстро оседает. Лазеру почти ничего не мешает.

Можно ли использовать эту технологию для оружия?

Проект сугубо гражданский и направлен на энергоснабжение научных приборов. Мощности исследовательского лазера недостаточно, чтобы что-то разрушить, его задача — передача энергии, а не деструкция.

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