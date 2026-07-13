Гравитация начала тихую войну: неожиданный дрейф частиц в глубоком космосе изменил архитектуру систем

Звезды не рождаются под фанфары и вспышки света. Все начинается в кромешной тьме и запредельном холоде, где гравитация ведет тихую войну с магнитными полями. Если магнетизм победит, газовое облако так и останется висеть в пространстве мертвым грузом. Но астрономы из Университета Кюсю и Института Макса Планка обнаружили, как материя обходит эту преграду. В ядре молекулярного облака L1544 в созвездии Тельца зафиксирован "побег" нейтральных частиц из-под магнитного гнета — процесс, получивший название амбиполярная диффузия.

Фото: Wikimedia Commons by Keesscherer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молекулярное облако Тельца

Физика "тихого саботажа": как падает газ

Представьте себе переполненный вагон метро, где магнитное поле — это поручни. Заряженные частицы (ионы) мертвой хваткой держатся за эти "поручни". А нейтральные молекулы — это просто пассажиры, которые протискиваются сквозь толпу к выходу (центру гравитации). Пока ионы "привязаны" к магнитным линиям, нейтральный газ потихоньку соскальзывает вниз. Этот дрейф ослабляет магнитную поддержку всей структуры. В какой-то момент "поручни" перестают удерживать массу облака, и оно схлопывается в протозвезду.

"Этот процесс критически важен. Без него магнитные поля могли бы вечно препятствовать рождению новых светил, превращая космос в статичную свалку газа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ранее это явление существовало только на бумаге в виде формул. Проблема в том, что в глубоком космосе при температуре, близкой к абсолютному нулю, обычные молекулы-маркеры просто намерзают на пылинки. Ученым пришлось стать детективами и выбрать двух "агентов", которые сохраняют подвижность даже в таком морозильнике: ион N2D+ и нейтральную молекулу пара-NH2D.

Охота за неуловимым дрейфом

Используя 30-метровый радиотелескоп IRAM, исследователи замерили скорости этих молекул. Разница составила всего 0,05 км/с. Для обычного человека это скорость неспешной прогулки, но для масштабов звездных яслей это настоящий гоночный заезд. Нейтральный газ несется к центру будущего светила быстрее, чем его заряженные собратья, запутавшиеся в магнитных сетях.

Тип частицы Поведение в ядре L1544 Заряженные ионы (N2D+) Тормозятся магнитным полем, двигаются медленнее. Нейтральные молекулы (para-NH2D) Игнорируют поле, падают внутрь под действием гравитации.

Чем плотнее становится ядро, тем меньше в него проникает внешнее излучение. Ионов становится меньше, столкновения между частицами происходят реже, и нейтральный газ получает еще больше свободы для падения. Это напоминает ситуацию, когда астрофизические исследования сталкиваются с оптическими ловушками, требуя предельной точности в измерениях спектров.

"Мы впервые увидели этот 'разрыв' в движении материи. Это прямое доказательство того, что гравитация начинает побеждать", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Почему это важнее, чем кажется

Понимание того, как именно газ "отцепляется" от магнитного поля, дает ключ к пониманию всей архитектуры звездных систем. От скорости этого дрейфа зависит, насколько быстро вырастет протозвезда и как распределится вещество вокруг нее. Это база для формирования планет и, в конечном счете, жизни. Подобно тому как история Луны хранит следы астероидных бомбардировок, газовые ядра хранят секреты механики мироздания.

Исследование L1544 — лишь начало. Команда планирует проверить и другие "звездные колыбели". Если паттерн подтвердится, учебники по звездообразованию придется дополнить данными о точном балансе сил в ледяной пустоте. Ведь даже ничтожная разница в скоростях может привести к тому, что на карте космоса появится новая яркая точка.

"Такие открытия связывают микрофизику частиц с глобальными процессами во Вселенной", — констатировал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы об амбиполярной диффузии

Зачем вообще нужно магнитное поле в облаке газа?

Оно работает как амортизатор, не давая силе тяжести мгновенно сплющить газ. Без этого поля звезды формировались бы хаотично и слишком быстро.

Почему нейтральные частицы не улетают совсем?

Их все еще удерживает гравитация центральной массы облака. Они не "улетают", а наоборот — падают в центр быстрее остальных.

Какая температура в ядре L1544?

Там экстремально холодно — всего на несколько градусов выше абсолютного нуля (около -270 по Цельсию).

Может ли магнитное поле полностью остановить рождение звезды?

Да, если амбиполярная диффузия будет протекать слишком медленно, ядро может рассеяться раньше, чем сформирует протозвезду.

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