Бюрократы против амбиций Маска: расследование инцидента едва не обнулило шансы на взлет

Компании Илона Маска не до сантиментов: пока инженеры латают дыры в "железе" после прошлого фиаско, на стартовом столе в Техасе уже вовсю гремят двигатели. SpaceX назначила запуск Flight 13 на 16 июля. Окно возможностей откроется в 18:45 по восточному времени. Задача дерзкая — не просто взлететь и плюхнуться в океан, а вывести на орбиту 20 "боевых" спутников Starlink V3. Это вам не весовые имитаторы бросать, тут реальные миллионы долларов висят на волоске.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

Работа над ошибками: почему упал бустер

Прошлый полет Flight 12, хоть и выглядел эффектно, закончился "кривым" финалом. Гигантский ускоритель Super Heavy вместо мягкой посадки в Мексиканском заливе исполнил кульбит в пустоту. Физика процесса оказалась коварной: в момент разделения ступеней двигатели корабля запустились с микроскопической разницей во времени. Этого хватило, чтобы "футбольный пинок" от газов развернул бустер на 90 градусов не в ту сторону. В итоге пять движков Raptor просто отказались заводиться для торможения — автоматика учуяла неладное и вырубила систему.

"Старт многодвигательной системы — это всегда балансировка на лезвии бритвы. Малейший сбой в тайминге зажигания превращает ракету в неуправляемый волчок из-за векторов тяги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Теперь SpaceX клянется, что всё исправила. Прошивку переписали, алгоритм "переворота" сделали дубовым и устойчивым к тряске. Инженеры поколдовали над датчиками и аварийными сигналами, чтобы ракета не паниковала при каждом чихе в камере сгорания. Статические испытания Super Heavy уже прошли 11 июля, так что машина готова к новой попытке приручить гравитацию. Вся миссия рассчитана на 65 минут — классический суборбитальный бросок, который должен подтвердить живучесть версии V3.

Боевое крещение Starlink V3

В этот раз Starship летит не "пустым". На борту — полноценная партия из 20 спутников связи нового поколения. План такой: пока корабль несется по своей траектории, он должен выплюнуть полезную нагрузку. Спутники успеют раскрыть солнечные панели и антенны, "поздороваться" с наземной станцией в Южной Африке и перемигнуться с соседями по орбите. Правда, полет будет недолгим — через несколько минут они сгорят в атмосфере вместе с носителем. Это тест скорости развертывания, который критически важен для Маска.

Параметр миссии Статус / Изменение Полезная нагрузка 20 функциональных аппаратов Starlink V3 Двигатели Raptor Обновленные датчики и системы зажигания Профиль полета Суборбитальный, 65 минут до приводнения

Зачем такая спешка? У SpaceX на горизонте маячит NASA с программой Artemis. Пока американцы пытаются понять, почему их лунный проект трещит по швам от недофинансирования и инженерных просчетов, Starship остается единственной надеждой на высадку людей на Луну. Если Flight 13 пройдет без сучка и задоринки, следующая миссия может стать полноценной орбитальной. А это уже совсем другая лига и прямой вызов законам небесной механики.

"Любой сбой в системе питания или дефицит мощности при выводе такой массы может привести к тому, что спутники не успеют даже подать сигнал до входа в плотные слои атмосферы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по балансу мощности Максим Лебедев.

Бюрократия против амбиций Маска

Единственный тормоз в этой гонке — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Расследование инцидента с Flight 12 всё еще тянется. Чиновники изучают, почему Super Heavy не смог мягко коснуться воды. Без их "ок" ракета не взлетит, даже если всё топливо уже в баках. Это напоминает детектив, где каждый винтик под микроскопом. И пока в космосе находят загадочную органику, на Земле ломают копья о регламенты безопасности.

"Безопасность опасных производственных объектов, к которым относится космодром, требует исключения любых аномалий в поведении двигателей, способных изменить траекторию падения ступеней", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о миссии Starship

Зачем запускать работающие спутники в суборбитальный полет?

SpaceX тестирует механизм развертывания и возможность спутников связываться с наземными станциями в условиях реального полета, даже если они проживут всего 10-15 минут.

В чем главное отличие корабля версии V3?

Улучшена надежность зажигания двигателей Raptor, изменена конфигурация системы разделения ступеней и обновлено программное обеспечение для управления вектором тяги.

Что будет, если FAA не закончит расследование до 16 июля?

Запуск будет перенесен. Без лицензии регулятора старт SpaceX в Бока-Чика юридически невозможен, несмотря на техническую готовность носителя.

Когда Starship выйдет на настоящую орбиту?

Цель — Flight 14. Если текущий тест Flight 13 докажет точность управления бустером и кораблем, Маск отправит миссию на полный виток вокруг Земли.

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