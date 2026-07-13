NASA ищет четверых смельчаков: 378 дней в марсианской тюрьме — выдержит ли человек такой тест

NASA открыло охоту на четырех добровольцев, готовых променять земной комфорт на 378 дней изоляции в замкнутом модуле. Амбициозный проект имитирует жизнь на Марсе, проверяя людей на прочность в условиях ограниченных ресурсов и полной оторванности от цивилизации. Пока американское агентство заявляет о благородных целях подготовки колонизации, эксперты напоминают о колоссальных психологических рисках, которые несут подобные игры в выживание задолго до реальных орбитальных полетов к Красной планете.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Космонавт на Марсе

Год в коробке: детали эксперимента CHAPEA

Эксперимент развернется на базе Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Четверым участникам предстоит прожить год в модуле Mars Dune Alpha площадью около 157 квадратных метров. Это не просто затворничество: добровольцам придется имитировать выходы на поверхность в скафандрах, управлять роботами, выращивать еду и поддерживать работу оборудования в условиях задержки связи с Землей.

"Главная сложность не в технических поломках, а в монотонности и социальной деградации малой группы. В замкнутом пространстве даже незначительные привычки соседа спустя полгода начинают вызывать агрессию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Старт третьей миссии CHAPEA намечен на лето 2027 года. NASA планирует использовать эти данные для уточнения графика наблюдения затмений и других явлений с поверхности будущей лунной базы, строительство которой официально ожидается в 2029 году. Программа призвана выявить, как человеческий организм и психика справляются с дефицитом привычных благ.

Фильтр NASA: кого возьмут в "марсиане"

Критерии отбора напоминают требования к профессиональным астронавтам. Кандидат должен быть гражданином США или обладателем грин-карты в возрасте от 30 до 55 лет. Рост ограничен планкой в 188 см — лишние габариты в тесном модуле недопустимы. Обязателен магистерский диплом в области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) или серьезный налет в качестве пилота.

"Такие жесткие рамки отсекают обывателей. NASA нужны люди с навыками системного мышления, способные починить прибор или провести биологический замер без подсказки из ЦУПа", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Медицинское сито еще строже: под запретом любые хронические заболевания, зависимости и даже такие особенности, как лунатизм или пищевые аллергии. Любой сбой здоровья внутри "марсианского" дома поставит эксперимент под угрозу. Общий срок контракта составит 14 месяцев, включая время на реабилитацию и тесты после выхода из изоляции.

Психика под давлением и цели программы

Основным врагом миссии признана не техника, а потеря чувства времени. Искусственное освещение и отсутствие свежего воздуха сбивают циркадные ритмы, что ведет к бессоннице и депрессии. Это критический фактор, ведь ошибки экипажа из-за усталости могут привести к гибели всей экспедиции в реальности.

Параметр миссии Значение Продолжительность изоляции 378 дней Площадь модуля 157 кв. метров Возраст участников 30-55 лет Место проведения Хьюстон, США

Пока добровольцы будут имитировать жизнь на Красной планете, ученые на Земле продолжат изучать глобальные угрозы. В частности, анализируется будущее земной жизни и пределы устойчивости биосферы к изменениям среды, что напрямую коррелирует с созданием замкнутых систем жизнеобеспечения для космоса.

"Марсианские миссии на Земле помогают понять, как радиация и изоляция влияют на когнитивные способности. Мы видим, что человек — самое слабое звено в межпланетной гонке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Интересно, что NASA скрывает сумму вознаграждения, хотя за прошлые аналогичные миссии выплаты составляли десятки тысяч долларов.

Ответы на популярные вопросы о полете на Марс

Зачем проводить симуляцию на Земле?

Это единственный способ протестировать человеческий фактор и работу систем жизнеобеспечения без риска для жизни экипажа и огромных финансовых потерь в случае ошибки.

Может ли иностранец принять участие в миссии?

Нет, согласно правилам NASA, кандидаты должны иметь гражданство США или постоянный вид на жительство (грин-карту), что связано с требованиями безопасности и экспортного контроля технологий.

Какие научные задачи будут у экипажа?

Сбор геологических проб, биологические эксперименты по выращиванию растений в марсианском грунте и отработка психологических тестов на устойчивость в группе.

Что самое сложное в такой длительной изоляции?

Помимо дефицита общения, это задержка связи, которая в реальности на Марсе может составлять до 20 минут в одну сторону, что исключает живой диалог с близкими.

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