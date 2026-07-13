Гигант Маска ожил: 33 двигателя Starship заговорили одновременно — до полета к Марсу остался последний шаг

SpaceX завершила один из сложнейших этапов испытаний ускорителя Starship, проведя статический прожиг всех 33 двигателей Raptor. Это испытание — не просто формальность, а критическая проверка того, смогут ли системы огромной ракеты работать как единый организм. Любой сбой в топливных магистралях или электронике на этом этапе позволяет инженерам внести правки еще до того, как носитель покинет стартовый стол. Для амбициозного проекта Илона Маска, нацеленного на Луну и Марс, такие "земные" тесты дают данные, которые невозможно получить даже на самых мощных суперкомпьютерах.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Интеграция систем и магия больших данных

Статический прожиг демонстрирует готовность не только самой ракеты, но и всей наземной инфраструктуры. Когда 33 двигателя включаются одновременно, нагрузка на стартовую площадку и вспомогательные системы достигает пиковых значений. Это подтверждение того, что ускоритель и площадка стали интегрированным транспортным комплексом. Малейшее отклонение в давлении или температуре фиксируется тысячами датчиков, что позволяет минимизировать риски при будущих стартах.

"Каждый такой тест — это стресс-проверка для всей электроники. Синхронизировать работу трех десятков двигателей крайне сложно, и любые наводки в цепях управления могут стать фатальными. Поэтому инженеры так ценят чистые данные с площадки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Данный успех важен для реализации долгосрочных планов по освоению космоса. Starship призван стать полностью многоразовым инструментом для доставки грузов и людей за пределы низкой околоземной орбиты. В то время как некоторые спутники мешают астрономам своими бликами, новые тяжелые ракеты обещают открыть дорогу к системному исследованию Солнечной системы, включая миссии в рамках программы НАСА "Артемида".

Стратегия итераций: почему SpaceX торопится

Философия быстрого развития, выбранная SpaceX, подразумевает частые испытания и мгновенное внедрение изменений в конструкцию. Вместо многолетнего ожидания идеального прототипа, компания тестирует железо "в поле", выявляет слабые места и тут же исправляет их в следующей версии носителя. Это позволяет наращивать надежность системы с каждым новым шагом, подготавливая почву для экспедиций на Марс.

"С точки зрения физики, Starship — это огромный резервуар с колоссальной энергией. Управление такими масштабами требует филигранной точности в распределении тяги. Статические испытания показывают, насколько реально приручить эту мощь вне компьютерных моделей", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход контрастирует с классическими методами, но именно он обеспечивает темп, необходимый для коммерческих операций в глубоком космосе. Современные технологии позволяют не просто летать к звездам, но и искать следы аномалий на Луне, которые десятилетиями оставались вне поля зрения общественности. Успешный прожиг — это очередной кирпич в фундаменте новой космической архитектуры.

Параметр испытания Значение и цель Количество двигателей Raptor 33 единицы (полная конфигурация) Тип испытания Статический прожиг (без отрыва от стола) Основная задача Сбор телеметрии и проверка интеграции Ключевой риск Вибрационные и термические нагрузки

Что ждет Starship перед тринадцатым полетом

Несмотря на успех двигателей, до возвращения в небо предстоит пройти еще несколько этапов. Инженеры детально изучат тысячи параметров, записанных во время работы турбонасосов и камер сгорания. Кроме того, необходимо получить разрешения от регуляторов и провести финальную проверку всех систем перед стыковкой корабля с ускорителем.

"В космонавтике всё взаимосвязано: от устойчивости стартового стола до чистоты топлива. Эти тесты важны так же, как изучение климатических моделей для жизни на Земле — без понимания процессов внутри системы мы не сможем двигаться вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Если данные подтвердят исправность оборудования, команда перейдет к генеральной репетиции обратного отсчета. Рейс 13 станет еще одной возможностью доказать, что человечество готово к рутинным перевозкам в дальнем космосе, а не только к редким исследовательским вылазкам.

Ответы на популярные вопросы о программе Starship

Зачем прожигать двигатели на земле, если есть симуляции?

Даже самые точные компьютерные модели не могут полностью учесть реальные вибрации, акустические нагрузки и тонкие нюансы взаимодействия 33 двигателей в едином блоке. Реальный тест выявляет скрытые дефекты литья или сборки, которые невозможно заметить в цифре.

Почему SpaceX использует так много двигателей Raptor?

Система Starship рассчитана на огромную полезную нагрузку. Множество небольших, но очень мощных метановых двигателей обеспечивают необходимую тягу и позволяют сохранять управляемость даже при отказе нескольких единиц в полете.

Как статический прожиг влияет на экологию площадки?

SpaceX использует современную систему водяного охлаждения и подавления звука, чтобы минимизировать воздействие на бетонную плиту и окружающую среду. Метан, как топливо, сгорает чище, чем керосин или твердое топливо.

Когда ожидать полноценный запуск 13-й миссии?

Точная дата зависит от анализа телеметрии после прожига и скорости получения лицензии на запуск от авиационных и экологических властей США. Обычно между успешным прожигом и стартом проходит несколько недель.

Читайте также