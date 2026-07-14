Фанерный фантом над московской брусчаткой: как ученые спасали главный советский символ от гибели

Когда немцы в 1941-м поперли на Москву, Сталин решил спрятать главный козырь социализма — тело Ленина. Вождя вывезли в Тюмень так тихо, что даже мыши в Кремле не пискнули. Это была не просто эвакуация, а экстремальное техобслуживание в условиях войны. Ильич в изгнании успел покрыться черным грибком, но при этом умудрился "поправиться" на четыре килограмма.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/DTeBvwXVoAEMjMW?format=jpg https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1902/20190219lenin-hires-tortenelmi-alakok-es.jpg?w=800&h=800&t=5 by Павел Жуков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Ильич Ленин

Фанерный дом и секретный эшелон

В начале войны Москву камуфлировали как могли. Над Мавзолеем выстроили бутафорский двухэтажный дом из фанеры. Хитрый план: немецкий пилот летит бомбить символ революции, а видит обычную халупу. Но бетонная коробка — не лучший сейф при прямом попадании фугаса. 26 июня 1941 года верхушка СССР решила: Ленина пора эвакуировать в тыл.

3 июля семью биохимика Збарского привезли к глухому перрону за Ярославским вокзалом. В поезде — гроб из чинары, банки с мозгами, пуля Каплан и батарея склянок с реактивами. Пока Сталин из репродукторов неуверенно вещал про "братьев и сестер", состав без огней и номеров рванул в Сибирь. Путь был тяжелым. Солдаты буквально отдирали от вагонов толпы беженцев, штурмующих любой транспорт на восток.

"Спешка была такая, что грузы с химикатами и лабораторным стеклом пихали в вагоны вперемешку с личными вещами. Контроль за температурой в пути шел вручную, ученые дежурили у саркофага круглосуточно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Черная плесень против советской химии

В Тюмени тело прописали в здании сельхозтехникума. Окна заложили кирпичом, поставили пост номер один. Но главная битва развернулась не с диверсантами, а с биологией. В 1942 году на теле Ильича проступили жуткие черные пятна. Марля оказалась плохо простерилизованной, и грибок решил полакомиться исторической личностью.

Микробиологи из Москвы советовали радикальные меры — чуть ли не сжечь очаги заражения. Но Збарский и команда справились своими методами. Плесень победили, статус-кво восстановили. Ученые в закрытом городе жили на широкую ногу — пайки были элитные, пока местные жители падали от голода. Чтобы не сойти с ума от скуки, профессора преподавали в институтах и охотились.

"Любое нарушение стерильности в таких условиях — это приговор. Биофизика процесса бальзамирования требует идеального баланса влажности, иначе ткани превращаются в труху или становятся субстратом для грибов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Тюменская диета и возвращение домой

Самое забавное, что за годы эвакуации Ленин… набрал массу. Еще в 1938-м мумия начала "худеть" — из-за испарения влаги вес упал до 50 кг. В Тюмени ученые так увлеклись инъекциями и пропиткой бальзамами, что к 1943 году вождь весил уже 54 кг. Выглядел он в итоге свежее, чем до войны. Ему даже справили новый костюм у местного портного, чем окончательно спалили всю секретность операции.

В апреле 1945-го Сталин скомандовал возвращаться. Москву к тому времени "прокачали": в Мавзолее установили кондиционеры и новый саркофаг. Все следы пребывания Ленина в Тюмени зачистили. Официальная пропаганда десятилетиями врала, что вождь никуда не уезжал и "хранил" Москву своим присутствием. Сейчас в той самой комнате техникума, по слухам, стоит серверная, но стены до сих пор хранят слабый дух формалина.

"История науки знает немало примеров фальсификации ради идеологии. Эвакуация тела была логичным шагом, но признать уязвимость символа власти тогда не могли", — отметил эксперт Pravda. Ru, историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вообще было везти тело так далеко?

Тюмень была идеальным тылом — далеко от фронта, есть железная дорога, а здание училища было обнесено крепким забором и легко превращалось в крепость для одного VIP-пациента.

Как скрывали правду о эвакуации?

Тюменцев переселяли, окна закладывали, а охрану разделили на "кремлевскую" (внутри) и обычную милицейскую (снаружи), чтобы снаружи здание выглядело как скучный режимный объект.

Правда ли, что в Мавзолее лежит копия?

Все слухи о замене тела восковой фигурой опровергаются отчетами биохимиков. Если бы это была кукла, ученым не пришлось бы возиться с грибком и инъекциями для веса.

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