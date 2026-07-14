Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никаких прогулок по перрону: в Перми устранили дефекты, заблокировавшие доступ в самолет
Сон становится глубже без таблеток: правильный ужин помогает организму отключиться вовремя
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Ваша малина ждёт перемен: как понять, что ягодник "засиделся" на одном месте
Природа нанесла удар по Бурятии: вода уничтожила трассу, без которой север рискует остаться изолированным
В России ждут новый Passat, которого не знают европейцы: Volkswagen сделал неожиданный ход
Кухонная морока с хранением исчезла: заморозка превратит чеснок в "вечный" кубик вкуса
Российскую семью оставили в Риме: Turkish Airlines потребовала почти 100 тысяч за билет ребенку
Россиян в Куангнинь заманивают жёстко: буддизм, трекинг и пляж на острове космонавта

Фанерный фантом над московской брусчаткой: как ученые спасали главный советский символ от гибели

Наука

Когда немцы в 1941-м поперли на Москву, Сталин решил спрятать главный козырь социализма — тело Ленина. Вождя вывезли в Тюмень так тихо, что даже мыши в Кремле не пискнули. Это была не просто эвакуация, а экстремальное техобслуживание в условиях войны. Ильич в изгнании успел покрыться черным грибком, но при этом умудрился "поправиться" на четыре килограмма.

Владимир Ильич Ленин
Фото: https://pbs.twimg.com/media/DTeBvwXVoAEMjMW?format=jpg https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1902/20190219lenin-hires-tortenelmi-alakok-es.jpg?w=800&h=800&t=5 by Павел Жуков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Ильич Ленин

Фанерный дом и секретный эшелон

В начале войны Москву камуфлировали как могли. Над Мавзолеем выстроили бутафорский двухэтажный дом из фанеры. Хитрый план: немецкий пилот летит бомбить символ революции, а видит обычную халупу. Но бетонная коробка — не лучший сейф при прямом попадании фугаса. 26 июня 1941 года верхушка СССР решила: Ленина пора эвакуировать в тыл.

3 июля семью биохимика Збарского привезли к глухому перрону за Ярославским вокзалом. В поезде — гроб из чинары, банки с мозгами, пуля Каплан и батарея склянок с реактивами. Пока Сталин из репродукторов неуверенно вещал про "братьев и сестер", состав без огней и номеров рванул в Сибирь. Путь был тяжелым. Солдаты буквально отдирали от вагонов толпы беженцев, штурмующих любой транспорт на восток.

"Спешка была такая, что грузы с химикатами и лабораторным стеклом пихали в вагоны вперемешку с личными вещами. Контроль за температурой в пути шел вручную, ученые дежурили у саркофага круглосуточно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Черная плесень против советской химии

В Тюмени тело прописали в здании сельхозтехникума. Окна заложили кирпичом, поставили пост номер один. Но главная битва развернулась не с диверсантами, а с биологией. В 1942 году на теле Ильича проступили жуткие черные пятна. Марля оказалась плохо простерилизованной, и грибок решил полакомиться исторической личностью.

Микробиологи из Москвы советовали радикальные меры — чуть ли не сжечь очаги заражения. Но Збарский и команда справились своими методами. Плесень победили, статус-кво восстановили. Ученые в закрытом городе жили на широкую ногу — пайки были элитные, пока местные жители падали от голода. Чтобы не сойти с ума от скуки, профессора преподавали в институтах и охотились.

"Любое нарушение стерильности в таких условиях — это приговор. Биофизика процесса бальзамирования требует идеального баланса влажности, иначе ткани превращаются в труху или становятся субстратом для грибов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Тюменская диета и возвращение домой

Самое забавное, что за годы эвакуации Ленин… набрал массу. Еще в 1938-м мумия начала "худеть" — из-за испарения влаги вес упал до 50 кг. В Тюмени ученые так увлеклись инъекциями и пропиткой бальзамами, что к 1943 году вождь весил уже 54 кг. Выглядел он в итоге свежее, чем до войны. Ему даже справили новый костюм у местного портного, чем окончательно спалили всю секретность операции.

В апреле 1945-го Сталин скомандовал возвращаться. Москву к тому времени "прокачали": в Мавзолее установили кондиционеры и новый саркофаг. Все следы пребывания Ленина в Тюмени зачистили. Официальная пропаганда десятилетиями врала, что вождь никуда не уезжал и "хранил" Москву своим присутствием. Сейчас в той самой комнате техникума, по слухам, стоит серверная, но стены до сих пор хранят слабый дух формалина.

"История науки знает немало примеров фальсификации ради идеологии. Эвакуация тела была логичным шагом, но признать уязвимость символа власти тогда не могли", — отметил эксперт Pravda. Ru, историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вообще было везти тело так далеко?

Тюмень была идеальным тылом — далеко от фронта, есть железная дорога, а здание училища было обнесено крепким забором и легко превращалось в крепость для одного VIP-пациента.

Как скрывали правду о эвакуации?

Тюменцев переселяли, окна закладывали, а охрану разделили на "кремлевскую" (внутри) и обычную милицейскую (снаружи), чтобы снаружи здание выглядело как скучный режимный объект.

Правда ли, что в Мавзолее лежит копия?

Все слухи о замене тела восковой фигурой опровергаются отчетами биохимиков. Если бы это была кукла, ученым не пришлось бы возиться с грибком и инъекциями для веса.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, историк науки Сергей Белов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Садоводство, цветоводство
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Природа нанесла удар по Бурятии: вода уничтожила трассу, без которой север рискует остаться изолированным
В России ждут новый Passat, которого не знают европейцы: Volkswagen сделал неожиданный ход
Кухонная морока с хранением исчезла: заморозка превратит чеснок в "вечный" кубик вкуса
Фанерный фантом над московской брусчаткой: как ученые спасали главный советский символ от гибели
Российскую семью оставили в Риме: Turkish Airlines потребовала почти 100 тысяч за билет ребенку
Россиян в Куангнинь заманивают жёстко: буддизм, трекинг и пляж на острове космонавта
Военные риски на море превращаются в магазинную наценку: платить придется каждому покупателю
Ленинградская область поставила чиновников в одну очередь с водителями: Дрозденко отменил привилегии
Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике
Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.