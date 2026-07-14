Дно океана треснуло под тяжестью неизвестности: семь десятков скрытых эпицентров привели физиков в ужас

Представьте, что вы годами ходите по ковру, не подозревая, что под ворсом спрятаны десятки открытых люков. Океанологи оказались в похожей ситуации: под многокилометровой толщей воды дно Мирового океана усеяно гигантскими обрушившимися пустотами, которые мы просто не замечали. Группа вулканологов с помощью алгоритмов машинного обучения идентифицировала 73 ранее неизвестных кальдеры. Это не просто кратеры, а геологические "шрамы" эпических масштабов.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Глубины океана

Физика провала: когда гора уходит в пятки

Обычный вулкан — это прыщ на лице планеты. Кальдера — это когда этот прыщ взрывается так, что челюсть проваливается внутрь. С точки зрения физики всё просто: магматическая камера под землей пустеет после мощного выброса, и кровля над ней, не имея опоры, рушится вниз. Получается гигантская чаша, диаметр которой может достигать десятков километров. Если такая "ванна" решит сформироваться под водой, она вызовет цунами, способное смыть прибрежные города, как песочные замки.

"Мы недооценивали масштаб проблемы. Кальдеры — это не просто дыры, это мощнейшие источники ударных волн и пепловых выбросов. Извержение Хунга-Тонга в 2022 году наглядно показало, что случается, когда такая система просыпается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Алгоритм с красной планеты

До этого момента наука знала меньше 30 таких структур под водой. Найти их — всё равно что искать конкретную песчинку в темноте. Вулканолог Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле схитрил: он взял нейросеть, обученную ловить кратеры на Марсе, и натравил её на батиметрические карты Земли. ИИ "прожевал" рельеф морского дна и выдал ошеломляющий результат. Цифры говорят сами за себя: количество официально зафиксированных подводных кальдер выросло втрое после одной публикации в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Этап поиска Результат (кол-во объектов) Первичная выдача ИИ 87 435 кандидатов Жесткая фильтрация и проверка 78 объектов Ранее известные структуры 5 кальдер Фактически открыто новых 73 кальдеры

ИИ не просто искал дыры, он распознавал специфические геометрии обрушения. Проверка прошла успешно: пять уже известных кальдер попали в выборку алгоритма, что подтвердило точность метода. Теперь у геологов на руках карта с "минами" замедленного действия, о существовании которых никто не догадывался.

Где прячутся подводные убийцы

Самое странное в открытии — локализация. Обычно все ждут подвоха от границ тектонических плит, где земля трещит по швам. Но 61 новая кальдера найдена во внутренних областях, в цепочках подводных гор. Это меняет наше представление об активности океанского дна. Еще девять объектов обнаружили в вулканических дугах и восемь — на срединно-океанических хребтах. Семь из найденных структур настолько огромны и подозрительны, что ученые требуют немедленного мониторинга.

"Когда земная кора над магматической камерой схлопывается, она вытесняет огромную массу воды. Это идеальный механизм для запуска катастрофического цунами. Семь объектов из списка Веролино требуют экспедиций прямо сейчас", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Проблема в том, что мы привыкли мониторить сушу, игнорируя "подвал" планеты. Океан скрывает процессы, способные перекроить карту мира за считанные часы. Новые данные заставляют пересмотреть риски для судоходства и безопасности островных государств.

"Для геологии это фундаментальный сдвиг. Мы видим, что подводные горы — это не просто потухшие глыбы, а активные зоны, где происходили гигантские обвалы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о подводных вулканах

Чем кальдера отличается от обычного кратера?

Кратер — это маленькая воронка на вершине вулкана. Кальдера — это когда вся верхушка (или огромная площадь вокруг) проваливается в бездну из-за изъятия магмы из недр.

Почему их не нашли раньше без ИИ?

Океанские карты имеют низкое разрешение, а вручную просматривать сотни тысяч квадратных километров рельефа — задача для тысячи человек на десятилетия. ИИ сделал это за дни.

Может ли кальдера вызвать глобальное похолодание?

Да, если извержение будет сверхмощным. Пепел, выброшенный в стратосферу даже из-под воды, способен блокировать солнечный свет на месяцы.

Читайте также