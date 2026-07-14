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Арктическая земля скрывает нечто пугающее: микробный обмен данными изменил правила глобального климата

Наука

В шведских торфяниках Стордален, прямо за полярным кругом, кипит жизнь, которую не заметишь даже под лупой. Там миллиарды микробов занимаются не просто выживанием, а бесконечным "обменом железом". Они воруют, теряют и дарят друг другу куски ДНК, будто скачивают обновления для операционной системы. И делают это так бодро, что ученые схватились за голову: масштаб генетического круговорота оказался в разы больше, чем мы думали. Это не просто биологическая суета — от настроения этих крошек зависит, превратится ли Арктика в гигантскую газовую горелку.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

Генетический супермаркет под слоем льда

Представьте, что вы захотели научиться играть на гитаре, просто постояв рядом с музыкантом и физически впитав его навык. Для людей это бред, для микробов — обычный вторник. Эти существа используют подвижные генетические элементы, чтобы перекидывать друг другу способности. Восемь лет исследователи копались в грязи Стордалена и обнаружили 2,1 миллиона таких "флешек" с данными. Анализ РНК показал: в любой момент времени половина всей микробной тусовки занята приемом или передачей генетических файлов.

"Мы привыкли думать, что обмен генами — это экстренная мера, вроде передачи инструкции по борьбе с антибиотиками. Оказалось, микробы обмениваются базовыми настройками для повседневной жизни. Это постоянный апгрейд систем выживания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Углеродный курок в руках бактерий

Зачем нам знать, чем занимаются бактерии в шведской глуши? Всё дело в углероде. Вечная мерзлота — это гигантский холодильник, набитый органикой. Пока земля заморожена, углерод спит. Но как только почва оттаивает, просыпаются микробы и начинают пировать. Проблема в том, что побочный продукт их банкета — метан и углекислый газ. Обмениваясь генами, микробы учатся переваривать размороженную еду быстрее. Скорость их адаптации напрямую влияет на то, как быстро парниковые газы вылетят в атмосферу и добавят жару планете.

Процесс Последствия
Горизонтальный перенос генов Взрывная адаптация популяции к теплу
Оттаивание мерзлоты Выброс метана и усиление потепления

Микробные сообщества работают как распределенная вычислительная сеть. Если один нашел способ эффективно расщеплять сложные питательные вещества в новых условиях, через короткое время этот "лайфхак" будет у всех соседей. Это делает экосистему невероятно гибкой и опасной для стабильности климата.

"Арктические почвы — это пороховая бочка. Микробы здесь выступают в роли детонатора. Если они научатся перерабатывать углерод быстрее, чем мы прогнозируем, климатические модели придется переписывать с нуля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Как выжить, если ты — просто клетка

В отличие от нас, микробы не ждут смены поколений, чтобы эволюционировать. Они просто подбирают нужную ДНК из окружающей среды. В популяции из миллиардов клеток большинство погибнет при резком изменении климата, но пара счастливчиков успеет "схантить" нужный кусок кода. Они и станут основой новой колонии. Исследование в Nature Microbiology доказало: этот процесс затрагивает не только защиту от токсинов, но и фундаментальные клеточные процессы. Это биологический опенсорс в чистом виде.

"Способность бактерий заимствовать чужие гены превращает их популяцию в единый супервоинский организм. Это позволяет им захватывать новые ниши за считанные дни", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о микробной генетике

Почему это открытие важно для обычного человека?

Микробы контролируют состав атмосферы. Если их "генетический обмен" ускорит таяние мерзлоты, глобальное потепление пойдет по худшему сценарию. Это затронет всё: от цен на еду до частоты ураганов.

Могут ли эти микробы обмениваться опасными генами?

В основном они делятся генами для метаболизма. Но именно по таким каналам распространяется устойчивость к антибиотикам, что является глобальной угрозой для медицины.

Зачем ученые изучали это целых восемь лет?

Генетические процессы в почве скрыты и хаотичны. Нужно было собрать колоссальный объем данных в разные сезоны, чтобы доказать: обмен генами — это массовая норма, а не случайная мутация.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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