Представьте, что вы всю жизнь считали свой старый холодильник неисправным монстром, который морозит до минус пятидесяти, а потом выяснили: он всегда держал приличные минус восемь. Именно это произошло с нашими представлениями о климате планеты. Ученые из Университета Лидса пересмотрели температурную карту Земли за последние 540 миллионов лет и поняли — мы сильно переоценили "пыл" прошлого.
Раньше палеоклиматологи пугали нас цифрами: мол, во времена первых животных на планете царило пекло на 30 градусов выше доиндустриального уровня. Ученые смотрели на изотопы кислорода в осадках и делали вывод — тропики кипели. Но команда под руководством Дунъюя Чжэна из Чэндуского технологического университета применила другой инструмент — химический индекс изменения (ХИУ).
"Мы перестали гадать по изотопам и начали измерять истощение элементов в древних породах. Это как смотреть не на показания сломанного датчика, а на то, насколько сильно 'обгорела' краска на стенах дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Десятки тысяч проб показали: Земля была горячей, но не запредельно. Пик древней жары — это всего плюс 10 градусов к норме, а не 20 или 30. Планета оказалась гораздо более сдержанной дамой, чем мы думали, глядя на ее "фотографии" 500-миллионной давности.
|Период/Метод
|Старая оценка (макс. Т)
|Новая оценка (Лидс)
|Фанерозой (пик жары)
|+20…+30°C от нормы
|~ +10°C от нормы
|Индикатор
|Изотопы кислорода
|Химический индекс изменения (ХИУ)
Почему жизнь вообще уцелела, если Солнце жарило, а извержения вулканов выплевывали мегатонны углекислого газа? Исследование в Nature Communications подтверждает: у Земли есть "отрицательная обратная связь". Это встроенный природный термостат. Главный механизм — выветривание горных пород.
Когда становится слишком жарко, дожди и химические реакции начинают быстрее "разъедать" камни. Этот процесс буквально высасывает лишний углекислый газ из атмосферы, превращая его в минералы, и отправляет на дно океана. Это работает медленно, как движение ледника, но верно. Именно эта стабильность позволила эволюции не сгореть на старте, а создать всё разнообразие видов — от трилобитов до нас с вами.
"Эволюция и расцвет жизни не были случайными совпадениями, а тесно связаны со способностью Земли регулировать свой климат на протяжении геологического времени", — отметил соавтор работы Дунъюй Чжэн.
Казалось бы, если Земля была холоднее, чем мы думали, то нам и бояться нечего? Наоборот. Выяснилось, что предел климатической системы находится гораздо ближе. Если мы сожжем всё ископаемое топливо и поднимем температуру на те же 10 градусов, мы загоним планету в условия, в которых она не была сотни миллионов лет.
Проблема в скорости. Природный термостат (выветривание камней) рассчитан на миллионы лет. А человечество меняет состав атмосферы за десятилетия. У системы просто не успевают сработать предохранители. То, что раньше занимало эпоху, сейчас укладывается в жизнь одного поколения.
"Древние жаркие климаты формировались крайне медленно. Естественные системы регулирования работают неспешно, и людям придется самостоятельно регулировать свою деятельность, чтобы удержаться в живом диапазоне", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Изотопный анализ кислорода сильно зависит от локальных условий и солености воды. Новые данные по выветриванию пород дают более усредненную и точную картину глобального климата, а не температуры отдельной лужи.
Может, но через миллионы лет. Механизм выветривания слишком инертен для того, чтобы среагировать на выбросы заводов и автомобилей в реальном времени.
Это будет "терра инкогнита". Древние экосистемы жили в таком режиме, но они адаптировались к нему бесконечно долго. Современная биосфера к такому скачку просто не готова.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.