Земной термостат сломался: почему древняя жара оказалась мифом, а наша реальность — угрозой

Представьте, что вы всю жизнь считали свой старый холодильник неисправным монстром, который морозит до минус пятидесяти, а потом выяснили: он всегда держал приличные минус восемь. Именно это произошло с нашими представлениями о климате планеты. Ученые из Университета Лидса пересмотрели температурную карту Земли за последние 540 миллионов лет и поняли — мы сильно переоценили "пыл" прошлого.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Проверка камнем: как химия отменяет жару

Раньше палеоклиматологи пугали нас цифрами: мол, во времена первых животных на планете царило пекло на 30 градусов выше доиндустриального уровня. Ученые смотрели на изотопы кислорода в осадках и делали вывод — тропики кипели. Но команда под руководством Дунъюя Чжэна из Чэндуского технологического университета применила другой инструмент — химический индекс изменения (ХИУ).

"Мы перестали гадать по изотопам и начали измерять истощение элементов в древних породах. Это как смотреть не на показания сломанного датчика, а на то, насколько сильно 'обгорела' краска на стенах дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Десятки тысяч проб показали: Земля была горячей, но не запредельно. Пик древней жары — это всего плюс 10 градусов к норме, а не 20 или 30. Планета оказалась гораздо более сдержанной дамой, чем мы думали, глядя на ее "фотографии" 500-миллионной давности.

Период/Метод Старая оценка (макс. Т) Новая оценка (Лидс) Фанерозой (пик жары) +20…+30°C от нормы ~ +10°C от нормы Индикатор Изотопы кислорода Химический индекс изменения (ХИУ)

Тормоза планеты: почему биосфера не сварилась

Почему жизнь вообще уцелела, если Солнце жарило, а извержения вулканов выплевывали мегатонны углекислого газа? Исследование в Nature Communications подтверждает: у Земли есть "отрицательная обратная связь". Это встроенный природный термостат. Главный механизм — выветривание горных пород.

Когда становится слишком жарко, дожди и химические реакции начинают быстрее "разъедать" камни. Этот процесс буквально высасывает лишний углекислый газ из атмосферы, превращая его в минералы, и отправляет на дно океана. Это работает медленно, как движение ледника, но верно. Именно эта стабильность позволила эволюции не сгореть на старте, а создать всё разнообразие видов — от трилобитов до нас с вами.

"Эволюция и расцвет жизни не были случайными совпадениями, а тесно связаны со способностью Земли регулировать свой климат на протяжении геологического времени", — отметил соавтор работы Дунъюй Чжэн.

Предел прочности: куда мы катимся

Казалось бы, если Земля была холоднее, чем мы думали, то нам и бояться нечего? Наоборот. Выяснилось, что предел климатической системы находится гораздо ближе. Если мы сожжем всё ископаемое топливо и поднимем температуру на те же 10 градусов, мы загоним планету в условия, в которых она не была сотни миллионов лет.

Проблема в скорости. Природный термостат (выветривание камней) рассчитан на миллионы лет. А человечество меняет состав атмосферы за десятилетия. У системы просто не успевают сработать предохранители. То, что раньше занимало эпоху, сейчас укладывается в жизнь одного поколения.

"Древние жаркие климаты формировались крайне медленно. Естественные системы регулирования работают неспешно, и людям придется самостоятельно регулировать свою деятельность, чтобы удержаться в живом диапазоне", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о древнем климате

Почему старые методы показывали 30 градусов тепла?

Изотопный анализ кислорода сильно зависит от локальных условий и солености воды. Новые данные по выветриванию пород дают более усредненную и точную картину глобального климата, а не температуры отдельной лужи.

Может ли планета сама остановить глобальное потепление?

Может, но через миллионы лет. Механизм выветривания слишком инертен для того, чтобы среагировать на выбросы заводов и автомобилей в реальном времени.

Что случится, если мы достигнем +10 градусов?

Это будет "терра инкогнита". Древние экосистемы жили в таком режиме, но они адаптировались к нему бесконечно долго. Современная биосфера к такому скачку просто не готова.

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