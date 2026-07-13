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Колыбель звездных гигантов оказалась полем боя: астрономы зафиксировали следы масштабной перестройки

Наука

Забудьте всё, что вам рассказывали в школе про мирные газовые колыбели. В созвездии Ориона идет настоящая стройка с применением тяжелой артиллерии. Группа астрономов под руководством Хуана Диего Солера из Венского университета просканировала знаменитую туманность с помощью радиотелескопов VLA и FAST. Итог: вместо уютного облака мы увидели зону тотальной перепланировки, которую терзают массивные звезды-хулиганы.

Сверхпузырь Орион–Эридан
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сверхпузырь Орион–Эридан

Водородный шпионаж: как увидеть невидимое

Нейтральный водород — это самый ленивый элемент во Вселенной. Он просто болтается в пустоте. Но у него есть фишка: он вещает на частоте 21 см. Это как слабая радиостанция в глубоком космосе. Если у вас есть достаточно большая "антенна" вроде китайского FAST или американской решетки VLA, вы услышите этот шёпот. Астрономы объединили данные этих гигантов и получили карту такой четкости, будто надели очки после жизни в тумане.

"Объединение VLA и FAST — это как совместить микроскоп и прожектор. Мы увидели структуру газа, которая раньше сливалась в однородное пятно. Это чистая физика в действии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Туманность Ориона (она же M42) висит всего в 1350 световых годах от нас. Это наш самый близкий полигон. Наблюдать за ней — всё равно что смотреть детские фотографии нашего Солнца, которому 4,6 миллиарда лет. Самому Ориону всего 2 миллиона — по космическим меркам он еще даже не научился ползать.

Миф о гигантском пузыре лопнул

Раньше считалось, что Орион — это один большой пузырь, который надула мощная звезда. Но новые карты показали нечто странное. Внутри основной оболочки обнаружили вторую полость. А еще — гигантский "выступ" из газа длиной в четыре световых года. Это значит, что туманность не раздувалась равномерно, как воздушный шарик. Её "пинали" несколько поколений звезд в разные моменты времени.

Параметр Старые данные Новые данные (VLA + FAST)
Масса оболочки ~1000 масс Солнца ~100 масс Солнца
Структура Одиночный пузырь Множественные полости и нити

Самое смешное, что масса водорода оказалась в десять раз меньше, чем думали до этого. Это меняет правила игры. Модели, по которым ученые гоняли симуляции на суперкомпьютерах, теперь можно отправлять в корзину. Массивные звезды влияют на окружение гораздо агрессивнее и сложнее. Они не просто светят — они перекраивают пространство под себя, как бешеные архитекторы.

"Сложность, которую мы видим, разрушает старые теории. Мы привыкли думать, что звезда просто греет газ вокруг. Нет, она его буквально рвет на части, создавая слоистые структуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Эти нити и полости — следы "звездной обратной связи". Это когда новорожденные гиганты испускают такой мощный ветер и излучение, что весь строительный материал для новых звезд просто выметает из округи. Орион оказался не единым организмом, а нагромождением последствий старых космических взрывов и вспышек.

"Исследование показывает, насколько мы недооценивали динамику межзвездной среды. Мы только начали понимать, как на самом деле "дышат" галактики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о туманности Ориона

Почему туманность светится, если водород нейтрален?

Сам нейтральный атомный водород светит только в радиодиапазоне на 21 см — глазами вы его не увидите. Тот яркий Орион, который мы видим в телескопы, — это уже ионизированный газ и пыль, подсвеченные молодыми звездами. Но именно радиокарты показывают "каркас", на котором держится всё остальное.

Как звезды могут "пинать" газ?

Это называется давлением излучения и звездным ветром. Массивные звезды выплескивают столько энергии, что она работает как физический толкатель. Газ разлетается, образуя те самые пустые полости и нити, которые зафиксировали ученые.

Зачем нам вообще изучать Орион?

Это наше прошлое. Изучая, как рождаются звезды там, мы понимаем, в каких муках рождалась Солнечная система. Это ключ к вопросу, почему мы существуем в спокойном уголке галактики, а не в центре раскаленного хаоса.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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