Греческие колонны посреди афганских скал: забытый форпост античности навсегда стерся с карты земли

Представьте себе: вы пробираетесь сквозь пыль афганской провинции Тахар, вокруг — суровые скалы и выжженная земля, и вдруг натыкаетесь на коринфские колонны и разбитую статую Зевса. Это не галлюцинация перегревшегося туриста, а Ай-Ханум. Самый восточный форпост эллинского мира, где амбиции греков разбились о суровую реальность Центральной Азии. Здесь, на слиянии рек Амударья и Кокча, античная цивилизация выстроила свой последний бастион, прежде чем окончательно раствориться в истории.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Артефакты на месте раскопа

Античный мегаполис в сердце Азии

Ай-Ханум — это не просто деревня, а полноценный греческий полис, пересаженный на почву Бактрии. Археологи откопали здесь все атрибуты "цивилизованной" жизни: огромный дворец, административные здания, арсенал и гимназию. Был даже театр под открытым небом — греки не могли жить без драмы даже в четырех тысячах километров от Афин. Город делился на нижнюю жилую часть и укрепленный акрополь на холме. Последний служил не для молитв, а для обороны: когда припекало, все бежали наверх.

"Находка Ай-Ханум перевернула представление о границах античного мира. Это был полноценный культурный десант, который не просто выживал, а диктовал моду и архитектурные каноны всему региону на протяжении полутора веков", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Несмотря на греческий фасад, город стоял на перекрестке всех дорог. Здесь пролегала магистраль Шелкового пути. Товары, идеи и амбиции курсировали между Индией, Китаем и Средиземноморьем. Регион постоянно переходил из рук в руки: от персов Ахеменидов к македонцам, от арабов к монголам. Каждый новый хозяин пытался удержать этот стратегический узел, но Бактрия перемалывала всех.

Кто построил "Александрию" на краю света

Долгое время считалось, что Ай-Ханум — детище самого Александра Великого. Красивая легенда: царь идет на восток и оставляет после себя города-памятники. Но сухие факты говорят об обратном. Большинство ученых уверены, что город основал Селевк I Никатор, один из диадохов (наследников) Александра, где-то между 305 и 281 годами до н. э. Именно он превратил Селевкидскую империю в мощнейшее государство, дотянув греческое влияние до границ Индии.

Период/Событие Ключевой факт Основание города Конец IV века до н. э. (Селевк I) Расцвет культуры Греческие театры, храмы и гимназии в Афганистане Падение полиса 145 год до н. э. после набега кочевников Повторное открытие 1961 год (по легенде, королем Захир Шахом)

Открытие города тоже окутано мифами. Говорят, что последний король Афганистана Мухаммед Захир Шах в 1961 году просто охотился и случайно увидел очертания стен. Звучит романтично, но археологи — народ въедливый. Француз Жюль Барту нашел первые следы поселения еще в 1925-м. А в 1963 году Даниэль Шлюмбергер окончательно подтвердил: да, это те самые греки, которые зашли слишком далеко на восток.

"Город функционировал как закрытая система с идеальной логистикой, перенося средиземноморский уклад в условия высокогорья. Это инженерное чудо того времени, которое погибло не от старости, а от внешнего удара", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Золотой век и внезапный финал

Счастье длилось недолго. По историческим меркам — вспышка. Город жил около 150 лет. В 145 году до н. э. в империи начались внутренние склоки, и этим мигом воспользовались местные кочевники. Они налетели на форпост, разграбили его и вышвырнули жителей в горы. С тех пор Ай-Ханум — это руины. Сегодня ситуация еще хуже: бесконечные войны в Афганистане, от гражданской бойни 90-х до вторжения 2001-го, превратили археологическую площадку в зону мародерства.

"Состояние памятника сегодня критическое. Мы теряем пласты истории из-за банального грабежа и отсутствия охраны. То, что пережило тысячелетия, гибнет под лопатами черных копателей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы об Ай-Ханум

Правда ли, что город основал Александр Македонский?

Нет, это миф. Хотя Александр проходил через эти земли, город был заложен позже — при его преемнике Селевке I. Это был проект по закреплению греческой власти на отвоеванных территориях Бактрии.

Почему город называют Ай-Ханум?

С узбекского это переводится как "Лунная госпожа". Настоящее античное название города не сохранилось ни в одном документе. Историки лишь гадают, могла ли это быть одна из многочисленных "Александрий".

Что сейчас происходит с руинами?

Город находится в плачевном состоянии. После 1979 года раскопки практически не велись из-за войн. Сейчас Ай-Ханум сильно разграблен, многие артефакты ушли на черный рынок.

Читайте также