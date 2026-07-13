Климатический насос Атлантики опасно заглох: масштаб природного хаоса оказался необратимым

Представьте, что Земля — это огромный дом с водяным отоплением. В Атлантике работает главный насос — меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Она гонит теплую воду на север, согревая Европу и Арктику. Но сейчас этот насос начал барахлить. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR) выяснили: когда это течение "тормозит", атмосферу штормит по всей планете. Это не просто физика океана, это эффект домино, где падение одной костяшки в Атлантике сшибает штормовые щиты в Тихом океане.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ураганный шторм и океанские волны

Атмосферный мост: как океан управляет ветром

Раньше ученые думали, что AMOC влияет только на ближайших соседей. Но исследование в Nature Communications доказывает обратное. Когда течение замедляется, температура поверхности воды меняется. Атмосфера реагирует мгновенно: она начинает удерживать больше влаги. Это меняет высотные ветры — те самые "рельсы", по которым едут штормы. Скорость потоков растет, а их траектория ломается.

"Это не просто сбой в воде. Мы видим, как меняется механика атмосферных рек — концентрированных потоков пара. Влияние AMOC теперь прослеживается даже у берегов Антарктиды и Южной Америки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Замедление AMOC вызвано таянием ледников и нагревом планеты. Пресная вода, стекающая в океан, делает его менее соленым и плотным. "Движок" климата глохнет, потому что тяжелая холодная вода больше не хочет опускаться на дно. В итоге штормы получают новую энергию и ищут себе другие цели.

Калифорнийский потоп и Гренландская засуха

Связь выглядит безумно: замедление в одном океане вызывает удар по побережью другого. Для Калифорнии это означает мощные инъекции влаги из тропиков. Атмосферные реки становятся толще и агрессивнее. Для штата это одновременно и спасение от засухи, и приговор для старых дамб. Вода приходит не по капле, а стеной.

Регион Последствия ослабления AMOC Калифорния Усиление штормов, риск экстремальных наводнений Гренландия и Арктика Снижение количества осадков, дефицит снега для ледников

В Гренландии ситуация обратная. Штормы просто перестают до нее долетать, смещаясь к северу. Без свежего снега ледяной щит перестает восстанавливаться. Он просто тает, не получая "подпитки" сверху. Это ускоряет подъем уровня мирового океана. Система замыкается: таяние льда убивает течение, а убитое течение ускоряет таяние.

"Экосистемы Гренландии критически зависят от этих осадков. Если штормовой пояс сдвинется, мы получим деградацию ледяного покрова, которую не остановить простым снижением температуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Инфраструктура или катастрофа: есть ли шанс?

Ученые прогнозируют, что при текущем уровне выбросов AMOC продолжит слабеть до конца столетия. Главное топливо этой проблемы — сжигание угля, нефти и газа. Вэй Лю, один из авторов работы, считает, что сокращение выбросов метана и CO2 может дать "передышку" океану. Но готовиться к удару нужно уже сегодня. Калифорнии придется пересмотреть всю систему хранения воды.

"Проблема не в самой воде, а в скорости её поступления. Если водохранилища не расширить, лишняя влага превратится в разрушительную силу, которая просто снесет наши города в океан", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Планета — это единый организм с общей кровеносной системой. Замедление океанского "сердца" в Атлантике меняет пульс жизни в Тихом океане. Это жесткий урок: нельзя дернуть за одну ниточку климата, не распутав весь свитер. Вопрос лишь в том, успеем ли мы укрепить фундаменты прежде, чем атмосферные реки их подмоют.

Ответы на популярные вопросы о замедлении океанских течений

Почему течение AMOC вообще замедляется?

Основная причина — приток пресной воды из-за таяния арктических льдов. Пресная вода легче соленой, она не тонет, блокируя вертикальное перемешивание слоев, которое и двигает "конвейер" течений.

Может ли это привести к новому ледниковому периоду в Европе?

Полная остановка AMOC действительно охладит Европу, но глобальное потепление работает в другую сторону. Скорее, погода станет более хаотичной и экстремальной, чем просто холодной.

Как штормы в Атлантике влияют на Тихий океан?

Связь идет через стратосферу и высотные ветры. Изменение температуры воды в Атлантике меняет давление воздуха, что перенаправляет штормовые потоки на тысячи километров в сторону Калифорнии.

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