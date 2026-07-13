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Космический зверь проснулся в созвездии Льва: аномальное свечение заставило ученых переписать законы физики

Наука

В созвездии Льва, на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет, проснулся прожорливый зверь. Галактика SDSS J110546.07+145202.4 устроила затяжное световое шоу, которое сбило с толку астрофизиков. Сверхмассивная черная дыра в ее центре перешла в режим бесконечного завтрака, полыхая в радиодиапазоне уже восемь лет подряд. Обычно такие вспышки — дело пары недель, но этот объект решил переписать правила игры.

Черная дыра квазар
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черная дыра квазар

Космический фастфуд: почему она не останавливается

Черные дыры не просто "едят", они засасывают материю в аккреционный диск — эдакую гигантскую воронку, где газ разогревается до безумных температур. Этот процесс рождает активное галактическое ядро (АГЯ). Яркость центра в такие моменты забивает свет всех звезд в галактике. Обычно это кратковременный импульс. Но объект, найденный группой под руководством Стефани Комосса из Института радиоастрономии им. Макса Планка, ведет себя аномально.

"Яркое радиоизлучение от быстрорастущих, лёгких чёрных дыр само по себе редкость. Их переход в длительное состояние никогда ранее не наблюдался", — объяснила в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи объединили данные рентгеновских, оптических и инфракрасных обсерваторий. Вердикт: эта "худенькая" по меркам космоса черная дыра обладает феноменальным аппетитом. Она заглатывает вещество с такой скоростью, что выброшенные ею джеты — струи плазмы — не гаснут годами.

Признак Обычная черная дыра Объект SDSS J110546
Длительность вспышки Дни или недели Более 8 лет
Скорость роста Стабильная/медленная Исключительно высокая

Астрономы ожидали увидеть такое поведение у галактик из глубокого прошлого, когда Вселенная была молода и полна хаоса. Но SDSS J110546 находится "всего" в 1,8 миллиарда лет от нас. По меркам космоса — это вчерашний день. Объект стал прототипом нового класса галактик с быстрыми изменениями в радиоспектре. Это уникальный шанс изучить эволюцию джетов в деталях, не вглядываясь в мутную даль реликтовых эпох.

"Наблюдая за этими струями и вспышками, мы можем изучать физические процессы в самых экстремальных средах Вселенной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Черная дыра продолжает поглощать материю, подпитывая струю плазмы. Почему ресурсов для этой "вечеринки" так много и почему процесс не затухает — главная загадка. Чтобы ее решить, ученые планируют использовать массив Very Long Baseline Array (VLBA). Это как смотреть на муравья с другого конца стадиона, но видеть цвет его глаз.

Как новые инструменты рассмотрят "черный аппетит"

Ученые уверены: это не единичный случай, а просто первый замеченный. В будущем идентификация таких объектов станет рутиной. На подходе Square Kilometer Array (SKA) — мега-телескоп, который будет прочесывать небо с беспрецедентной точностью. Это позволит заполнить пробелы в понимании того, как формировались галактики миллиарды лет назад.

"Подобные события ломают привычные модели. Нам придется пересмотреть, как быстро черная дыра способна набирать массу", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Пока дыра во Льве продолжает свой пир, физики готовят новую порцию теорий. Если такая "легкая" дыра способна на длительное излучение, значит, наши представления о гравитационных монстрах требуют серьезной доработки. Время тихих наблюдений закончилось — наступила эра космического экшена.

Ответы на популярные вопросы о жизни черных дыр

Может ли черная дыра "лопнуть" от переедания?

Нет, она просто растет. Лишняя энергия сбрасывается в виде джетов — мощных потоков радиации, которые мы и видим в радиоспектре.

Опасна ли эта вспышка для Земли?

Дистанция в 1,8 миллиарда световых лет — лучшая страховка. До нас долетает лишь слабый радиосигнал, который ловят самые мощные тарелки телескопов.

Почему дыру называют "легкой"?

Все познается в сравнении. Она в миллионы раз тяжелее Солнца, но значительно уступает монстрам в центрах гигантских эллиптических галактик.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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