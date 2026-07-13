Звездный младенец устроил хаос в созвездии Тельца: выбросы энергии лишили покоя весь сектор

Представьте, что вы печете космический пирог, но вместо того, чтобы мирно румяниться в духовке, тесто начинает плеваться раскаленным маслом на всю кухню. Примерно такой дебош устроила молодая звезда в созвездии Тельца. Астрономы нашли вокруг объекта L1521F гигантское светящееся кольцо диаметром в 150 миллиардов километров. Это как если бы вы зажгли спичку, а жаром от нее обдало соседа в другом городе. Раньше эту структуру просто не замечали, считая, что рождение звезды — процесс тихий и стерильный.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Звездная карта

Магнитная отрыжка: почему звезда "плюется" энергией

Звездные ясли в облаке MC 27 — место беспокойное. В самом центре плотного кокона из пыли сидит протозвезда L1521F. Она еще совсем младенец, но уже показывает характер. Вместо того чтобы аккуратно всасывать в себя окружающий газ, она выбрасывает магнитную энергию обратно в космос. Ученые под руководством профессора Масахиро Н. Мачиды из Университета Кюсю выяснили: вокруг диска скапливается такое дикое магнитное напряжение, что система не выдерживает. Происходит прорыв, и газ вместе с магнитными линиями выстреливает наружу, раздувая то самое кольцо.

"Это не просто плавное падение вещества на поверхность. Мы видим настоящие магнитные чистки. Система избавляется от лишнего давления, буквально перепахивая окружающее пространство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Лед и пламя: аномальный нагрев в облаке MC 27

Космос — место чертовски холодное. В облаке Тельца обычная температура держится в районе 10 Кельвинов. Это почти абсолютный ноль, где даже атомы едва шевелятся. Но найденное кольцо светится. По расчетам команды, температура там подскочила выше 20 Кельвинов. Для нас это все еще лютый мороз, но по меркам "звездных яслей" — это как если бы в антарктической пустыне вдруг забил гейзер. Вещество внутри петли перемешивается и греется ударными волнами от тех самых магнитных выбросов.

Параметр Значение в системе L1521F Диаметр теплого кольца ~150 миллиардов километров Разница температур Скачок с 10 К до 20+ К Инструмент обнаружения Радиотелескоп ALMA (Чили)

Раньше замеры показывали активность лишь в радиусе 930 миллионов миль от центра. Новое кольцо в десятки раз больше. Это заставляет астрофизиков чесать затылки: либо звезда теряет энергию не только в "топке" своего центра, либо она умудряется перекраивать всю газовую оболочку целиком, превращая ее в рваное лоскутное одеяло.

Ловушка для телескопа: как газ прятался от ученых

Почему мы не видели этого гиганта раньше? Все дело в космической маскировке. Холодный угарный газ, который висит перед звездой, работает как черная штора. Он поглощает свет от более теплых слоев, находящихся за ним. В итоге приборы показывали пустоту там, где на самом деле бурлила жизнь. Только мощностей антенной решетки ALMA хватило, чтобы "пробить" этот заслон в критическом диапазоне скоростей и увидеть структуру целиком.

"Наблюдение за такими объектами — это всегда борьба с шумом и поглощением. ALMA позволила нам заглянуть за ширму из холодного газа, которая годами скрывала реальные масштабы процессов в Тельце", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Космическая уборка: магнитные метлы в действии

Ученые сначала думали, что это просто звездный ветер выдувает пузырь. Но форма петли не совпала с моделью "ветряного" шара. Магнитное поле оказалось более вероятным виновником. Оно действует как переполненная плотина: когда давление газа, падающего на звезду, становится запредельным, магнитные линии прорываются, выбрасывая излишки вещества. Эти "вспышки гнева" очищают территорию вокруг, создавая неровный, временный и очень динамичный контур.

"Динамика газа в MC 27 крайне неоднородна. Мы видим, как одна часть петли удаляется, а другая приближается — это не застывший круг, а момент яростного действия", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Теперь астрономы намерены перетряхнуть архивы ALMA в поисках похожих структур у других звезд. Если такие теплые кольца найдут повсеместно, это перевернет наше понимание того, как рождались системы, подобные Солнечной. Возможно, хаос и магнитные удары — это не аномалия, а обязательный этап "взросления", который определяет, какими вырастут планеты и где они вообще смогут появиться.

Ответы на популярные вопросы о рождении звезд

Почему кольцо называют "теплым", если там минус 250 по Цельсию?

В астрофизике всё относительно. Если окружающая среда имеет температуру 10 Кельвинов, то 20 Кельвинов — это уже локальный "курорт". Этот нагрев говорит о выделении энергии, которой не должно быть при обычном спокойном сжатии облака.

Как магнитное поле может двигать газ?

Газ в таких облаках частично ионизирован. Это значит, что он реагирует на магнитные линии, как железные опилки на магнит. Когда поле "выстреливает" наружу, оно тащит за собой тонны вещества.

Влияет ли это на формирование планет?

Напрямую. Такие выбросы могут буквально стерилизовать пространство вблизи звезды или, наоборот, создавать сгустки пыли, из которых потом склеятся планеты. Именно поэтому диски молодых звезд часто выглядят неаккуратными и "рваными".

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