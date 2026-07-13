Ящерица размером с палец раскрыла тайну: древняя находка изменила историю рептилий

Представьте себе ящерицу размером с мизинец, которая бегала под ногами у первых гигантских динозавров. Она видела зарю эпохи рептилий, но сама оставалась невидимкой для науки миллионы лет. В журнале The Anatomical Record палеонтологи раскрыли детали жизни Cargninia enigmatica - существа, которое заставляет пересмотреть корни генеалогического древа современных змей и ящериц. Маленькая челюсть, найденная в бразильской земле, сработала как машина времени.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзотическая ящерица

Корни лепидозавров: триасовая коммуна

225 миллионов лет назад территория нынешней Бразилии была оживленным перекрестком. В начале норийского периода здесь формировалась будущая фауна планеты. Крошечная рептилия Cargninia делила жилплощадь с хищными предками динозавров, прародителями современных млекопитающих и странными бронированными существами крокодильей линии. Первая деталь пазла — фрагмент челюсти — попала в руки ученых еще в 2010 году, но тогда понять, кто перед ними, было почти невозможно.

"Древние слои формации Санта-Мария скрывают существ, которые были фундаментом экосистемы, пока гиганты только набирали массу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Первоначально эту кроху сравнивали с икарозаврами из Северной Америки из-за схожих зубов шириной в полмиллиметра. Но одного сходства зубного ряда мало для прописки в родословной. Ученым требовалось нечто более фундаментальное, скрытое внутри кости.

Нервная система как улика: взгляд сквозь КТ

Новая находка в местечке Факсинал-ду-Сотурно — челюсть длиной меньше сантиметра — позволила применить тяжелую артиллерию: микрокомпьютерную томографию. Физика помогла палеонтологии заглянуть внутрь камня. Исследователи восстановили канал тройничного нерва. Этот "провод", отвечающий за чувствительность морды, оказался разведен точно так же, как у современных ящериц. Биология Cargninia работала по тем же принципам, что и у обитателей вашего подоконника сегодня.

Параметр Cargninia enigmatica Возраст 225 млн лет (Триасовый период) Размер челюсти Менее 9 мм Количество зубов От 12 до 18 штук

"Микро-КТ показала, что сенсорика этой рептилии была практически идентична современной. Она чувствовала мир так же, как нынешние гекконы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Где место "загадочной Карниньи" в эволюции

Компьютерный анализ подтвердил: Cargninia — это не предок в прямом смысле, а очень близкая "кузина". Она относится к лепидозавроморфам, но отделилась от основного ствола еще до того, как появились истинные ящерицы. Это боковая ветвь, которая показывает, какими были рептилии до того, как гравитация и время превратили их в тех, кого мы знаем. Ранние этапы этой истории всегда были туманными из-за хрупкости мелких костей. Но бразильская находка залатала дыру в теории.

"Такие находки меняют масштаб восприятия триаса. Мы привыкли искать гигантские скелеты, но настоящая эволюция шла в микромире", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Cargninia enigmatica

Почему Cargninia enigmatica называют "загадочной"?

Долгое время вид был известен лишь по одной маленькой кости. Ученые не могли понять, ящерица это или нечто иное. Только современные технологии позволили определить ее место среди не-лепидозавров.

С кем она жила в одно время?

Ее соседями были первые динозавры, ранние млекопитающие и даже родственники гаттерии (туатары), которая до сих пор живет в Новой Зеландии.

Насколько крупным было это животное?

Исходя из размеров девятимиллиметровой челюсти, всё тело рептилии вряд ли превышало 10-15 сантиметров в длину.

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