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Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека

Наука

Сюжет о том, что на Луне нас кто-то ждал, снова вытряхнули из пыльного сундука конспирологии. Британский таблоид Daily Mail реанимировал историю о запрете на болтовню для участников лунных миссий. Якобы астронавты видели там не просто камни и пыль, а вполне конкретные внеземные аппараты, но получили жесткую установку: "рот на замок".

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Свидетельства из закрытых цехов Ford

Градус дискуссии зашкалил после того, как в сети всплыло интервью Донны Хейр. Она не была случайным прохожим — с конца 60-х до начала 80-х Хейр работала в Philco Ford Aerospace. Это подразделение корпорации Ford плотно сотрудничало с НАСА. Женщина утверждала, что лично знала медика из агентства, который обследовал вернувшихся с Луны героев.

"В те годы информация на секретных объектах текла по своим каналам, и утечки в курилках были обычным делом. Если кто-то видел нечто аномальное, спрятать это в архивах сложнее, чем может показаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

По словам Хейр, врачи и технический персонал буквально варились в рассказах о "сопровождении". Астронавты якобы жаловались, что их полет не был одиночным — за ними постоянно наблюдали со стороны.

Три корабля на Луне: версия очевидцев

Самый сок истории заключается в моменте прилунения. Как утверждает Хейр со ссылкой на своего знакомого доктора, сразу после посадки экипаж зафиксировал на поверхности спутника три чужих корабля. Они просто стояли там, словно принимающая сторона или конвой. Представьте состояние людей: вы пролетели 380 тысяч километров, чтобы обнаружить, что парковка уже занята представителями другой цивилизации.

Источник данных Суть утверждения
Донна Хейр (Philco Ford) Астронавты видели три НЛО сразу после посадки на Луну.
Daily Mail НАСА накладывало официальный запрет на любые рассказы об аномалиях.

Скептики кричат о массовых галлюцинациях или игре света на лунных кратерах. Но Хейр настаивала: это были четкие объекты, а не пятна на линзах. Техника фиксировала то, что человеческий разум отказывался принимать без протокола.

"С точки зрения физики, любые перемещения объектов в вакууме Луны должны оставлять специфические следы или тепловые аномалии. Если корабли были, они подчинялись законам гравитации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Железный обет молчания

Почему мы не слышали об этом на официальных пресс-конференциях? Ответ банален: подписки о неразглашении. Донна Хейр пояснила, что астронавтам блокировали любые попытки высказаться — как устно, так и в мемуарах. Это была юридическая стена, за пролом в которой грозило нечто похуже увольнения. Впрочем, время лечит страх. Daily Mail пишет, что спустя десятилетия некоторые ветераны космоса начали "колоться", выдавая обрывки впечатлений о странных огнях и маневрах на орбите.

"Любые аномалии в космосе всегда классифицируются как угроза навигации. Если пилот видит неопознанный объект, его первой реакцией будет попытка понять, не мешает ли это работе систем корабля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Пока официальная наука изучает замедление времени и орбитальные угрозы, вопросы о Луне остаются открытыми. Возможно, мы просто не готовы признать, что наш спутник — это не только склад пыли, но и чья-то наблюдательная база.

Ответы на популярные вопросы о лунных тайнах

Почему астронавты молчали десятилетиями?

Система секретности в аэрокосмических ведомствах работает жестко. Подписанные документы о неразглашении подразумевали уголовную ответственность и полное забвение в профессиональной среде. Только в преклонном возрасте некоторые из них решились на откровения.

Существуют ли фотодоказательства этих кораблей?

Официально — нет. Конспирологи утверждают, что в НАСА существовал целый отдел, который занимался ретушью снимков Луны перед их публикацией, удаляя все "лишние" объекты с негативов.

Могли ли это быть советские аппараты?

В годы лунной гонки активность СССР была высокой, но прилунение трех крупных кораблей одновременно незамеченным бы не осталось. Речь идет об объектах, чьи технологии значительно превосходили возможности того времени.

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Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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