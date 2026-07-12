Будущее земной жизни под угрозой: что остановит привычные природные циклы согласно новым расчетам

Жизнь на Земле, по расчетам американских ученых, не исчезнет быстро: растительная биосфера может продержаться еще около 1,8 млрд лет. Но финал у этой устойчивости все же есть — Солнце станет ярче, планета нагреется, а углекислого газа для фотосинтеза будет все меньше.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Как ученые оценили срок жизни биосферы

Исследование провели специалисты Университета Колорадо в Боулдере и компании Blue Marble Space из Сиэтла. О его итогах сообщила Daily Mail. Авторы использовали трехмерную климатическую модель, где учитывались температура, облачность, осадки, состояние океанов и циркуляция атмосферы. Затем группа смоделировала, как будет меняться климат Земли в ближайшие два миллиарда лет.

Главный вывод работы: растительная биосфера Земли способна существовать еще около 1,8 млрд лет. Этот срок касается именно растительной жизни как основы биосферы, а не привычных для человека условий.

"Такие расчеты не предсказывают точную дату конца жизни. Они показывают пределы устойчивости планеты, если смотреть на очень длинной дистанции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Похожие темы о прошлом и будущем Земли нередко всплывают и в других материалах — от истории происхождения Азовского моря до рассказов о том, как меняются природные системы на больших временных отрезках.

Какие сценарии рассматривали исследователи

Авторы оценили два варианта развития событий. В первом сценарии уровень углекислого газа постепенно падает, потому что его поглощают некоторые горные породы. Во втором содержание углерода остается примерно на одном уровне, а главным фактором становится рост температуры.

В обоих случаях ключевая причина одна и та же: Солнце стареет, а его светимость со временем увеличивается. Из-за этого Земля будет нагреваться сильнее. На фоне роста температуры и снижения доступного углекислого газа растениям станет все труднее поддерживать фотосинтез.

Исследования долгих природных циклов часто меняют представления о привычных вещах. По этой же логике ученые пересматривают и другие сюжеты — от влияния Луны на точное время до того, как наблюдать солнечное затмение 12 августа.

Какие растения исчезнут последними

По расчетам исследователей, большая часть растительности со временем вымрет. Дольше других смогут держаться виды, лучше приспособленные к засухе. В материале прямо названы кактусы и растения, использующие особый тип фотосинтеза.

Это не означает, что вся жизнь исчезнет одномоментно. Напротив, работа показывает долгий процесс истощения условий, которые нужны растениям. Сначала будет сокращаться число видов, потом биосфера станет беднее, а позже начнется утрата океанов и сама Земля потеряет пригодность для жизни.

"Когда ученые говорят о специальных типах фотосинтеза, речь идет о растениях, которые умеют экономить воду и дольше выдерживать жару. Это их главный запас прочности", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

В научной повестке сейчас хватает и совсем иных сюжетов — от находок вроде клада викингов с арабским следом до споров о том, почему после древних сражений почти не осталось физических следов погибших.

Почему новый прогноз отличается от прежних

Авторы подчеркивают, что срок в 1,8 млрд лет оказался заметно больше, чем в ряде предыдущих оценок. Это говорит о высокой устойчивости земной биосферы даже при медленном ухудшении условий.

При этом модель не учитывала два фактора, которые способны поменять картину: эволюцию растений и технологические возможности человечества. Исследователи прямо пишут, что оба этих процесса могут сдвинуть сроки существования биосферы.

Иначе говоря, работа описывает базовый сценарий без поправки на будущие биологические изменения и вмешательство цивилизации. Такой подход помогает понять пределы самой природной системы.

"Самое интересное здесь не цифра сама по себе, а разница с прежними прогнозами. Чем точнее модели учитывают климат и океаны, тем аккуратнее становится разговор о далеком будущем Земли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

На фоне таких расчетов особенно заметно, как наука работает с очень разными масштабами времени — от миллиардов лет до бытовых проблем вроде того, почему смартфон теряет заряд быстрее обычного или как сбой в системе приводит к тому, что в Windows исчезает свободное место на диске.

Параметр Что сказано в исследовании Оценка срока существования растительной биосферы Около 1,8 млрд лет Кто провел исследование Университет Колорадо в Боулдере и Blue Marble Space Инструмент расчета Трехмерная климатическая модель Главная причина ухудшения условий Рост светимости Солнца Что происходит с углекислым газом Его концентрация снижается или перестает компенсировать рост температуры Что не учтено в модели Эволюция растений и технологические достижения человека

Даже при такой оценке речь идет о крайне далеком будущем. Для науки здесь важна не только дата, но и понимание того, какие именно механизмы постепенно делают планету менее пригодной для жизни.

Ответы на популярные вопросы о сроке существования жизни на Земле

Речь идет о полном исчезновении всей жизни на Земле?

Нет. В исследовании говорится о сроке существования растительной биосферы. Это не тождественно мгновенному исчезновению всех форм жизни.

Почему растениям угрожает нехватка углекислого газа?

Углекислый газ нужен им для фотосинтеза. Если его становится меньше, а температура растет, растениям сложнее поддерживать обмен веществ.

Какие виды могут прожить дольше других?

По данным исследования, лучше других с будущими условиями справятся засухоустойчивые растения, в том числе кактусы и виды с особым типом фотосинтеза.

Может ли человек изменить этот прогноз?

Авторы прямо указали, что не учитывали технологические достижения человечества. Это значит, что в будущем такие возможности могут повлиять на сроки.

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