Дело о Тунгусском метеорите еще не закрыто: тайга скрыла удар, который мог стереть Петербург

Тридцатого июня 1908 года небо над Сибирью внезапно превратилось в ад. Огромный космический гость ворвался в атмосферу, устроил взрыв термоядерной мощности и исчез, не оставив после себя ни кратера, ни обломков. Эвенки-кочевники, ставшие свидетелями этого светопреставления, позже рассказывали про болид, летевший с юго-востока. Оглушительный грохот и горячий ветер сбивали людей с ног за десятки километров от эпицентра. Только безлюдность тайги спасла регион от катастрофических жертв.

Фото: Pravda.ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит над лесом

Тайга вместо столицы

Земля вращается неумолимо. Если бы этот космический странник опоздал всего на пять часов, на его пути оказался бы Петербург. Представьте масштаб разрушений в густонаселенной столице империи. Времени на раздумья у властей не было — страну раздирали политические бури. Досье на этот инцидент благополучно пылилось в архивах двадцать лет.

"Взрыв такой энергии превратил бы мегаполис в руины. Изучение подобных ЧС учит нас, что исторические стратегии выживания часто сводятся к удаче, а не к готовности систем защиты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Поиски Леонида Кулика

В 1921 году ученый Леонид Кулик начал собирать первые крупицы данных. Лишь в 1927 году экспедиция добралась до эпицентра. Увиденное поразило исследователей до глубины души. Тайга была мертва. Деревья вырвало с корнем, а в самом центре стоял частокол из стволов, лишенных веток, — настоящие "телеграфные столбы". Кулик посвятил всю жизнь поиску осколков, но артефактов, достойных музея, не нашел.

Воздушный удар

Только в 60-е годы ученые осознали истину. Взрыв произошел на высоте около 10 километров. Именно поэтому поверхность земли уцелела — кратера нет. Эксперты обнаружили в смоле хвойных деревьев микродозы веществ, характерных для внеземных тел. Вещество было, а вот космического тела не осталось.

Характеристика Детали Высота взрыва ~ 10 км Предполагаемый диаметр Десятки метров

"Отсутствие крупных фрагментов — это физическая реальность. При таких скоростях энергия трения превосходит прочность любого камня или льда, превращая объект в плазменный сгусток", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Комета или астероид?

Версия о комете объясняет чистоту площадки — ледяное ядро испаряется в атмосфере без остатка. Астероидная гипотеза опирается на более приземленные примеры. В 2013 году Челябинский метеорит взорвался в небе, почти не оставив следов на почве. Вездесущая भौतिक (физика) работает одинаково: если объект не прочен, он рассыпается в пыль под давлением воздушного потока.

"Даже если мы найдем следы состава, это не отменит сам факт энергетического выброса. Для экосистемы тайги это было равносильно атмосферному возмущению планетарного масштаба", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о Тунгусском событии

Был ли найден кусок метеорита?

Нет. Обнаружены лишь микроскопические частицы в составе смолы деревьев того времени.

Почему нет кратера?

Тело взорвалось высоко над поверхностью, поэтому вся энергия ушла в ударную волну, а не в прямое механическое разрушение почвы.

Могло ли это быть испытанием оружия?

Научное сообщество отбрасывает подобные домыслы. Энергия события оценивается в миллионы тонн тротила, что недостижимо для технологий начала XX века.

Почему дело не закрыто?

До сих пор нет окончательных доказательств, был ли это ледяной объект кометного происхождения или каменистый астероид.

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