Индийские инженеры научили дроны предсказывать "смерть" городских зданий без участия человека. Искусственный интеллект сканирует бетонные коробки сверху, выявляя скрытые трещины и усталость арматуры. Система уже прошла первые тесты, показав точность прогнозов на уровне 90 процентов. Это меняет подход к содержанию инфраструктуры, превращая плановые осмотры в автоматизированный процесс.
Технология объединяет работу бортовых сенсоров беспилотников и нейросетей. Аппарат делает серию мультиспектральных снимков высокого разрешения. Система ищет специфические индексы старения: микродеформации фасадов, изменения геометрии и разрушение защитных слоев материала. Это похоже на то, как сбой системы в компьютере сразу диагностируется софтом, только здесь объектом анализа выступают кирпич и бетон.
"Подобные алгоритмы позволяют выявить скрытые очаги износа конструкций до того, как они станут критическими. Это исключает человеческий фактор при осмотре высотных объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Сердце разработки — алгоритм Building Age Factor. Он конвертирует визуальные данные в прогноз. Программа учитывает физический износ каждого элемента здания. Это напоминает вычисление динамики отношений, где учитываются малейшие колебания показателей. Если материалы начинают разрушаться, алгоритм математически выводит остаточный срок эксплуатации.
Полевые испытания подтвердили эффективность метода. Авторы системы добились точности определения текущего возраста построек на уровне 88-90%. Остаточный ресурс эксплуатации варьируется от двух до восьми лет в зависимости от состояния объекта. Это данные, которые сложно получить при визуальном обходе старых конструкций.
|Параметр
|Показатель ИИ
|Точность возраста
|до 90%
|Прогноз службы
|от 2 до 8 лет
"Автоматизированный мониторинг дает возможность планировать ремонты точечно, опираясь на реальные показатели прочности, а не на примерные даты в паспорте объекта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Технология снимает необходимость длительных выездных проверок. Городские службы получают "цифровой паспорт" состояния домов. Это помогает планировать бюджет, направляя средства туда, где разрушение неизбежно. Спад уровня инфраструктуры без подобных инструментов напоминает замедление времени в навигационных системах — ошибка накапливается незаметно.
Для эксплуатации зданий, как и для хранения энергии, важна точность оценки ресурсов. Индийские разработчики заявляют, что метод подходит для разных типов сооружений, будь то промышленные ангары или жилые многоэтажки.
"Любой инструмент, который позволяет предсказать техногенную аварию до её начала, критически важен для промышленной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
Любой алгоритм имеет погрешность. В данном случае она составляет около 10-12%, что требует перепроверки критических узлов специалистами.
Беспилотники обеспечивают доступ к труднодоступным частям фасада без использования дорогостоящих вышек или альпинистов.
Мультиспектральные датчики настроены на анализ материалов, характерных для городской инфраструктуры — бетона и стали.
Скорость обработки данных сопоставима с временем самого полета дрона, что позволяет получать результаты практически в режиме реального времени.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.