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Авария не застанет врасплох: в Индии дроны выявляют скрытые трещины в городских зданиях

Наука

Индийские инженеры научили дроны предсказывать "смерть" городских зданий без участия человека. Искусственный интеллект сканирует бетонные коробки сверху, выявляя скрытые трещины и усталость арматуры. Система уже прошла первые тесты, показав точность прогнозов на уровне 90 процентов. Это меняет подход к содержанию инфраструктуры, превращая плановые осмотры в автоматизированный процесс.

Беспилотник
Фото: openverse by Don McCullough, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беспилотник

Как работает цифровой осмотр

Технология объединяет работу бортовых сенсоров беспилотников и нейросетей. Аппарат делает серию мультиспектральных снимков высокого разрешения. Система ищет специфические индексы старения: микродеформации фасадов, изменения геометрии и разрушение защитных слоев материала. Это похоже на то, как сбой системы в компьютере сразу диагностируется софтом, только здесь объектом анализа выступают кирпич и бетон.

"Подобные алгоритмы позволяют выявить скрытые очаги износа конструкций до того, как они станут критическими. Это исключает человеческий фактор при осмотре высотных объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Building Age Factor: расшифровка данных

Сердце разработки — алгоритм Building Age Factor. Он конвертирует визуальные данные в прогноз. Программа учитывает физический износ каждого элемента здания. Это напоминает вычисление динамики отношений, где учитываются малейшие колебания показателей. Если материалы начинают разрушаться, алгоритм математически выводит остаточный срок эксплуатации.

Точность и сроки службы

Полевые испытания подтвердили эффективность метода. Авторы системы добились точности определения текущего возраста построек на уровне 88-90%. Остаточный ресурс эксплуатации варьируется от двух до восьми лет в зависимости от состояния объекта. Это данные, которые сложно получить при визуальном обходе старых конструкций.

Параметр Показатель ИИ
Точность возраста до 90%
Прогноз службы от 2 до 8 лет

"Автоматизированный мониторинг дает возможность планировать ремонты точечно, опираясь на реальные показатели прочности, а не на примерные даты в паспорте объекта", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Зачем это нужно городам

Технология снимает необходимость длительных выездных проверок. Городские службы получают "цифровой паспорт" состояния домов. Это помогает планировать бюджет, направляя средства туда, где разрушение неизбежно. Спад уровня инфраструктуры без подобных инструментов напоминает замедление времени в навигационных системах — ошибка накапливается незаметно.

Для эксплуатации зданий, как и для хранения энергии, важна точность оценки ресурсов. Индийские разработчики заявляют, что метод подходит для разных типов сооружений, будь то промышленные ангары или жилые многоэтажки.

"Любой инструмент, который позволяет предсказать техногенную аварию до её начала, критически важен для промышленной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге зданий

Может ли нейросеть ошибиться?

Любой алгоритм имеет погрешность. В данном случае она составляет около 10-12%, что требует перепроверки критических узлов специалистами.

Почему именно дроны?

Беспилотники обеспечивают доступ к труднодоступным частям фасада без использования дорогостоящих вышек или альпинистов.

Подходит ли этот метод для деревянных домов?

Мультиспектральные датчики настроены на анализ материалов, характерных для городской инфраструктуры — бетона и стали.

Как быстро ИИ обрабатывает данные?

Скорость обработки данных сопоставима с временем самого полета дрона, что позволяет получать результаты практически в режиме реального времени.

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Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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