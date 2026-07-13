Орбита превратилась в яркий карнавал: краска из Кембриджа готова вернуть Земле звёздное небо

Околоземная орбита превратилась в переполненный склад. Сейчас там вращается более 14 000 объектов, и их число растет с каждым запуском. Этот поток "железа" перекрывает доступ к ночному небу, мешая астрономическим исследованиям. Спутники отражают солнечный свет, превращая древнее окно во Вселенную в засвеченное пятно.

Фото: nasa.gov by NASA/Jenny Mottar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутники

Орбита как помеха для науки

Астрофизики бьют тревогу. Спутники мешают получению четких изображений наземными обсерваториями. Астха Чатурведи из Университета Суррея отмечает: "Ночное небо — одно из древнейших окон человечества во Вселенную. Но становится труднее разглядеть суть вещей".

"Спутники США создают колоссальные помехи для оптических телескопов. Это не просто вопрос эстетики неба, а серьезный удар по фундаментальной астрономии, где даже малые вспышки искажают данные", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Материал Vantablack 310 против отражений

Британские исследователи нашли решение — покрытие Vantablack 310. В лаборатории оно поглощает 98 процентов света. Спутник становится почти невидимым на фоне черного космоса. Поверхность приобретает кораллоподобную структуру с множеством полостей, которые буквально "запирают" фотоны внутри.

Разработчики уверяют: покрытие простое в нанесении и не требует перекройки конструкции миссии. Если китайские системы или аппараты США продолжат расти в числе, такие решения станут стандартом для сохранения прозрачности неба.

Сравнение технологий снижения яркости

Технология Эффективность снижения яркости Необработанный корпус Starlink 3,7 (высокая яркость) Vantablack 310 6,7-7,8 (низкая яркость)

"Применение светопоглощающих покрытий на внешней обшивке — это инженерный компромисс. Мы меняем тепловой баланс аппарата, так как черная краска сильнее греется на солнце. Инженерам придется учитывать это при расчете систем охлаждения", — пояснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Перспективы реальных испытаний

Vantablack 310 опережает аналоги вроде DarkSat или VisorSat. Однако пока это работает только в моделировании. Исследователи готовят миссию CubeSat под названием Jovian-1. Спутник выйдет на орбиту, чтобы доказать жизнеспособность покрытия в реальном вакууме.

Проблема космического мусора остается на повестке дня. В отличие от отражённого света, обломки физически угрожают энергетическим проектам и навигации. Ноэлия Ноэль из Университета Суррея считает: пора переходить от выявления проблем к решительным действиям на основе фактов.

Ответы на популярные вопросы о световом загрязнении космоса

Почему спутники так сильно блестят?

Они состоят из металла и солнечных панелей, которые эффективно отражают солнечные лучи в сторону Земли, превращаясь в яркие "зайчики" для наземных телескопов.

Что такое звездная величина AB?

Это шкала яркости небесных объектов. Чем выше число, тем тусклее объект. Для астрономов критично, чтобы спутники были тусклее 7-й величины.

Почему нельзя просто запретить запуски?

Орбитальные сети обеспечивают глобальную связь и работу ИИ-центров, от которых зависит современная экономическая инфраструктура.

Поможет ли Vantablack 310 избежать столкновений?

Нет, это решение борется только с оптическими помехами, а не с риском разрушения аппаратов в результате физических ударов.

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"Сам факт применения таких материалов говорит об эволюции орбитальной экологии. Мы начинаем осознавать: космос — это ограниченный ресурс, требующий этичного и технически грамотного освоения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.