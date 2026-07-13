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252 миллиона лет назад мир уже задыхался: Пермское вымирание пережили самые цепкие

Наука

Около 252 миллионов лет назад жизнь на планете едва не поставила точку в своем существовании. Масштаб "Великого вымирания" поражает: 96% морских видов и 70% наземных позвоночных исчезли без следа. Ученые наконец-то сложили пазл, объясняющий, почему одни организмы погибли, а другие превратились в предков современной фауны.

Две эпохи — вулканы и океан
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Две эпохи — вулканы и океан

Вулканы против океана

Геологическая летопись указывает на мощные извержения вулканов. Они выбросили в атмосферу гигантские объемы углекислого газа и метана. Этот коктейль мгновенно запустил глобальное потепление. Температура воды выросла, а уровень кислорода — упал. Океан превратился в ловушку с низким КПД для обмена веществ.

"Резкий дефицит кислорода в глубоких слоях воды, вызванный перегревом, работает как удушающий захват для донных организмов. Это тотальная физиологическая несовместимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Почему выжили моллюски

Брахиоподы (плеченогие) правили морским дном 280 миллионов лет. Их подвел медленный метаболизм. В условиях кислородного голодания их системы просто остановились — они буквально задохнулись. Двустворчатые моллюски, улитки и морские ежи оказались хитрее. Их развитая мускулатура и жабры позволили пережить дефицит, используя скрытые физиологические резервы.

Тип организма Результат вымирания
Брахиоподы Массовая гибель, потеря доминирования
Моллюски Выживание, захват новых ниш

Исследователи, опубликовавшие работу в PNAS, математически подтвердили: закисление океана было лишь побочным эффектом. Жизнь убили перегрев и гипоксия.

"Биологическая устойчивость определяется интенсивностью метаболизма. Когда среда меняется слишком быстро, виды с низким порогом пластичности вымирают первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Аналогии с нашим временем

Сегодняшний климат меняется по аналогичному сценарию. Антропогенные выбросы углерода греют океан. Если в пермский период потепление на 8-12°C заняло тысячи лет, то человечество рискует уложиться в один век. Скорость изменений — главный враг существующих видов, привыкших к стабильности.

Ответы на популярные вопросы о Великом вымирании

Все ли морские виды исчезли от нехватки кислорода?

Нет, гипоксия стала селективным механизмом, уничтожившим группы с низким метаболизмом, тогда как мобильные организмы получили шанс выжить.

Были ли вулканы единственной причиной катастрофы?

Извержения запустили каскад: выброс газов, перегрев, падение уровня кислорода и закисление вод.

Почему брахиоподы проигрывали моллюскам?

У них отсутствовал физиологический резерв, необходимый для выживания в экстремальных условиях перегретой воды.

Насколько наш климат близок к пермскому?

Антропогенный фактор ускоряет потепление, создавая риск для современных морских экосистем, схожий с условиями катастрофы 252 млн лет назад.

"Угроза антропогенной нагрузки на энергосистемы и экологию реальна. Мы наблюдаем ускоренную деградацию привычных нам условий среды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

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Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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