252 миллиона лет назад мир уже задыхался: Пермское вымирание пережили самые цепкие

Около 252 миллионов лет назад жизнь на планете едва не поставила точку в своем существовании. Масштаб "Великого вымирания" поражает: 96% морских видов и 70% наземных позвоночных исчезли без следа. Ученые наконец-то сложили пазл, объясняющий, почему одни организмы погибли, а другие превратились в предков современной фауны.
Геологическая летопись указывает на мощные извержения вулканов. Они выбросили в атмосферу гигантские объемы углекислого газа и метана. Этот коктейль мгновенно запустил глобальное потепление. Температура воды выросла, а уровень кислорода — упал. Океан превратился в ловушку с низким КПД для обмена веществ.
"Резкий дефицит кислорода в глубоких слоях воды, вызванный перегревом, работает как удушающий захват для донных организмов. Это тотальная физиологическая несовместимость", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Брахиоподы (плеченогие) правили морским дном 280 миллионов лет. Их подвел медленный метаболизм. В условиях кислородного голодания их системы просто остановились — они буквально задохнулись. Двустворчатые моллюски, улитки и морские ежи оказались хитрее. Их развитая мускулатура и жабры позволили пережить дефицит, используя скрытые физиологические резервы.
|Тип организма
|Результат вымирания
|Брахиоподы
|Массовая гибель, потеря доминирования
|Моллюски
|Выживание, захват новых ниш
Исследователи, опубликовавшие работу в PNAS, математически подтвердили: закисление океана было лишь побочным эффектом. Жизнь убили перегрев и гипоксия.
"Биологическая устойчивость определяется интенсивностью метаболизма. Когда среда меняется слишком быстро, виды с низким порогом пластичности вымирают первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Сегодняшний климат меняется по аналогичному сценарию. Антропогенные выбросы углерода греют океан. Если в пермский период потепление на 8-12°C заняло тысячи лет, то человечество рискует уложиться в один век. Скорость изменений — главный враг существующих видов, привыкших к стабильности.
Нет, гипоксия стала селективным механизмом, уничтожившим группы с низким метаболизмом, тогда как мобильные организмы получили шанс выжить.
Извержения запустили каскад: выброс газов, перегрев, падение уровня кислорода и закисление вод.
У них отсутствовал физиологический резерв, необходимый для выживания в экстремальных условиях перегретой воды.
Антропогенный фактор ускоряет потепление, создавая риск для современных морских экосистем, схожий с условиями катастрофы 252 млн лет назад.
"Угроза антропогенной нагрузки на энергосистемы и экологию реальна. Мы наблюдаем ускоренную деградацию привычных нам условий среды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.