Неожиданный ход против астероида: нейросети нашли слабое место внутри космического камня

Космос кажется пустым, но он полон летящих камней. Ученые ищут способы отклонить астероид, если тот выберет Землю целью. Сейчас в моде два сценария: шарахнуть по поверхности или устроить взрыв внутри небесного тела.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Энергия взрыва: снаружи или внутри?

Ядерный заряд — мощный инструмент. Если взорвать его на поверхности, большая часть энергии улетит в пустоту. Обидно, но бесполезно. Глубинный подрыв — другая история. Модуль зарывается в недра камня. В этом случае энергия передается непосредственно породе. Эффективность растет в разы.

"Поверхностный взрыв — это попытка столкнуть грузовик с помощью хлопушки. Глубинное воздействие позволяет превратить всю энергию заряда в разрушительную волну внутри структуры астероида", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Роль нейросетей в наведении

Астероиды — капризные объекты. У них разный состав и хрупкая структура, как у сложных систем. Ученые подключили нейросети для поиска точки закладки заряда. Алгоритм анализирует параметры камня и выдает идеальную координату для максимального эффекта.

Параметр Поверхностный удар Эффективность энергии Низкая Рекомендация Крайняя мера при дефиците времени

Данные моделирования впечатляют точностью. Глубинный взрыв способен расколоть небесное тело диаметром до 100 метров. Для гигантов размером до километра достаточно слегка сменить траекторию. Скорость меняется всего на один метр в секунду, но этого хватает, чтобы Земля и гость разминулись в пространстве.

"ИИ перестал быть игрушкой. При управлении сложными процессами он учитывает плотность и состав материи быстрее любого баллистика. Это наш главный козырь в цифровой защите", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему обломки опасны?

Ученые предупреждают: это только компьютерные вычисления. Операция в реальности потребует знаний о внутреннем строении астероида. Если камни разлетятся, они все равно могут ударить по атмосфере Земли. Последствия удара метеоритным дождем часто непредсказуемы.

"Разрушение астероида не отменяет угрозу. Обломки все еще массовые объекты в гравитационном поле. Нам нужно не просто бить, а гарантированно менять вектор их движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о защите от астероидов

Можно ли взорвать астероид "сейчас"?

Технически мы пока строим только модели. Реальных миссий по ядерному перехвату еще не было.

Почему нельзя просто распылить его в пыль?

Энергии может не хватить. А если хватит, облако пыли рискует превратить атмосферу Земли в горячую печь.

Сколько времени нужно на подготовку?

Сценарий зависит от того, за какой срок мы заметим цель. Месяцы — критический минимум.

Чем глубинный взрыв лучше поверхности?

КПД передачи энергии в твердое тело выше, что позволяет влиять на крупные объекты.

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