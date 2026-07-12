Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей
Подмосковные дороги попали в цифровой капкан: высокоточные системы обнулили привычные лазейки водителей
Калининград: в городе построят новый съезд с Северного обхода к ТРЦ "Балтия Молл"
Цвет страсти в вашем гардеробе: почему красные шорты стали главным манифестом этого лета
Лондон, Париж и Берлин на пороге масштабных перемен: провальный курс вынудил кабинеты сдать позиции
Денег больше нет: поражение в суде против Daily Mail обнулит бюджет принца Гарри
Зеленая листва вместо цветов: 5 причин, почему ваша гортензия "забастовала"
Южный фасад и "пирог" в стене: старые приёмы строительства экономят тепло без лишних расходов

Под волнами спрятали целую эпоху: Азовское море оказалось совсем не таким древним, как кажется

Наука

Современное Азовское море представляет собой затопленную низменность, которая еще во времена античности была гигантской системой пресноводных озер и непроходимых болот. Изменения ландшафта произошли стремительно по геологическим меркам, превратив Меотийские топи в самый мелководный морской бассейн планеты.

Берег Азовского моря
Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Берег Азовского моря

Сведения античных историков о Меотиде

Древние авторы описывали регион Приазовья как бесконечную топь. В трактате Гетика историк Иордан, опираясь на данные Приска Панийского, фиксирует ландшафты V века. В тот период территория была заполнена стоячей водой, заросшей ряской и камышом. Местные племена меотов дали название этой местности, которую греки и римляне упорно именовали не морем, а Меотийским болотом.

"Описание перехода гуннов через Меотиду вслед за ланью подтверждает наличие скрытых бродов и мелей. Глубина там была настолько незначительной, что всадники преодолевали огромные расстояния по колено в воде, не подозревая, что под ними формируется будущее море", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Легенда о поиске прохода в Крым через болота имеет под собой твердую почву. В периоды засухи низменность подсыхала, обнажая участки степи со скудной растительностью. Однако общая картина оставалась неизменной: вязкая грязь и хаос из проток делали регион практически недоступным для крупных военных флотов того времени.

Трансформация болот в морскую акваторию

Азовское море считается самым молодым на Земле. Еще 8000 лет назад на его месте располагалась равнина, разрезанная руслом древнего Дона. Река впадала напрямую в Черное море через Керченский пролив. Из-за низкого уровня Мирового океана вода удерживалась в ледниках, и глубоких впадин здесь попросту не существовало.

Период Состояние акватории
20 000 — 8000 лет назад Низменная сухопутная равнина с руслами рек
5600 год до н. э. Прорыв соленой воды через Босфор и затопление чаши
Античность (V век н. э.) Обширная система пресноводных лиманов и болот
Наши дни Соленое мелководное море со средним слоем ила 5-12 метров

Ситуация изменилась около 7600 лет назад. Резкий подъем уровня воды превратил внутренние озера в единый бассейн. Донные отложения показывают, что соленая вода вытесняла пресную постепенно. Это приводило к массовому гниению органики, что сформировало нынешние залежи ила и метановые аномалии в структуре дна.

"Донный ил Азовского моря — это по сути законсервированное древнее болото. Толщина отложений достигает 12 метров, и внутри этой массы постоянно идут процессы газообразования, характерные для торфяников", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Где увидеть остатки древних топей сегодня

Настоящая Меотида сохранилась в дельте Дона. Площадь в 538 квадратных километров до сих пор представляет собой сеть ериков и гирл. Это ультрамелководные участки, где слой воды редко превышает 50 сантиметров. Ландшафт здесь идентичен тому, что видели гуннские охотники тысячи лет назад.

Современные климатические изменения продолжают влиять на состав воды. Экологические аномалии в соседних регионах отражаются и на приазовской зоне. Заиливание акватории продолжается за счет выноса взвеси Кубанью и Доном. История циклична: биологическое разложение остатков тростника и водорослей подпитывает газовые трубы — вертикальные зоны выхода метана со дна в толщу воды.

"Береговая линия Азовского региона крайне нестабильна. То то, что мы называем морем, по факту является переходной фазой между степью и полноценным океаническим бассейном", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Азовское море такое мелкое?

Оно расположено на устойчивой платформе и является затопленной частью суши. Максимальная глубина едва достигает 14 метров, что обусловлено рельефом древней низменности.

Правда ли, что на дне были города?

Сейсморазведка обнаружила русла рек и террасы, на которых могли располагаться поселения до катастрофического подъема уровня воды. Археологические находки в других регионах подтверждают, что древние люди часто селились в подобных низинах.

Почему вода в Азове мутная?

Это связано с огромным количеством донного ила и малой глубиной. Даже слабый шторм поднимает частицы со дна, создавая характерную взвесь. Подобные процессы были типичны и для пресноводных стоячих водоемов прошлого.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, геолог Виктор Андреев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Мир. Новости мира
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Анна Кузнецова объяснила необходимость защиты кожи от фотостарения лучами спектра UVA летом
С антресолей — на подиум: почему советские босоножки стали главным трендом 2026 года
Неудобная правда в британской прессе: политический фундамент поддержки Киева треснул по швам
Богатство, мир и удача: какие 3 "зеленых стража" должны быть в каждой гостиной
Болят мышцы так, что не встать? 4 домашних приема для быстрого восстановления тела
Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома
Нежные, сочные, ароматные: секрет самых вкусных рулетиков из молодых кабачков
Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.