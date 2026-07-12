Под волнами спрятали целую эпоху: Азовское море оказалось совсем не таким древним, как кажется

Современное Азовское море представляет собой затопленную низменность, которая еще во времена античности была гигантской системой пресноводных озер и непроходимых болот. Изменения ландшафта произошли стремительно по геологическим меркам, превратив Меотийские топи в самый мелководный морской бассейн планеты.

Фото: Openverse by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Берег Азовского моря

Сведения античных историков о Меотиде

Древние авторы описывали регион Приазовья как бесконечную топь. В трактате Гетика историк Иордан, опираясь на данные Приска Панийского, фиксирует ландшафты V века. В тот период территория была заполнена стоячей водой, заросшей ряской и камышом. Местные племена меотов дали название этой местности, которую греки и римляне упорно именовали не морем, а Меотийским болотом.

"Описание перехода гуннов через Меотиду вслед за ланью подтверждает наличие скрытых бродов и мелей. Глубина там была настолько незначительной, что всадники преодолевали огромные расстояния по колено в воде, не подозревая, что под ними формируется будущее море", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Легенда о поиске прохода в Крым через болота имеет под собой твердую почву. В периоды засухи низменность подсыхала, обнажая участки степи со скудной растительностью. Однако общая картина оставалась неизменной: вязкая грязь и хаос из проток делали регион практически недоступным для крупных военных флотов того времени.

Трансформация болот в морскую акваторию

Азовское море считается самым молодым на Земле. Еще 8000 лет назад на его месте располагалась равнина, разрезанная руслом древнего Дона. Река впадала напрямую в Черное море через Керченский пролив. Из-за низкого уровня Мирового океана вода удерживалась в ледниках, и глубоких впадин здесь попросту не существовало.

Период Состояние акватории 20 000 — 8000 лет назад Низменная сухопутная равнина с руслами рек 5600 год до н. э. Прорыв соленой воды через Босфор и затопление чаши Античность (V век н. э.) Обширная система пресноводных лиманов и болот Наши дни Соленое мелководное море со средним слоем ила 5-12 метров

Ситуация изменилась около 7600 лет назад. Резкий подъем уровня воды превратил внутренние озера в единый бассейн. Донные отложения показывают, что соленая вода вытесняла пресную постепенно. Это приводило к массовому гниению органики, что сформировало нынешние залежи ила и метановые аномалии в структуре дна.

"Донный ил Азовского моря — это по сути законсервированное древнее болото. Толщина отложений достигает 12 метров, и внутри этой массы постоянно идут процессы газообразования, характерные для торфяников", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Где увидеть остатки древних топей сегодня

Настоящая Меотида сохранилась в дельте Дона. Площадь в 538 квадратных километров до сих пор представляет собой сеть ериков и гирл. Это ультрамелководные участки, где слой воды редко превышает 50 сантиметров. Ландшафт здесь идентичен тому, что видели гуннские охотники тысячи лет назад.

Современные климатические изменения продолжают влиять на состав воды. Экологические аномалии в соседних регионах отражаются и на приазовской зоне. Заиливание акватории продолжается за счет выноса взвеси Кубанью и Доном. История циклична: биологическое разложение остатков тростника и водорослей подпитывает газовые трубы — вертикальные зоны выхода метана со дна в толщу воды.

"Береговая линия Азовского региона крайне нестабильна. То то, что мы называем морем, по факту является переходной фазой между степью и полноценным океаническим бассейном", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Азовское море такое мелкое?

Оно расположено на устойчивой платформе и является затопленной частью суши. Максимальная глубина едва достигает 14 метров, что обусловлено рельефом древней низменности.

Правда ли, что на дне были города?

Сейсморазведка обнаружила русла рек и террасы, на которых могли располагаться поселения до катастрофического подъема уровня воды. Археологические находки в других регионах подтверждают, что древние люди часто селились в подобных низинах.

Почему вода в Азове мутная?

Это связано с огромным количеством донного ила и малой глубиной. Даже слабый шторм поднимает частицы со дна, создавая характерную взвесь. Подобные процессы были типичны и для пресноводных стоячих водоемов прошлого.

Читайте также