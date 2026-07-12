Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон разряжается раньше, чем вы успеваете доехать до дома? Батарея капризничает, как числа в уравнении? Эксперты издания MakeUseOf нашли способы продлить жизнь вашему гаджету без походов в сервис. Часть проблем скрыта в настройках, часть — в ваших привычках.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зарядка телефона

Магия черного пикселя

Владельцы OLED-экранов — ликуйте. Ваш дисплей умеет экономить энергию, когда показывает черный цвет. Пиксели просто отключаются. Настройка автоматического перехода в темную тему — лучший способ перестать кормить экран лишними миллиамперами. Это работает лучше, чем любые сложные системы энергосбережения, внедряемые разработчиками.

"Пользователи часто игнорируют настройки яркости. Темная тема в сочетании с умеренной яркостью сохраняет до 20% заряда при активном серфинге в сети", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, ученый-физик.

Правило "восьмидесяти"

Заряжать телефон до 100% каждый раз — плохая идея. Литий-ионные аккумуляторы не любят "потолок". Оптимальный диапазон — от 20% до 80%. Постоянное доведение до максимума ускоряет деградацию химических элементов внутри ячейки. Хотите, чтобы смартфон жил три года вместо двух? Снимите его с зарядки чуть раньше.

Режим зарядки Последствие для батареи До 100% постоянно Ускоренный износ и падение ёмкости До 80% Сохранение срока службы аккумулятора

Ваш смартфон — не военная подлодка, но ему тоже не нужна красота анимации. Отключите плавные затухания и переходы в настройках разработчика. Процессор выдохнет. Снизьте частоту обновления дисплея до 60 Гц. Вы перестанете замечать разницу с 120 Гц уже через пять минут. Зато аккумулятор скажет спасибо.

"Анимация — это лишние циклы процессора и графического чипа. Сброс частоты до стандартных значений серьезно снижает нагрузку на питание всей системной платы", — разъяснил Максим Петров, инженер по информационной безопасности.

Смерть режиму постоянного дисплея

Функция Always On Display (AOD) вынуждает дисплей постоянно потреблять энергию. Часики и уведомления "съедают" заряд, пока смартфон лежит в кармане. Хотите выжать максимум автономности — выключайте AOD. Дайте устройству уходить в полноценный сон.

Кабели: оригинал или мусор

Дешёвый кабель с рынка — медленный убийца. Он не обеспечивает стабильную подачу тока. Возникают скачки, перегрев контроллера питания и быстрый износ батареи. Используйте только оригинальные блоки энергоснабжения или аналоги с сертификацией (MFi для Apple, Quick Charge для Android).

Ответы на популярные вопросы о батареях

Почему смартфон греется при зарядке?

Это естественная реакция на химические процессы, но если блок питания некачественный — перегрев становится критическим и ведет к поломке ячеек.

Нужно ли разряжать телефон до 0%?

Ни в коем случае. Полный "ноль" губителен для современных литий-ионных аккумуляторов, он вводит их в глубокий разряд.

Всегда ли включение экономии энергии полезно?

В экстренных случаях — да. В повседневной жизни — это ограничивает фоновые процессы, которые нужны для корректной работы мессенджеров.

Можно ли заряжать смартфон ночью?

Смартфоны умны и отключают зарядку по достижении 100%, но постоянное удержание на этом уровне всё равно изнашивает химию батареи.

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