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Воды вокруг было целое море, а пить было нечего: что спасало моряков от мучительной жажды

Наука

Парусный флот эпохи великих открытий существовал в парадоксальных условиях. Моряки могли месяцами не видеть суши, находясь в окружении воды, которую невозможно пить. Ошибка в расчетах запасов или порча содержимого бочек превращали судно в плавучую ловушку, где экипаж погибал от жажды быстрее, чем от штормов.

Корабль в тумане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Корабль в тумане

Физика жажды: почему нельзя пить из океана

Морская вода содержит около 35 граммов соли на литр, что в четыре раза превышает концентрацию солей в человеческой крови. При попадании такой жидкости в организм почки вынуждены выводить избыток минералов, затрачивая на это больше пресной воды, чем было выпито. Вместо утоления жажды происходит ускоренное обезвоживание. Человек сталкивается с судорогами и спутанностью сознания.

Для моряков прошлого употребление забортной воды было равносильно смертному приговору. В отчаянных ситуациях это лишь сокращало время жизни экипажа. Даже современные исследования океанологии подтверждают, что автономность судна всегда упиралась в человеческую физиологию, а не в прочность бортов.

"Попытка утолить жажду соленой водой запускает обратный осмос прямо в клетках. Организм буквально выжимает сам себя, пытаясь разбавить поступивший соляной раствор. Это физический тупик", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вода как основной груз парусника

Главным ограничителем дальности плавания была не скорость ветра, а объем трюмов. Фрегат Конститьюшн в 1813 году принимал на борт 178 тысяч литров пресной воды. Согласно спецификациям 1820 года, 44-пушечный корабль вез около 128 тысяч литров. Этот груз занимал основную часть полезного объема и размещался у самого киля для обеспечения остойчивости судна.

Устав 1802 года устанавливал норму в 1,9 литра на человека, но капитан имел право сокращать выдачу до нескольких кружек в сутки. Пресную воду запрещалось использовать для гигиены — умывание допускалось только соленой водой. Учет велся жестко, а выдачу контролировали офицеры через специальные бочки с отверстиями.

Параметр Значение для фрегата (XIX век)
Общий объем запаса 128 000 – 178 000 литров
Суточная норма на матроса 1,9 литра (в кризис меньше)
Срок хранения в бочках 2–3 недели до начала порчи

Технологии хранения и борьбы с гниением

Вода в деревянных емкостях быстро теряла прозрачность. Через две недели в трюмной жаре заводились микроорганизмы и водоросли. Чтобы замедлить гниение, бочки обжигали изнутри, протирали уксусом или помещали в них серебряные монеты. Последний метод реально работал из-за бактерицидных свойств ионов серебра, хотя моряки не знали механизмов этого процесса.

"Древесина бочки — это пористая структура. Если туда попадает органика, начинается неконтролируемый рост бактерий. На старых судах вода превращалась в биологически опасную субстанцию за считанные дни", — отметил микробиолог Николай Зуев.

Добыча влаги: дождь, лед и античные методы

В открытом море единственным внешним источником были осадки. Команда использовала паруса как огромные воронки, направляя дождевые потоки в желоба и бочки. Первые порции воды сливали за борт, чтобы смыть с ткани соль и помет птиц. Грозовой фронт считался подарком, ради которого капитан мог отклониться от курса.

В высоких широтах, где арктические аномалии проверяли людей на прочность, использовали лед. Джеймс Кук в 1773 году грузил на борт тонны льдин. Многолетний морской лед и айсберги практически не содержат соли. Это позволяло пополнять запасы прямо в океане, растапливая куски льда в больших котлах у камбуза.

Первые дистилляторы и внедрение технологий

Принцип опреснения через кипячение был известен в античности, но требовал огромного количества топлива. Прорыв совершил хирург Чарльз Ирвинг в 1770 году. Он объединил перегонный аппарат с варочными котлами для еды. Система выдавала около трех галлонов пресной воды в час при сжигании двух галлонов угля.

Настоящая революция произошла с приходом паровых двигателей. Проблема топлива исчезла, так как пар стал побочным продуктом работы машины. Корабли, проходя мимо опасных точек, таких как скала Бишоп-рок, уже не зависели от береговых источников так критично, как раньше.

"Ирвинг не изобретал физику процесса, он решил инженерную задачу сопряжения. Использование избыточного тепла позволило флоту стать по-настоящему автономным", — рассказал историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем в воду добавляли ром или пиво?

Спиртные напитки хранились дольше и убивали часть микробов. Ром помогал замаскировать запах и вкус протухшей воды, а пиво входило в рацион как более безопасная альтернатива сырой воде из сомнительных источников.

Почему нельзя было фильтровать воду через песок?

Песчаные или угольные фильтры очищают воду от мусора и взвеси, но не способны задержать растворенную соль. На молекулярном уровне морская вода оставалась непригодной для питья после любой механической фильтрации.

Как моряки понимали, что пора экономить воду?

За уровень в бочках отвечал бондарь. Как только заметная часть запаса портилась или утекала из-за рассохшихся досок, капитан вводил жесткий лимит, урезая норму выдачи до жизненного минимума.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, микробиолог Николай Зуев, историк науки Сергей Белов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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