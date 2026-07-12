12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным

Луна вклинивается между Землей и Солнцем, отсекая солнечный свет узкой полосой тени. В момент полной фазы небо густеет до сумеречной синевы, температура падает, а животные путаются в циклах сна и бодрствования. Зритель видит солнечную корону — атмосферу нашего светила — на фоне черного диска Луны.
12 августа полная фаза стартует в отдаленных арктических районах России. Тень прочертит акватории за полярным кругом, проскользнет по Гренландии, Исландии и северной части Испании. Жители Астурии и острова Майорка станут свидетелями финала — здесь тень накроет материк перед закатом. Продолжительность полной тьмы невелика: от 1 минуты 48 секунд в районе Бургоса до предельных 2,5 минут в Арктике.
"При планировании наблюдений небесных явлений важно учитывать не только прогноз погоды, но и возможность быстрой смены условий видимости из-за локальных атмосферных процессов", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.
Россияне останутся в стороне от полосы полной тени, но частное затмение накроет регионы от Европы до западной Сибири. Луна "откусит" значимый сектор солнечного диска. Мурманская область и Кольский полуостров увидят закрытие более 50% светила. В Архангельске, Коми, ЯНАО и Карелии показатели достигнут 50-60%. Санкт-Петербург ограничится 40-45%, а центральные регионы — около 30%.
На юге, в Поволжье и на Урале ожидается около 20-30% перекрытия. Восток страны практически не заметит изменений, если они будут видны вовсе. Процесс в каждой точке займет около полутора часов, достигая пика во второй половине дня.
|Регион наблюдения
|Примерная фаза перекрытия
|Мурманская область
|более 50%
|Санкт-Петербург
|40-45%
|Москва и Центр
|около 30%
|Южные регионы
|20-30%
Обычные солнечные очки — враг наблюдателя. Они не фильтруют вредоносное излучение, повреждающее сетчатку. Зритель не почувствует боли при ожоге, заметив неладное лишь спустя время после потери остроты зрения. Требуются сертифицированные очки по стандарту ISO 12312-2:2015. Фильтры для телескопов и биноклей строго монтируются перед объективом, а не между глазом и окуляром.
"Использование бытовой оптики без специализированных апертурных фильтров приводит к мгновенному тепловому поражению фоторецепторов, что равносильно ожогу лазером", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Следующий шанс увидеть полное затмение в Европе выпадет 2 августа 2027 года. Полоса пройдет южнее: через Испанию, Северную Африку и страны Ближнего Востока. Подобные события — редкость для каждого отдельного региона, заставляющая астрономов ждать десятилетиями.
Нет. Оно не обеспечивает равномерную защиту, может треснуть, а пропущенный спектр излучений опасен для сетчатки.
Геометрия орбиты Луны и вращение Земли диктуют скорость движения тени по земной поверхности. Чем ближе к экватору или центру тени точка, тем меняется продолжительность фазы.
Научных данных о влиянии столь кратковременного гравитационного маневра на литосферу Земли не существует.
Используйте камеру-обскуру: проколите отверстие в картоне, проецируя изображение Солнца на белый лист. Смотреть нужно на проекцию, а не в небо.
"Максимальное внимание необходимо уделить точности времени пика в конкретной точке — астрономические данные Роскосмоса обновляются в реальном времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.