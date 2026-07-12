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12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным

Наука

Луна вклинивается между Землей и Солнцем, отсекая солнечный свет узкой полосой тени. В момент полной фазы небо густеет до сумеречной синевы, температура падает, а животные путаются в циклах сна и бодрствования. Зритель видит солнечную корону — атмосферу нашего светила — на фоне черного диска Луны.

Солнечное затмение
Фото: unsplash.com by Justin Dickey is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечное затмение

География затмения: где ждать темноты

12 августа полная фаза стартует в отдаленных арктических районах России. Тень прочертит акватории за полярным кругом, проскользнет по Гренландии, Исландии и северной части Испании. Жители Астурии и острова Майорка станут свидетелями финала — здесь тень накроет материк перед закатом. Продолжительность полной тьмы невелика: от 1 минуты 48 секунд в районе Бургоса до предельных 2,5 минут в Арктике.

"При планировании наблюдений небесных явлений важно учитывать не только прогноз погоды, но и возможность быстрой смены условий видимости из-за локальных атмосферных процессов", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Что увидит Россия

Россияне останутся в стороне от полосы полной тени, но частное затмение накроет регионы от Европы до западной Сибири. Луна "откусит" значимый сектор солнечного диска. Мурманская область и Кольский полуостров увидят закрытие более 50% светила. В Архангельске, Коми, ЯНАО и Карелии показатели достигнут 50-60%. Санкт-Петербург ограничится 40-45%, а центральные регионы — около 30%.

На юге, в Поволжье и на Урале ожидается около 20-30% перекрытия. Восток страны практически не заметит изменений, если они будут видны вовсе. Процесс в каждой точке займет около полутора часов, достигая пика во второй половине дня.

Регион наблюдения Примерная фаза перекрытия
Мурманская область более 50%
Санкт-Петербург 40-45%
Москва и Центр около 30%
Южные регионы 20-30%

Правила безопасности для зрения

Обычные солнечные очки — враг наблюдателя. Они не фильтруют вредоносное излучение, повреждающее сетчатку. Зритель не почувствует боли при ожоге, заметив неладное лишь спустя время после потери остроты зрения. Требуются сертифицированные очки по стандарту ISO 12312-2:2015. Фильтры для телескопов и биноклей строго монтируются перед объективом, а не между глазом и окуляром.

"Использование бытовой оптики без специализированных апертурных фильтров приводит к мгновенному тепловому поражению фоторецепторов, что равносильно ожогу лазером", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Что ждет нас в будущем

Следующий шанс увидеть полное затмение в Европе выпадет 2 августа 2027 года. Полоса пройдет южнее: через Испанию, Северную Африку и страны Ближнего Востока. Подобные события — редкость для каждого отдельного региона, заставляющая астрономов ждать десятилетиями.

Ответы на популярные вопросы о затмении

Можно ли использовать закопченное стекло вместо очков?

Нет. Оно не обеспечивает равномерную защиту, может треснуть, а пропущенный спектр излучений опасен для сетчатки.

Почему затмение длится разное время в разных городах?

Геометрия орбиты Луны и вращение Земли диктуют скорость движения тени по земной поверхности. Чем ближе к экватору или центру тени точка, тем меняется продолжительность фазы.

Может ли затмение вызвать геологические процессы?

Научных данных о влиянии столь кратковременного гравитационного маневра на литосферу Земли не существует.

Что делать, если нет специальных очков?

Используйте камеру-обскуру: проколите отверстие в картоне, проецируя изображение Солнца на белый лист. Смотреть нужно на проекцию, а не в небо.

"Максимальное внимание необходимо уделить точности времени пика в конкретной точке — астрономические данные Роскосмоса обновляются в реальном времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

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Экспертная проверка: Сергей Баранов (метеоролог), Дмитрий Лапшин (учёный-физик), Алексей Руднев (астрофизик)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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