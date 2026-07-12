Китай прицелился в орбиту: стогигаваттный импульс грозит спутникам прожаркой в микроволновке

Китайские инженеры научились "выжигать" орбитальную группировку спутников дешевым и эффективным способом. Национальный университет оборонных технологий КНР представил установки, генерирующие микроволновые импульсы мощностью до 100 гигаватт. Доклад опубликован в журнале High Power Laser and Particle Beams.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи лазерных пушек

Стогигаваттный удар: как это работает

Разработчики не стали строить гигантские излучатели. Вместо этого они используют синхронную работу модулей. Несколько генераторов импульсов объединяются в единую систему. Это позволяет удерживать массу и габариты китайских технологий в разумных пределах. Инженеры добились рекордного соотношения мощности к весу.

"Объединение множества малогабаритных источников в мощный кластер — это инженерная победа. Так можно обойти физические ограничения, не превращая установку в неповоротливое здание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Угроза для спутников связи

Микроволны мощностью в 1 гигаватт уже выводят из строя электронику орбитальных аппаратов. Системы по 100 гигаватт делают защиту любой космической структуры крайне сомнительной. Под прицелом оказываются сети наподобие Starlink. США теряют преимущество, ведь стоимость такого "электронного удара" ничтожна по сравнению с ценой спутника.

Характеристика Системы прошлого Мощность луча До 1 ГВт Масштабируемость Низкая

Китайские специалисты активно развивают методы идентификации целей. Повышение точности фокусировки луча станет следующей задачей.

Запуск в минус 40: новые конденсаторы

Важный элемент системы — гибридные литий-ионные конденсаторы. Они игнорируют лютый мороз. Техника запускается мгновенно даже при минус 40 градусах Цельсия. Это критически важно для развертывания подразделений радиоэлектронной борьбы в суровых условиях. Арктические регионы или высокогорье перестают быть препятствием для работы мощных излучателей.

"Работа при экстремальных температурах — это химия материалов. Победа здесь обеспечена новыми электролитами, которые не замерзают и не теряют проводимость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о микроволновом оружии

Насколько сложно построить стогигаваттную пушку?

Сложность заключается в синхронизации модулей. Каждый из них должен работать без микросекундных сдвигов, чтобы импульс сложился в один мощный удар.

Может ли это оружие сбить спутник физически?

Нет, оно уничтожает "мозги" — электронику на борту. Спутник превращается в мертвый кусок железа, который остается на орбите.

Требует ли это огромного питания?

Использование гибридных конденсаторов позволяет накопить энергию заранее и выдать её в виде короткого и крайне мощного всплеска.

Станет ли это концом эры спутникового интернета?

Это заставляет операторов искать способы защиты. Однако пока создание таких систем у Китая выглядит значительно дешевле, чем экранирование космических аппаратов.

"Развитие подобных технологий меняет правила игры. Оборона начинает стоить дороже, чем нападение, что делает орбиту крайне уязвимой зоной для западных сетей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

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