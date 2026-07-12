Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайная жизнь Mia Boyka: артистка терпела регулярные унижения ради иллюзии нормальных отношений
Хлеб черствеет за сутки? Эта хитрость позволит сохранить свежесть батона на месяцы
Виртуальность больше не в моде: Кристофер Нолан заявил о возвращении к тактильному кино
Спасаемся от комаров: 5 проверенных способов снять отек, когда под рукой нет аптеки
Сбор ягод превратился в муку? 3 эффективных способа собрать урожай без лишних усилий
Конец затянувшейся тайны: актриса после развода с Бондарчуком нашла утешение в объятиях девелопера
Связь сквозь десятилетия: Меган Маркл поддержала необычный способ принца Гарри почтить память матери
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Компот, который выпивают до капли: ревень, яблоки и лимон — идеальное сочетание лета

Китай прицелился в орбиту: стогигаваттный импульс грозит спутникам прожаркой в микроволновке

Наука

Китайские инженеры научились "выжигать" орбитальную группировку спутников дешевым и эффективным способом. Национальный университет оборонных технологий КНР представил установки, генерирующие микроволновые импульсы мощностью до 100 гигаватт. Доклад опубликован в журнале High Power Laser and Particle Beams.

Лучи лазерных пушек
Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лучи лазерных пушек

Стогигаваттный удар: как это работает

Разработчики не стали строить гигантские излучатели. Вместо этого они используют синхронную работу модулей. Несколько генераторов импульсов объединяются в единую систему. Это позволяет удерживать массу и габариты китайских технологий в разумных пределах. Инженеры добились рекордного соотношения мощности к весу.

"Объединение множества малогабаритных источников в мощный кластер — это инженерная победа. Так можно обойти физические ограничения, не превращая установку в неповоротливое здание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Угроза для спутников связи

Микроволны мощностью в 1 гигаватт уже выводят из строя электронику орбитальных аппаратов. Системы по 100 гигаватт делают защиту любой космической структуры крайне сомнительной. Под прицелом оказываются сети наподобие Starlink. США теряют преимущество, ведь стоимость такого "электронного удара" ничтожна по сравнению с ценой спутника.

Характеристика Системы прошлого
Мощность луча До 1 ГВт
Масштабируемость Низкая

Китайские специалисты активно развивают методы идентификации целей. Повышение точности фокусировки луча станет следующей задачей.

Запуск в минус 40: новые конденсаторы

Важный элемент системы — гибридные литий-ионные конденсаторы. Они игнорируют лютый мороз. Техника запускается мгновенно даже при минус 40 градусах Цельсия. Это критически важно для развертывания подразделений радиоэлектронной борьбы в суровых условиях. Арктические регионы или высокогорье перестают быть препятствием для работы мощных излучателей.

"Работа при экстремальных температурах — это химия материалов. Победа здесь обеспечена новыми электролитами, которые не замерзают и не теряют проводимость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о микроволновом оружии

Насколько сложно построить стогигаваттную пушку?

Сложность заключается в синхронизации модулей. Каждый из них должен работать без микросекундных сдвигов, чтобы импульс сложился в один мощный удар.

Может ли это оружие сбить спутник физически?

Нет, оно уничтожает "мозги" — электронику на борту. Спутник превращается в мертвый кусок железа, который остается на орбите.

Требует ли это огромного питания?

Использование гибридных конденсаторов позволяет накопить энергию заранее и выдать её в виде короткого и крайне мощного всплеска.

Станет ли это концом эры спутникового интернета?

Это заставляет операторов искать способы защиты. Однако пока создание таких систем у Китая выглядит значительно дешевле, чем экранирование космических аппаратов.

"Развитие подобных технологий меняет правила игры. Оборона начинает стоить дороже, чем нападение, что делает орбиту крайне уязвимой зоной для западных сетей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по кибератакам Анна Климова.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Мир. Новости мира
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Сбор ягод превратился в муку? 3 эффективных способа собрать урожай без лишних усилий
Китай прицелился в орбиту: стогигаваттный импульс грозит спутникам прожаркой в микроволновке
Конец затянувшейся тайны: актриса после развода с Бондарчуком нашла утешение в объятиях девелопера
Связь сквозь десятилетия: Меган Маркл поддержала необычный способ принца Гарри почтить память матери
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Компот, который выпивают до капли: ревень, яблоки и лимон — идеальное сочетание лета
Ромео и Джульетта — просто числа в уравнении: французские математики вычислили пропорцию любви
Ложечка в бульон — и дом наполнится ароматом: как заготовить зеленушку на всю зиму
Мифы об активированном угле: стоит ли пить его для детокса и при похмельном синдроме
Ежевика как мед: 1 подкормка в июле, которая сделает каждую ягоду сладкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.