Жёсткий диск исчезает на глазах: служебный файл Windows распух как тесто на тысячах ПК

Пользователи Windows столкнулись с цифровым паразитом, который пожирает место на дисках. Системный файл, отвечающий за приватность, внезапно раздувается до исполинских размеров. Компьютер начинает задыхаться, теряя сотни гигабайт свободного пространства в одночасье.

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Ошибка в коде системы

Проблема кроется в файле CapabilityAccessManager. db-wal. В нормальном состоянии он весит около трех мегабайт. Сейчас этот объект превращается в монстра. Десятки тысяч пользователей фиксируют, как файл "съедает" диски, достигая объемов в 500 гигабайт. Ресурс Windows Latest подтверждает: встроенные инструменты системы просто не видят этого "обжору".

"Ошибка в логике записи журнала транзакций базы данных — классическая проблема при обработке прав доступа. Если система зацикливается на проверке, размер лога растет лавинообразно, пока не упрется в физическую границу носителя", — разъяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему файл пухнет

Раздувается база данных, хранящая настройки конфиденциальности. Процесс похож на утечку через пробитую трубу. Данные просто не сжимаются и бесконечно записываются в текущий сеанс. Обнаружить причину самостоятельно рядовому владельцу ПК практически невозможно. Системные отчеты показывают лишь пустоту вместо реального пожирателя ресурсов.

Характеристика Статус процесса Нормальный вес файла 3 МБ Аномальный показатель До 500 ГБ

Масштаб катастрофы огромен. Пользователи уже начали жаловаться на критическую нехватку памяти еще несколько недель назад. Однако оперативная реакция разработчиков из Microsoft вызывает вопросы. Патч обещают выпустить только 14 июля, оставляя владельцев машин один на один с "умирающим" диском.

"В подобных ситуациях пользователь — заложник закрытого кода. Пока разработчик не выпустит патч, любые попытки ручной очистки часто ведут к повреждению системных реестров и потере прав доступа к приложениям", — предупредила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Опыт оптимизации кода

История Windows полна примеров раздутого функционала. Инженер Дэйв Пламмер ранее показал, насколько неэффективным может быть стандартный софт. Он вручную переписал "Блокнот" и сжал его размеры до крошечных 3 килобайт. Это в сто раз меньше оригинала. Иногда меньше значит лучше. Современное ПО от софтверного гиганта страдает от избыточности, что наглядно продемонстрировала данная ошибка.

Ответы на популярные вопросы о сбое Windows

Что можно сделать сейчас, если диск переполнен?

Ничего эффективного без риска уронить систему. Лучше дождаться официального обновления от Microsoft.

Почему система не сообщает о причинах переполнения?

Инструменты анализа игнорируют служебные файлы типа WAL (Write-Ahead Log), считая их защищенными системными данными.

Может ли это сжечь накопитель?

Риск невелик, но постоянная запись гигабайтов данных сокращает ресурс SSD-накопителей.

Это первая подобная ошибка в ОС?

Нет, крупные разработчики регулярно допускают утечки, когда временные файлы логирования выходят из-под контроля.

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