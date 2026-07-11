Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас выдает не паспорт, а мелочи: какие повседневные ошибки делают лицо уставшим
Не кит и не медуза: в океане нашли 50-метровое существо, которое ломает привычные представления
Такого масштаба город еще не видел: стройка в Ханларе вышла на финальный и самый ответственный этап
Цифры не сходятся: полная трата средств на жилье в Сыктывкаре оставила тысячи вопросов
Бюджет Брянской области: доходы от налогов и неналоговых поступлений составили 65,14 млрд рублей
Инвестиции в характер молодых атлетов: в Миассе заработал объект, который подготовит новых чемпионов
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Маленькие стражи вашего урожая: как создать красивый и здоровый сад с помощью бархатцев
Взломали код: ученые нашли молекулярный "пазл", из которого бактерии собирают лекарства

Луна стала проблемой современной навигации: как спутник Земли вмешивается в ход времени

Наука

Время поддается гравитации. Чем ближе объект к тяжелой массе, тем медленнее тикают ваши часы. Астрофизики из Китая подтвердили: наша Луна буквально "замедляет" жизнь на Земле. Это не магия, а старая добрая Общая теория относительности Альберта Эйнштейна.

Луна
Фото: pixabay.com by CristianFerronato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Гравитация как тормоз для времени

Эйнштейн доказал: пространство и время — одно целое, искривляемое массивными телами. Земля и ее спутник не исключение. Любой массивный объект тянет время "к себе", растягивая секунды. Ранее ученые списывали это на широту. Часы на полюсе и экваторе всегда показывают разный результат — из-за различий в гравитационном воздействии планеты. Но никто не считал Луну активным участником этого процесса.

"Гравитационный потенциал — вещь упрямая. Даже столь далекий объект, как Луна, вносит вклад в локальное замедление времени. Это фундаментальная физика, которую мы раньше игнорировали из-за её крошечных масштабов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Лунная петля на экваторе

Луна "давит" сильнее, когда висит прямо над головой. Это пик гравитационного притяжения. Если вы находитесь на экваторе, вращение Земли подбрасывает вам этот эффект, как на карусели. Часы "тормозят" в момент прохода Луны. Стоит планете провернуться вокруг своей оси — и привет, точка равновесия. Влияние Луны уходит. Мы получаем разрыв в показаниях приборов.

Параметр Влияние Луны
Экватор Максимальное замедление в зените
Полюса Минимальное воздействие, отклонение к нулю

"Космические структуры порой преподносят сюрпризы, меняющие стандарты измерений. Подобное мы наблюдаем, изучая объекты вроде гигантского кольца в ранней Вселенной, где геометрия диктует условия всему вокруг", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Две наносекунды в год

Ученые пересчитали данные. Вердикт: за год накопится разрыв в две наносекунды. Это ничтожно мало для бытовых дел, но критически важно для атомных часов. Однако Земля не стоит на месте, а Луна продолжает свой орбитальный танец. Идеальные условия для "накопления" ошибки невозможны в реальности.

Зачем это навигаторам

Сверхточные системы навигации, такие как ГЛОНАСС или GPS, ловят сигналы спутников с невероятной точностью. Даже ошибки в пару наносекунд превращаются в метры неточности на карте. Учет "лунного тормоза" повышает надежность позиционирования. Это не "просто теория", а необходимая поправка для софта.

"Любая система, требующая субмиллиметровой точности, должна учитывать гравитационные аномалии. Инженеры часто пренебрегают такими мелочами до первого серьезного сбоя в позиционировании спутниковой группировки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о лунном воздействии

Действительно ли Луна заставляет наши часы идти медленнее?

Да, гравитационное притяжение Луны искривляет пространство-время, что приводит к замедлению хода часов, хоть и на ничтожные доли секунды.

Почему раньше на это не обращали внимание?

Эффект слишком мал, и ученые фокусировались на более значимых факторах, влияющих на точность приборов.

Поможет ли это знание обычным пользователям смартфонов?

Напрямую — нет, но это улучшит алгоритмы навигации, от которых зависят качество связи и точность карт.

Станет ли время идти по-другому, если Луна удалится?

Да, изменение орбиты и удаление спутника ослабит этот эффект, что изменит гравитационный фон планеты.

Читайте также

Экспертная проверка: физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер по информационной безопасности  Максим Петров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Машины ушли под воду в Петербурге: запах канализации выдал масштабный сбой городской системы
Санкт-Петербург
Машины ушли под воду в Петербурге: запах канализации выдал масштабный сбой городской системы
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Цифры не сходятся: полная трата средств на жилье в Сыктывкаре оставила тысячи вопросов
Бюджет Брянской области: доходы от налогов и неналоговых поступлений составили 65,14 млрд рублей
Инвестиции в характер молодых атлетов: в Миассе заработал объект, который подготовит новых чемпионов
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Маленькие стражи вашего урожая: как создать красивый и здоровый сад с помощью бархатцев
Луна стала проблемой современной навигации: как спутник Земли вмешивается в ход времени
Взломали код: ученые нашли молекулярный "пазл", из которого бактерии собирают лекарства
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Счет пошел на тысячи литров крови: Брянская область создала мощный резерв для экстренных случаев
Зеленый фонд Ростова-на-Дону подвергнется чистке: особые знаки на стволах определили судьбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.