Луна стала проблемой современной навигации: как спутник Земли вмешивается в ход времени

Время поддается гравитации. Чем ближе объект к тяжелой массе, тем медленнее тикают ваши часы. Астрофизики из Китая подтвердили: наша Луна буквально "замедляет" жизнь на Земле. Это не магия, а старая добрая Общая теория относительности Альберта Эйнштейна.

Фото: pixabay.com by CristianFerronato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Гравитация как тормоз для времени

Эйнштейн доказал: пространство и время — одно целое, искривляемое массивными телами. Земля и ее спутник не исключение. Любой массивный объект тянет время "к себе", растягивая секунды. Ранее ученые списывали это на широту. Часы на полюсе и экваторе всегда показывают разный результат — из-за различий в гравитационном воздействии планеты. Но никто не считал Луну активным участником этого процесса.

"Гравитационный потенциал — вещь упрямая. Даже столь далекий объект, как Луна, вносит вклад в локальное замедление времени. Это фундаментальная физика, которую мы раньше игнорировали из-за её крошечных масштабов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Лунная петля на экваторе

Луна "давит" сильнее, когда висит прямо над головой. Это пик гравитационного притяжения. Если вы находитесь на экваторе, вращение Земли подбрасывает вам этот эффект, как на карусели. Часы "тормозят" в момент прохода Луны. Стоит планете провернуться вокруг своей оси — и привет, точка равновесия. Влияние Луны уходит. Мы получаем разрыв в показаниях приборов.

Параметр Влияние Луны Экватор Максимальное замедление в зените Полюса Минимальное воздействие, отклонение к нулю

"Космические структуры порой преподносят сюрпризы, меняющие стандарты измерений. Подобное мы наблюдаем, изучая объекты вроде гигантского кольца в ранней Вселенной, где геометрия диктует условия всему вокруг", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Две наносекунды в год

Ученые пересчитали данные. Вердикт: за год накопится разрыв в две наносекунды. Это ничтожно мало для бытовых дел, но критически важно для атомных часов. Однако Земля не стоит на месте, а Луна продолжает свой орбитальный танец. Идеальные условия для "накопления" ошибки невозможны в реальности.

Зачем это навигаторам

Сверхточные системы навигации, такие как ГЛОНАСС или GPS, ловят сигналы спутников с невероятной точностью. Даже ошибки в пару наносекунд превращаются в метры неточности на карте. Учет "лунного тормоза" повышает надежность позиционирования. Это не "просто теория", а необходимая поправка для софта.

"Любая система, требующая субмиллиметровой точности, должна учитывать гравитационные аномалии. Инженеры часто пренебрегают такими мелочами до первого серьезного сбоя в позиционировании спутниковой группировки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о лунном воздействии

Действительно ли Луна заставляет наши часы идти медленнее?

Да, гравитационное притяжение Луны искривляет пространство-время, что приводит к замедлению хода часов, хоть и на ничтожные доли секунды.

Почему раньше на это не обращали внимание?

Эффект слишком мал, и ученые фокусировались на более значимых факторах, влияющих на точность приборов.

Поможет ли это знание обычным пользователям смартфонов?

Напрямую — нет, но это улучшит алгоритмы навигации, от которых зависят качество связи и точность карт.

Станет ли время идти по-другому, если Луна удалится?

Да, изменение орбиты и удаление спутника ослабит этот эффект, что изменит гравитационный фон планеты.

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