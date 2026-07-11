Забудьте про водородные танкеры и ядерные батарейки. Ученые из Карлсруэского технологического института нашли способ превратить обычную ржавчину в аккумулятор планетарного масштаба. Железо как носитель энергии — это не фантастика, а физическая база для будущего без углеродного следа.
Представьте угольную станцию, которая не дымит ядовитыми выхлопами. Вместо угля в горелку подается железный порошок. При сжигании металл выделяет тепло для генерации электричества, превращаясь в оксид железа — проще говоря, ржавчину. Это абсолютно понятный процесс, который физики уже моделируют как основу энергосистемы будущего.
Ржавчину не выбрасывают. Её возвращают в исходное состояние с помощью "зеленого" водорода, добытого из излишков энергии солнца и ветра. Процесс "отнимает" у металла кислород, и цикл замыкается. Железо снова готово к работе. Это бесконечная геологическая и энергетическая эстафета, где носитель не расходуется, а лишь меняет форму.
"Это изящное техническое решение. Мы используем металл как своего рода аккумулятор, который можно складировать годами. При этом базовое оборудование — турбины и генераторы — менять практически не требуется, что резко снижает стоимость внедрения", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Максим Лебедев.
Водород капризен. Он требует криогенного хранения, огромного давления и сложных трубопроводов, как в цифровых системах биометрической защиты, где каждый сбой критичен. Железный порошок — это инертный материал. Он лежит на складе, не взрывается и не требует поддержания давления в сотни атмосфер.
|Характеристика
|Водород
|Железный порошок
|Условия хранения
|Высокое давление/криогеника
|Обычные контейнеры
|Транспортировка
|Спеццистерны/трубопроводы
|Грузовые суда/фуры
"Главный риск водорода — утечки и высокая взрывоопасность. Работать с порошком значительно проще. Мы превращаем металл в энергетическую валюту с нулевым углеродным следом, что делает экологию климатически устойчивее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.
Результаты моделирования до 2050 года, опубликованные в журнале Chem Circularity, показывают: железо и водород будут работать в паре. Водород — для оперативных задач, железо — для сезонного накопления гигаватт-часов энергии. Это снимает зависимость от штиля в ветреные дни или облачных периодов для солнечных батарей.
"Технология решает вопрос инертности системы. Мы можем хранить 'заряженное' железо месяцами, пока не наступит пиковый период потребления. Это гибкий инструмент в руках диспетчера, которого так не хватало при внедрении возобновляемых источников", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.
Нет. Система замкнута. Оксид железа (ржавчина) не выбрасывается, а восстанавливается обратно в металл. Это циклический процесс.
Железо требует специальных условий для горения в установке. В обычных условиях, как сообщения в медленных мессенджерах, оно стабильно и безопасно для складского хранения.
Требуется масштабирование промышленных реакторов для восстановления железа. Это технический вопрос инженерии, а не нехватка ресурсов.
Да. Если для восстановления оксида используется "зеленый" водород (полученный из воды электролизом за счет избытка солнечной и ветровой энергии), выбросы углерода равны нулю.
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