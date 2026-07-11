Археологи РАН вскрыли заначку викингов и удивились: древнее серебро указало на арабский след

Археологи Института археологии РАН в мае 2026 года вскрыли "банковскую ячейку" викингов. В Калининградском заливе, известном также как Вислинский, экспедиция наткнулась на клад из 59 серебряных дирхамов. Монеты пролежали в земле более 1200 лет, дожидаясь своего владельца, который так и не вернулся за заначкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Кириллин, Вячеслав Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клад

Как искали и нашли клад

Самбийская экспедиция проводила плановую разведку. Обычно это осмотр полей в поисках следов древних поселений. Удача улыбнулась археологам на участке площадью около 1 га. Поселение VIII-XII веков выглядело стандартно: слепленная вручную керамика, бытовые вещи. В этой толще культурного слоя и спрятали серебро.

"Нам удалось зафиксировать четкую связь монет с культурным слоем, что исключает версию о случайной потере. Это был осознанный тайник", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

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В составе клада — 29 целых дирхамов и 30 фрагментов. Датировка охватывает период 746-815 годов. Это серебро сменило не одного владельца. Некоторые монеты просверлены — их носили как украшения. На других видны глубокие надрезы: древние аналитики проверяли подлинность металла, не доверяя честному слову чеканщика.

Характеристика Детали клада Период чеканки 746-815 гг. География Багдад, Басра, Иран, Афганистан

"Фрагментация монет указывает на весовую систему расчетов. Если номинала не хватало, дирхам рубили на части. Это обычная практика для дальней торговли того времени", — пояснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Скандинавский след на торговых путях

Историки уверены: клад спрятал скандинавский купец. Викинги-торговцы прокладывали маршруты от Балтики до Каспия. Они меняли меха и рабов на арабское серебро. Геология маршрута требовала надежных тайников. Прусские земли стали таким "сейфом" на пути к новым рынкам сбыта.

Почему находка уникальна для региона

Ранее в Калининградской области находили монеты, но без археологической привязки. Это первый случай, когда ученые получили полный контекст. Территория региона в IX веке была важным узлом, связывающим северную торговлю с Востоком. Это меняет представления о развитии ранних государств.

"Сам факт находки доказывает активность торговых связей, которые до этого считались лишь гипотетическими для данного ареала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Ответы на популярные вопросы

Почему монеты разрезаны?

Это подтверждает весовой характер платежа. Купцы использовали серебро как товар, а не как номинал.

Откуда привозили эти деньги?

География обширна: от Багдада до провинций современного Афганистана, что указывает на огромный размах торговых путей.

Чей это клад?

Предположительно, это заначка скандинавского торговца, который не смог вернуться за своими сбережениями.

Почему это важно для науки?

Впервые в регионе найден клад в археологическом слое, что позволяет точно датировать активность на поселении.

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