Археологи РАН вскрыли заначку викингов и удивились: древнее серебро указало на арабский след

Археологи Института археологии РАН в мае 2026 года вскрыли "банковскую ячейку" викингов. В Калининградском заливе, известном также как Вислинский, экспедиция наткнулась на клад из 59 серебряных дирхамов. Монеты пролежали в земле более 1200 лет, дожидаясь своего владельца, который так и не вернулся за заначкой.
Самбийская экспедиция проводила плановую разведку. Обычно это осмотр полей в поисках следов древних поселений. Удача улыбнулась археологам на участке площадью около 1 га. Поселение VIII-XII веков выглядело стандартно: слепленная вручную керамика, бытовые вещи. В этой толще культурного слоя и спрятали серебро.
"Нам удалось зафиксировать четкую связь монет с культурным слоем, что исключает версию о случайной потере. Это был осознанный тайник", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.
В составе клада — 29 целых дирхамов и 30 фрагментов. Датировка охватывает период 746-815 годов. Это серебро сменило не одного владельца. Некоторые монеты просверлены — их носили как украшения. На других видны глубокие надрезы: древние аналитики проверяли подлинность металла, не доверяя честному слову чеканщика.
|Характеристика
|Детали клада
|Период чеканки
|746-815 гг.
|География
|Багдад, Басра, Иран, Афганистан
"Фрагментация монет указывает на весовую систему расчетов. Если номинала не хватало, дирхам рубили на части. Это обычная практика для дальней торговли того времени", — пояснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Историки уверены: клад спрятал скандинавский купец. Викинги-торговцы прокладывали маршруты от Балтики до Каспия. Они меняли меха и рабов на арабское серебро. Геология маршрута требовала надежных тайников. Прусские земли стали таким "сейфом" на пути к новым рынкам сбыта.
Ранее в Калининградской области находили монеты, но без археологической привязки. Это первый случай, когда ученые получили полный контекст. Территория региона в IX веке была важным узлом, связывающим северную торговлю с Востоком. Это меняет представления о развитии ранних государств.
"Сам факт находки доказывает активность торговых связей, которые до этого считались лишь гипотетическими для данного ареала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.
Это подтверждает весовой характер платежа. Купцы использовали серебро как товар, а не как номинал.
География обширна: от Багдада до провинций современного Афганистана, что указывает на огромный размах торговых путей.
Предположительно, это заначка скандинавского торговца, который не смог вернуться за своими сбережениями.
Впервые в регионе найден клад в археологическом слое, что позволяет точно датировать активность на поселении.
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