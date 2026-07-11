Атлантида по-русски: эти города России могут уйти под воду из-за наступления моря

Мировые медиа рисуют апокалиптические карты, где вода стирает с лица земли города и страны. К концу столетия уровень океана может вырасти на метры, превращая сто миллионов домов в руины. Российскому побережью пророчат участь Атлантиды: под угрозой Кронштадт, Ростов-на-Дону и Керчь. На деле же реальность сложнее киношного хоррора, а цифры ученых требуют трезвого разбора без паники. Исследование того, как изменится география страны, показывает иные риски.

Фото: unsplash.com by Caleb George seemoris, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Океан наступает: сухие факты

Океан растет, и это не гипотеза. За прошлый век вода поднялась на 21 сантиметр, а сейчас прибавляет по 3,5–3,8 миллиметра ежегодно. Ледники Гренландии и Антарктиды тают, а сама вода расширяется от нагрева. Даже если завтра человечество перестанет дышать углекислым газом, маховик запущен на столетия вперед.

Разрыв между прогнозами огромен. Физики дают вилку от 0,3 до 1,3 метра к 2100 году. К 2300 году цифры становятся страшнее — до 5,6 метра. Подобный сценарий напоминает фатальный сценарий прошлого, когда климат менял облик планеты до неузнаваемости.

"Невозможно с точностью предсказать ситуацию на 100 лет вперед, все расчеты носят вероятностный характер", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Зоны риска на карте России

Институт океанологии имени Ширшова РАН выделил территории, где берег начнет сдаваться первым. На юге это часть Адлера, Керчи и низовья Ростова-на-Дону. Штормы уже сейчас грызут почву, а подъем воды лишь ускорит этот аппетит. На северо-западе в прицеле оказались Сестрорецк и Кронштадт.

Арктические поселения вроде Варандея тоже в списке, так как ледяной щит теряет стабильность. На Дальнем Востоке больше всего вопросов вызывает порт Находка. Однако эксперты призывают не путать подтопление конкретных улиц с полным исчезновением городов.

Локация Характер угрозы Санкт-Петербург Подтопление низких набережных Ростов-на-Дону Размыв грунта в пойме реки Арктика Просадка портовой инфраструктуры

"В России практически нет низинных мест, где метровый подъем океана вызвал бы катастрофу национального масштаба", — отметил специально для Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Дамбы против большой воды

Скептики уверены, что паника преувеличена. Для Петербурга лишние полметра воды — задача для инженеров, а не повод для эвакуации. Городская дамба рассчитана на серьезные нагрузки, и такой подъем для нее не станет фатальным ударом. Владивосток и вовсе привык к штормовым волнам, которые гораздо выше любых расчетных приливов.

Большинство прибрежных городов России стоят на возвышенностях. Это не Бангладеш, где каждый сантиметр воды отвоевывает километры суши. Главная задача сейчас — не убегать от моря, а внедрять новые системы контроля и защиты инженерных сетей.

Мерзлота: невидимый враг под ногами

Пока все смотрят на море, беда заходит с тыла. Арктика греется в два раза быстрее остальной планеты. Вечная мерзлота, на которой стоит 60% зданий северных регионов, превращается в кашу. Фундаменты трещат, сваи проседают, а трубопроводы деформируются.

Это не затопление в классическом смысле, когда вода заходит в окна. Это разрушение основы цивилизации на Севере. Надежное энергоснабжение и транспортная связность в таких условиях требуют полной перестройки стандартов строительства.

"Деградация грунтов в Арктике — это реальный вызов для безопасности объектов, который мы наблюдаем уже сегодня", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о потопе

Будет ли Санкт-Петербург затоплен полностью?

Нет. Даже при подъеме воды на метр основные районы города останутся сухими благодаря защитным сооружениям и особенностям рельефа.

Где в России опаснее всего жить?

Риски выше в низинных прибрежных поселках Арктики и на территориях с активным таянием мерзлоты, где разрушаются дома.

Можно ли остановить рост уровня океана?

В ближайшие столетия процесс не остановить из-за тепловой инерции воды, но можно замедлить его скорость, снижая давление на климат.

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