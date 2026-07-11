Эти деревья притягивают молнии: спасаясь от дождя, люди часто делают опасную ошибку

Гроза превращает обычный лес в зону высокого напряжения, где каждое дерево играет роль природного громоотвода. Народные приметы о любви молний к дубам получили научное подтверждение через сухую статистику разрядов. Выбор неправильного укрытия во время ливня может стоить жизни, так как ток выбирает кратчайший путь к земле через древесные волокна. Знание физических свойств коры и высоты ствола помогает найти относительно безопасное место среди бушующей стихии.

Фото: commons.wikimedia.org by John Price, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Береза

Главные мишени небесного электричества

Дуб возглавляет список самых опасных деревьев в грозу. Его глубокая корневая система пронизывает влажные слои почвы, создавая идеальный заземляющий контур. На стволах старых великанов часто видны характерные шрамы — лишенные коры зигзаги. Это следы прохождения тока, который буквально вскипятил соки внутри древесины. Одиноко стоящие высокие деревья работают как антенны, притягивая разряд из наэлектризованного неба.

"Дуб — это фактически природный медный стержень. Его структура и глубина залегания корней делают дерево приоритетной целью для молнии в любой местности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тополь занимает вторую строчку в рейтинге опасности из-за своей высоты и рыхлой древесины. Молния бьет в самую высокую точку на местности, и тополя идеально подходят на эту роль. Хвойные породы вроде ели и сосны тоже входят в группу риска. Их смолистая структура плохо проводит ток, что часто приводит к расщеплению или возгоранию ствола при прямом попадании.

Статистика ударов в цифрах

Многолетние наблюдения показывают четкую избирательность небесных разрядов. Пока марсоходы изучают серу на других планетах, земные исследователи подсчитали вероятность ударов в разные виды деревьев. Цифры говорят сами за себя: мощные лиственные гиганты страдают в десятки раз чаще, чем низкорослые кустарники.

Вид дерева Доля попаданий (на 100 ударов) Дуб 50—54 Тополь 24 Ель 10 Сосна 6

Низкие показатели сосны не означают ее безопасность. Часто разряд просто не оставляет видимых следов на сухой коре, хотя разрушает дерево изнутри. В это же время солнечная активность и общие климатические изменения могут увеличивать частоту гроз в северных широтах.

"При выборе укрытия важно смотреть не только на породу, но и на рельеф. Одинокая береза на холме опаснее дуба в низине", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Где искать спасение в лесу

Береза считается относительно безопасным вариантом благодаря уникальному строению коры. Верхние слои бересты удерживают много влаги, которая становится отличным проводником. При ударе ток скользит по мокрой поверхности внешней части ствола прямо в почву, не разрушая сердцевину. Однако стоять вплотную к стволу смертельно опасно из-за риска бокового разряда.

Низкорослые растения вроде орешника, акации или бузины редко становятся мишенями. Молния стремится к вершинам, игнорируя подлесок. Если непогода застала в гуще леса, лучше выбрать группу невысоких деревьев и присесть на корточки. Нельзя касаться ветвей и стволов, так как мокрое дерево превращается в проводник с огромным сопротивлением.

"Главная ошибка — прислоняться спиной к дереву. Даже если это береза, заряд может перепрыгнуть на человека, так как наше тело часто проводит ток лучше, чем древесина", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

В условиях, когда климат меняется и штормы становятся непредсказуемыми, правила выживания остаются дедовскими. Отойдите от высоких стволов на 10—15 метров. Ищите густые заросли кустарника. Помните, что электрическая проводимость тела делает нас отличной мишенью для тока, если мы находимся выше окружающих предметов.

Ответы на популярные вопросы о грозе

Почему нельзя прятаться под дубом?

Дуб имеет мощную корневую систему и сочную древесину, которые работают как отличный заземлитель. Статистически это самое опасное дерево во время грозы.

Безопасно ли находиться рядом с березой?

Относительно. Влага на ее коре уводит ток в землю, но стоять нужно под защитой веток, а не вплотную к стволу, чтобы избежать поражения дуговым разрядом.

Влияет ли мобильный телефон на риск удара молнии?

Сам факт звонка не притягивает молнию, но металлический корпус в руках может спровоцировать ожог при близком разряде. В лесу лучше убрать гаджет в сумку.

Какие кустарники считаются самыми безопасными?

Акация, орешник и бузина из-за своей малой высоты и раскидистой формы реже всего поражаются молниями.

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