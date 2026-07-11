Следов удара нет, а жизнь исчезала: разгадка древних вымираний оказалась страшнее астероида

Массовые вымирания на Земле могли быть вызваны не только падением астероидов или извержениями супервулканов, но и гравитационными "пинками" со стороны невидимых планет-странников. Новое исследование профессора Даниэле Фаргиона из Римского университета указывает на то, что пролеты массивных объектов в опасной близости от нашей планеты провоцировали чудовищные цунами, тектонические сдвиги и резкие изменения климата. Эта гипотеза объясняет пробелы в геологической летописи, где следы катастроф есть, а кратеров от метеоритов — нет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение метеорита Чиксулуб

Гравитационный удар: как работают планеты-невидимки

Традиционно главным "космическим киллером" считается астероид Чиксулуб, погубивший динозавров. Однако крупнейшее в истории планеты Пермское вымирание, уничтожившее до 95% видов, не оставило после себя четкого ударного кратера. Даниэле Фаргион предполагает, что виной всему — приливные силы. Объекты планетарной массы, вытолкнутые из окраин Солнечной системы, могут проходить мимо Земли, вызывая "планетарное цунами". Гравитация такого тела буквально дыбит океаны и деформирует земную кору, вызывая трение в недрах и мощнейший нагрев.

"Гравитационное взаимодействие при близком пролете планеты-сироты способно вызвать масштабные возмущения в океане и атмосфере, которые по силе воздействия не уступают прямому удару астероида", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такие пролеты могли не только сотрясать Землю напрямую, но и выступать в роли "гравитационных тягачей". Проходя через пояс астероидов, массивная гостья могла перенаправить поток камней в сторону внутренних планет. Эта модель хорошо объясняет, почему многие вымирания сопровождаются метеоритными дождями, хотя один астероид не смог бы вызвать столь долговременных последствий для биосферы. Примечательно, что даже при поиске внеземных сигналов ученые признают, что внеземной разум не обязан быть похожим на наш, равно как и причины гибели цивилизаций могут быть связаны с подобной нестабильностью их звездных систем.

Следы в камне: от девонского периода до Пермского вымирания

Доказательства своей теории Фаргион находит в системе Земля-Луна. Исследование ископаемых кораллов показало странную аномалию: в конце девонского периода скорость замедления вращения Земли резко изменилась. Это указывает на внезапное удаление Луны от нашей планеты. Столкновение с астероидом вряд ли могло дать такой эффект, а вот пролет объекта с массой в половину земной мог буквально "оттянуть" спутник на новую орбиту. Точно так же случайное повреждение породы на Марсе открыло загадочные кристаллы серы, что перевернуло представления о геологии Красной планеты.

"Нам сложно оценить точное количество таких 'гостей' в прошлом, но следы их влияния на климат и тектонику прослеживаются через каждые несколько десятков миллионов лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Астрофизические аномалии встречаются по всей Солнечной системе. Уран, лежащий "на боку", ретроградная орбита Тритона у Нептуна и необычный тепловой поток Юпитера — все это косвенные улики прошлых планетарных битв. Если Земля попадала под такой "обстрел", выживание видов зависело от случайности. Понимание этих процессов так же важно, как и изучение редкой космической геометрии, которая бросает вызов стандартным моделям устройства Вселенной.

Тип угрозы Последствия для Земли Удар астероида Мгновенный выброс пыли, похолодание ("зима"), кратер Планетарный пролет Гигантские приливы, вулканизм, изменение орбиты Луны Смена наклона оси Кардинальная перестройка климатических поясов Гравитационный захват Бомбардировка градом метеоритов из пояса Койпера

Прогноз на будущее: стоит ли строить города в горах

Фаргион уверен, что гравитационные катастрофы могут повториться. Главная опасность — инерционность океана. Приливная волна, порожденная пролетом планеты, может не спадать годами, размывая целые континенты. Единственным спасением для человечества в таком сценарии станут высокогорные убежища. В то время как одни ученые выясняют, когда Солнце окончательно выжжет биосферу, гравитационный сценарий может сработать гораздо раньше.

"Массивные космические тела сложно заметить заранее, если они не излучают свет, поэтому мониторинг далеких карликовых планет — критически важная задача для нашей безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Теория приливных вымираний может также дать ответ на парадокс Ферми: почему мы до сих пор не нашли инопланетян. Возможно, развитые цивилизации регулярно стираются с лица планет именно такими гравитационными атаками, которые отбрасывают жизнь назад к примитивным формам, не позволяя выйти в космос.

Ответы на популярные вопросы о космических угрозах

Может ли планета-невидимка врезаться в Землю?

Вероятность прямого столкновения крайне мала, однако в ранней истории Солнечной системы такие события происходили. Пролет на близком расстоянии считается более вероятным и опасным из-за длительных климатических последствий.

Как планетарный пролет вызывает извержения вулканов?

Гравитационное поле крупного объекта вызывает приливное трение в мантии и ядре планеты. Это генерирует колоссальное количество тепла, которое ищет выход через трещины в коре, провоцируя излияния лавы на поверхность.

Почему мы не видим эти планеты в телескопы?

Карликовые планеты и блуждающие тела на окраинах Солнечной системы очень тусклые и холодные. Их сложно обнаружить современными средствами до тех пор, пока они не окажутся в опасной близости от внутренних областей системы.

Может ли человечество предотвратить такую катастрофу?

В отличие от астероида, изменить траекторию планеты-странника невозможно. Единственный путь — своевременное обнаружение и подготовка автономных систем жизнеобеспечения в безопасных регионах, например, глубоко в горах.

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