Один расколотый камень превратил обычную поездку марсохода в открытие, которое уже называют историческим

Марсоход Curiosity случайно раздавил колесом камень в кратере Гейла, обнажив ярко-желтые кристаллы чистой серы. Это событие поставило ученых НАСА в тупик: согласно всем существующим минералогическим моделям, элементарная сера не должна находиться в этом регионе. Пока орбитальные аппараты фиксировали лишь сульфаты — соли, содержащие серу и смешанные с другими веществами, — находка чистого вещества указывает на неизвестные геологические процессы, которые полностью меняют представление о прошлом Красной планеты.
На Марсе сера — привычный элемент, но обычно она встречается в составе сульфатных минералов. Эти соединения образуются при испарении воды или в ходе вулканической активности. Однако находка Curiosity уникальна тем, что сера здесь находится в чистом, элементарном виде. Это вещество требует крайне специфических условий для формирования — определенного уровня кислотности, температуры и давления, которые ранее не фиксировались в кратере Гейла.
"Обнаружение чистой серы там, где мы ожидали увидеть только обычные сульфаты, напоминает поиск оазиса в пустыне, существование которого запрещено законами физики. Это говорит о том, что Марс гораздо сложнее, чем рисуют наши текущие карты состава грунта", — пояснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Интриги добавляет и то, что местность вокруг усыпана похожими камнями. Это позволяет предположить, что марсоход наткнулся не на случайный булыжник, а на целую геологическую жилу или пласт. Исследователи признают: оптический обман при анализе данных с орбиты не позволял увидеть эту деталь — самородную серу можно было найти только "под ногами" робота.
На Земле элементарная сера часто связана с фумаролами — отверстиями в вулканических районах, через которые выходят горячие газы. Но на Марсе в месте находки нет явных признаков недавней вулканической активности. Теперь ученым предстоит выяснить, какая комбинация грунтовых вод и атмосферных реакций могла "запечатать" чистую серу внутри камней на миллионы лет. Это открытие сопоставимо по значимости с тем, как древние горные породы на Земле помогают восстанавливать сценарии глобальных климатических катастроф.
"Сера в чистом виде — это своего рода химическая летопись. Чтобы она сохранилась в таком состоянии миллиарды лет, среда должна была быть стабильной и защищенной от окисления. Мы столкнулись с феноменом, который не укладывается в классическую марсианскую геологию", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Новые данные заставляют пересмотреть и параметры потенциальной обитаемости планеты. Если на Марсе существовали условия для выделения чистой серы, значит, там могли протекать и другие, более сложные химические реакции, способные поддерживать жизнь микроорганизмов в прошлом.
|Форма серы на Марсе
|Условия формирования
|Сульфаты (обычная форма)
|Испарение воды, взаимодействие базальта с кислотами
|Элементарная сера (новая находка)
|Узкие диапазоны температур, специфические газы или химия вод
С момента прибытия в кратер Гейла в 2012 году Curiosity последовательно доказывал, что Красная планета была домом для рек и озер. Сегодняшняя миссия на горе Шарп — это буквально чтение каменной книги: каждый слой грунта соответствует разным эпохам. Нахождение серы добавляет в эту книгу главу, которую никто не ожидал прочесть. Подобные сюрпризы подчеркивают важность прямого присутствия техники на поверхности, так как даже самые мощные телескопы иногда бессильны перед реальностью.
"Каждая такая находка — это кирпичик в понимании того, как планеты теряют воду и атмосферу. Это помогает нам лучше видеть риски для Земли, где таяние снежного покрова и климатические аномалии уже становятся обыденностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Успех марсохода крайне важен на фоне того, как технологические неудачи порой тормозят лунные проекты. Curiosity же продолжает работать сверх запланированного срока, доказывая, что роботизированные лаборатории — самый надежный инструмент прогресса в освоении космоса.
Марсоход постоянно перемещается по разным геологическим зонам. Регион горы Шарп, где была обнаружена сера, отличается по составу от равнин, которые Curiosity изучал ранее. К тому же открытие произошло случайно — камень был разрушен при движении аппарата.
Инструментарий марсохода включает камеры высокого разрешения и спектрометры, способные определять химический состав по отраженному свету. Характерный желтый цвет и данные анализа подтвердили отсутствие примесей других элементов.
Не обязательно. Хотя на Земле сера часто связана с вулканизмом, на Марсе она могла сформироваться в результате древних гидротермальных процессов или специфических химических циклов в стоячих водоемах, которые исчезли миллионы лет назад.
Скорее всего, нет. Геологический контекст указывает на то, что эти отложения были сформированы и запечатаны внутри твердых пород в далеком прошлом Марса, когда климат планеты был значительно более динамичным и влажным.
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