Большое кольцо всевластья: новая космическая структура бросила вызов стандартному строению Вселенной

Вселенная словно насмехается над учебниками физики. Астрономы нашли структуру — Большое кольцо — диаметром 1,3 миллиарда световых лет. Она сформировалась 6,9 миллиарда лет назад. Современные модели структуры нашего звездного мегаполиса не предполагают существование объектов таких габаритов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Когда теория трещит по швам

Космологические принципы требуют, чтобы материя в огромных масштабах распределялась равномерно, как манная каша по тарелке. Большое кольцо ломает этот алгоритм. Астрофизики оценивают теоретический предел размера подобных структур в 1,2 миллиарда световых лет. Объект, обнаруженный Алексией Лопес из Университета Центрального Ланкашира, выбивается за рамки допустимого.

"Мы наблюдаем явление, которое не вписывается в стандартную модель. Это напоминает поиск невозможных размеров далеких черных дыр, где классическая аккреция перестает работать", — разъяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Гигантская дуга и её сосед

Ситуация усложняется наличием Гигантской дуги, зафиксированной в 2021 году в том же секторе. Она почти в три раза больше предельно допустимых значений. Ученые ранее связывали подобные аномалии с барионовыми акустическими колебаниями — эхом звуковых волн из ранней эпохи формирования мироздания. Однако новые данные не подтверждают эту версию. Аналогичные коллизии происходят, когда древние квазары заставляют пересмотреть историю Вселенной.

Объект Параметры Большое кольцо 1,3 миллиарда световых лет Гигантская дуга Почти 3,6 миллиарда световых лет

Возможно, перед нами простая случайность, статистический шум или топологический дефект пространства-времени. Пока это лишь догадки. Астрономия часто сталкивается с тем, что скрытые следы в данных меняют науку.

"Такие объекты — это вызов самой идее однородности. Если мы не можем объяснить геометрию космоса, значит, наши инструменты измерения фундаментально неточны", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о структуре космоса

Могла ли ошибка расчетов создать эти "кольца"?

Нет, данные подтверждены независимыми группами астрономов, использующими разные методики наблюдения.

Означает ли это, что Вселенная не однородна?

На локальных участках — да, но космологические теории пока пытаются примирить это с глобальной концепцией однородности.

Что общего у этих объектов с черными дырами?

Оба феномена требуют пересмотра скорости формирования структур в эпоху раннего мироздания.

Как мы можем это доказать?

Только через новые данные с телескопов будущего, способных видеть дальше и глубже текущих прототипов.

"Люди часто ищут простые объяснения, но космос сложнее любого конструктора. Мы лишь в начале пути понимания гравитационных искажений", — предположил астроном Павел Громов.

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