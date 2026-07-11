Вселенная словно насмехается над учебниками физики. Астрономы нашли структуру — Большое кольцо — диаметром 1,3 миллиарда световых лет. Она сформировалась 6,9 миллиарда лет назад. Современные модели структуры нашего звездного мегаполиса не предполагают существование объектов таких габаритов.
Космологические принципы требуют, чтобы материя в огромных масштабах распределялась равномерно, как манная каша по тарелке. Большое кольцо ломает этот алгоритм. Астрофизики оценивают теоретический предел размера подобных структур в 1,2 миллиарда световых лет. Объект, обнаруженный Алексией Лопес из Университета Центрального Ланкашира, выбивается за рамки допустимого.
"Мы наблюдаем явление, которое не вписывается в стандартную модель. Это напоминает поиск невозможных размеров далеких черных дыр, где классическая аккреция перестает работать", — разъяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Ситуация усложняется наличием Гигантской дуги, зафиксированной в 2021 году в том же секторе. Она почти в три раза больше предельно допустимых значений. Ученые ранее связывали подобные аномалии с барионовыми акустическими колебаниями — эхом звуковых волн из ранней эпохи формирования мироздания. Однако новые данные не подтверждают эту версию. Аналогичные коллизии происходят, когда древние квазары заставляют пересмотреть историю Вселенной.
|Объект
|Параметры
|Большое кольцо
|1,3 миллиарда световых лет
|Гигантская дуга
|Почти 3,6 миллиарда световых лет
Возможно, перед нами простая случайность, статистический шум или топологический дефект пространства-времени. Пока это лишь догадки. Астрономия часто сталкивается с тем, что скрытые следы в данных меняют науку.
"Такие объекты — это вызов самой идее однородности. Если мы не можем объяснить геометрию космоса, значит, наши инструменты измерения фундаментально неточны", — отметил астрофизик Алексей Руднев.
Нет, данные подтверждены независимыми группами астрономов, использующими разные методики наблюдения.
На локальных участках — да, но космологические теории пока пытаются примирить это с глобальной концепцией однородности.
Оба феномена требуют пересмотра скорости формирования структур в эпоху раннего мироздания.
Только через новые данные с телескопов будущего, способных видеть дальше и глубже текущих прототипов.
"Люди часто ищут простые объяснения, но космос сложнее любого конструктора. Мы лишь в начале пути понимания гравитационных искажений", — предположил астроном Павел Громов.
Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.