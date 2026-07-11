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Тело оказалось паролем: в НИУ ВШЭ научились распознавать человека по его электропроводимости

Наука

Ваше тело — это не просто набор костей и мышц. Это сложная электрическая сеть. Исследователи из НИУ ВШЭ научились "читать" эту сеть, чтобы узнавать человека с точностью свыше 80%. Результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, буквально превращают вашу физиологию в персональный PIN-код.

электричество
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
электричество

Как работает электрический сканер

Стандартные методы опознания — отпечатки пальцев или сетчатка — требуют прямого контакта или пристального взгляда в камеру. Новый подход использует проводимость живых тканей. Через организм пропускают слабые и безопасные электрические импульсы. Каждый человек уникален в своей "проводимости". Параметры сигнала меняются в зависимости от анатомии, плотности тканей и других индивидуальных факторов.

"Электрический отпечаток личности — это перспективная область. Мы уходим от внешнего сканирования к анализу внутренней структуры организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Эксперимент с добровольцами

Чтобы обучить алгоритм, команда собрала показатели 30 человек. На участников закрепили 12 датчиков. Одни устройства генерировали ток нужной частоты, другие — ловили отклик на выходе. Точки замера охватили около 400 зон. Это массив данных, превращающий человека в живой МЭМС-сенсор для системы анализа.

Параметр Описание метода
Количество датчиков 12 штук
Область сканирования 400 точек на организме

Игра без "слива" данных

Главная беда нейросетей — переобучение, когда алгоритм "вспоминает" тестовые вопросы во время экзамена. Лаборатория жестко пресекла такие фокусы. Они отделили тренировочные массивы от испытательных. Лишь честная проверка показала реальную точность системы — 80%. Это защищает разработку от ошибок, характерных для фальсификации данных в экспериментах.

"Исключение утечки данных при тестировании сложных моделей — это база для любого серьезного исследования в сфере ИИ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Передача данных внутри вас

Биоидентификация — лишь верхушка айсберга. Ученые метят в создание беспроводной инфраструктуры прямо внутри тела. Протезы, импланты и датчики смогут связываться друг с другом через ткани. Это исключит зависимость от внешнего интернета и помех, которые мешают технологиям накопления энергии в медицинских гаджетах.

"Передача инфосигналов через естественную среду организма делает медицинские системы автономными от внешних кибератак", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о биоидентификации

Насколько безопасен такой ток для человека?

Сила тока минимальна. Она не превышает порогов, способных вызвать раздражение или вред тканям.

Почему точность только 80%, а не 100%?

Физиологическое состояние человека меняется. Влажность кожи, пульс или стресс влияют на проводимость сигнала.

Нужно ли ставить импланты для работы системы?

В текущем тесте нет. Достаточно внешних датчиков, которые надеваются на тело или встроены в одежду.

Можно ли подделать такой "электрический код"?

Это сложнее, чем снять отпечаток пальца. Требуется имитация структуры тканей и глубокое знание индивидуальных биопараметров.

Сможет ли метод отличить человека после сильной физической нагрузки?

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Экспертная проверка: физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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