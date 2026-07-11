Тело оказалось паролем: в НИУ ВШЭ научились распознавать человека по его электропроводимости

Ваше тело — это не просто набор костей и мышц. Это сложная электрическая сеть. Исследователи из НИУ ВШЭ научились "читать" эту сеть, чтобы узнавать человека с точностью свыше 80%. Результаты работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, буквально превращают вашу физиологию в персональный PIN-код.
Стандартные методы опознания — отпечатки пальцев или сетчатка — требуют прямого контакта или пристального взгляда в камеру. Новый подход использует проводимость живых тканей. Через организм пропускают слабые и безопасные электрические импульсы. Каждый человек уникален в своей "проводимости". Параметры сигнала меняются в зависимости от анатомии, плотности тканей и других индивидуальных факторов.
"Электрический отпечаток личности — это перспективная область. Мы уходим от внешнего сканирования к анализу внутренней структуры организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.
Чтобы обучить алгоритм, команда собрала показатели 30 человек. На участников закрепили 12 датчиков. Одни устройства генерировали ток нужной частоты, другие — ловили отклик на выходе. Точки замера охватили около 400 зон. Это массив данных, превращающий человека в живой МЭМС-сенсор для системы анализа.
|Параметр
|Описание метода
|Количество датчиков
|12 штук
|Область сканирования
|400 точек на организме
Главная беда нейросетей — переобучение, когда алгоритм "вспоминает" тестовые вопросы во время экзамена. Лаборатория жестко пресекла такие фокусы. Они отделили тренировочные массивы от испытательных. Лишь честная проверка показала реальную точность системы — 80%. Это защищает разработку от ошибок, характерных для фальсификации данных в экспериментах.
"Исключение утечки данных при тестировании сложных моделей — это база для любого серьезного исследования в сфере ИИ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Биоидентификация — лишь верхушка айсберга. Ученые метят в создание беспроводной инфраструктуры прямо внутри тела. Протезы, импланты и датчики смогут связываться друг с другом через ткани. Это исключит зависимость от внешнего интернета и помех, которые мешают технологиям накопления энергии в медицинских гаджетах.
"Передача инфосигналов через естественную среду организма делает медицинские системы автономными от внешних кибератак", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.
Сила тока минимальна. Она не превышает порогов, способных вызвать раздражение или вред тканям.
Физиологическое состояние человека меняется. Влажность кожи, пульс или стресс влияют на проводимость сигнала.
В текущем тесте нет. Достаточно внешних датчиков, которые надеваются на тело или встроены в одежду.
Это сложнее, чем снять отпечаток пальца. Требуется имитация структуры тканей и глубокое знание индивидуальных биопараметров.
Сможет ли метод отличить человека после сильной физической нагрузки?
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