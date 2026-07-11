Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая угроза у границ России: Эстония строит крупный военный объект
Не варенье и не джем: этот способ превращает смородину в самое желанное лакомство зимы
Искать зелёных человечков бессмысленно: почему внеземной разум не обязан быть похожим на наш
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Над Дарвином смеялись напрасно: горные ландшафты по всему миру действительно вытоптаны копытами
На грани войны с Россией: наглое попрошайничество Киева не на шутку напугало Японию
Один куст — два разных настроения: гортензия способна изменить оттенок без пересадки
Красивый снаружи, нежный внутри: этот рулет из баклажанов закончится раньше остальных закусок
Один расколотый камень превратил обычную поездку марсохода в открытие, которое уже называют историческим

Голубиную почту подвезли: почему люди рвутся в мессенджер Roost, где сообщения летят часами

Наука

В мире, где лайки и пуши накрывают лавиной, появился "голубиный" мессенджер Roost. Забудьте про мгновенные ответы и синие галочки. Здесь сообщение летит с реальной скоростью птицы. Это не сбой в коде, а цифровой детокс, возвращающий вкус к ожиданию.

Голуби
Фото: flickr.com by Ómar Runólfsson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голуби

Как летают цифровые письма

Разработчик Логан Мендельсон превратил отправку текста в квест. Вы выбираете курьера — от степенного попугая до дерзкого сокола. Скорость "полета" зависит от дистанции между собеседниками. Сообщение может идти часами или днями. Никаких "печатает…" или статусов "был в сети". Только отправка и тишина. Это перевертыш классических систем, где скорость — главный враг нервной системы.

"Инженерная задача здесь не в передаче байтов, а в создании искусственных задержек. Это принудительная синхронизация с биологическими ритмами, чего так не хватает в эпоху нейросетевых алгоритмов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Антидот против информационной перегрузки

Мендельсон называет свой стартап "антидотом к гиперстимуляции". Современные энергоемкие технологии держат нас в напряжении. Мы постоянно ждем реакции. Roost разрывает этот цикл. Ты ждешь птицу — ты не обязан быть на связи. Этот формат превращает общение в ритуал, а не в бесконечную эксплуатацию внимания.

Параметр Обычные мессенджеры Мессенджер Roost
Доставка Мгновенная От минут до дней
Статус Онлайн/Офлайн Вне контроля

Метод работы приложения напоминает физические модели, где информация подчиняется жестким законам среды. Здесь среда — это виртуальное расстояние.

Случайный вирусный рост

Долгое время проект оставался нишевым. Все изменил один пост, в котором мать рассказала о переписке с дочерью через "голубиную почту". История стала вирусной. Результат: 300 000 активных пользователей. Люди ищут осознанность там, где раньше правили цифры.

"Люди устали от гонки. Социальный эксперимент Мендельсона подтверждает: мы подсознательно ищем способы замедлить время в цифровой среде, используя архаичные модели поведения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Взгляд физика на "медленную" связь

Задержка сигнала в Roost — это не тормоза серверов, а идеология. В мире квантовых скоростей добровольное ожидание работает как психотерапия. Мы привыкли, что данные перемещаются мгновенно. Здесь мы учимся терпению. Это напоминает исследование климатических изменений, где результат виден лишь на длинной дистанции.

Ответы на популярные вопросы о Roost

Почему доставка такая медленная?

Это заложено в алгоритм. Время полета виртуальной птицы пропорционально реальному расстоянию между устройствами.

Можно ли ускорить процесс?

Нет. Скорость зависит только от типа выбранной птицы и расстояния до получателя.

Есть ли уведомления о прочитанном?

Нет. Дизайн исключает любую социальную стимуляцию. Вы только отправляете письма и ждете ответа.

Кто может пользоваться приложением?

Roost доступен в App Store и Google Play, включая российские магазины.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Силовые структуры
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Прогнозы и статистика
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Последние материалы
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Над Дарвином смеялись напрасно: горные ландшафты по всему миру действительно вытоптаны копытами
На грани войны с Россией: наглое попрошайничество Киева не на шутку напугало Японию
Один куст — два разных настроения: гортензия способна изменить оттенок без пересадки
Красивый снаружи, нежный внутри: этот рулет из баклажанов закончится раньше остальных закусок
Один расколотый камень превратил обычную поездку марсохода в открытие, которое уже называют историческим
Месть за генерала Сулеймани: Израиль обвинил Иран в подготовке устранения Дональда Трампа
5 упражнений для долголетия: как сохранить силу и легкость движения после 60 лет
Никакой стерилизации и варки: что лишает хозяек многочасового стояния у плиты
Кажутся одинаковыми только на первый взгляд: Solaris и Rio удивляют после 200 тысяч километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.