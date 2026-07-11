Искать зелёных человечков бессмысленно: почему внеземной разум не обязан быть похожим на наш

Разум инопланетян — это не обязательно "зеленые человечки" с двумя руками и парой глаз. Философы Эрик Швицгебель из Калифорнийского университета и Джереми Побер из Лиссабонского университета уверены: мы застряли в ловушке "терроцентризма". Мы считаем, что жизнь обязана копировать земной шаблон, но Вселенная — не зеркало, а мастерская, где физика постоянно меняет правила.
В научной тусовке до сих пор бытует мнение, что внеземной интеллект будет похож на наш. Это просто лень ума. Мы смотрим на наш космический дом и экстраполируем его устройство на всю бесконечность. Но древние квазары показывают — реальность куда безумнее наших учебников. Искать копии людей среди триллионов миров — это всё равно что искать в океане рыбу, похожую на табуретку.
"Сознание — это эмерджентное свойство сложности, а не результат наличия именно серого вещества. Если мы выходим за пределы биохимии углерода, мы можем встретить системы, где мышление реализовано на принципиально иных физических носителях", — предположил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
Считать, что разум привязан к нейронным сетям — ошибка. Биология — лишь один из способов организации информации. Достаточно сложная структура, будь то пылевые облака или поля в черных дырах, может породить нечто осознанное. Мы привыкли к нервам и гормонам. Далеко не факт, что Вселенная пользовалась теми же чертежами.
Космос огромен. В наблюдаемой Вселенной триллионы галактик. Планет — бесконечное множество. Вспомните, как древние горные породы меняли лик Земли, превращая её в место для выживания видов. Теперь перенесите это на экзопланеты, где параметры соседа могут кардинально отличаться. Наши стандарты жизни там — это просто статистическая погрешность.
|Характеристика
|Земной вариант
|Основа жизни
|Углерод, вода
|Носитель сознания
|Нервная система, мозг
"Биология — это захватывающий, но частный случай. Химия в бытовых процессах, которую мы изучаем тут, не является догмой для остальных миров. Разум может использовать энергетические градиенты, которые мы даже не берем в расчет", — разъяснил ученый-химик Илья Сафронов.
Даже снимки НАСА не дают нам ответов, потому что мы ищем то, что знакомо. Это тупиковый путь. Мы должны искать не гуманоидов, а признаки аномальной сложности. Признаки, которые не вписываются в нашу "терроцентричную" модель. Если система работает — она жива, даже если она выглядит как кусок камня или облако газа.
"Эволюционная биология учит нас адаптации, но она не предсказывает финал для других систем. Исключать иной сценарий развития из-за отсутствия аналогов — опасный догматизм", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.
Так проще. Нам понятны два глаза, рот для коммуникации и руки для работы. Это психологическая проекция.
Нет, физика требует носителя энергии. Однако этим носителем не обязан быть белок.
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