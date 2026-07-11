Искать зелёных человечков бессмысленно: почему внеземной разум не обязан быть похожим на наш

Разум инопланетян — это не обязательно "зеленые человечки" с двумя руками и парой глаз. Философы Эрик Швицгебель из Калифорнийского университета и Джереми Побер из Лиссабонского университета уверены: мы застряли в ловушке "терроцентризма". Мы считаем, что жизнь обязана копировать земной шаблон, но Вселенная — не зеркало, а мастерская, где физика постоянно меняет правила.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

Миф о разумных гуманоидах

В научной тусовке до сих пор бытует мнение, что внеземной интеллект будет похож на наш. Это просто лень ума. Мы смотрим на наш космический дом и экстраполируем его устройство на всю бесконечность. Но древние квазары показывают — реальность куда безумнее наших учебников. Искать копии людей среди триллионов миров — это всё равно что искать в океане рыбу, похожую на табуретку.

"Сознание — это эмерджентное свойство сложности, а не результат наличия именно серого вещества. Если мы выходим за пределы биохимии углерода, мы можем встретить системы, где мышление реализовано на принципиально иных физических носителях", — предположил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Сознание без мозга и нервов

Считать, что разум привязан к нейронным сетям — ошибка. Биология — лишь один из способов организации информации. Достаточно сложная структура, будь то пылевые облака или поля в черных дырах, может породить нечто осознанное. Мы привыкли к нервам и гормонам. Далеко не факт, что Вселенная пользовалась теми же чертежами.

Масштабы космической неопределенности

Космос огромен. В наблюдаемой Вселенной триллионы галактик. Планет — бесконечное множество. Вспомните, как древние горные породы меняли лик Земли, превращая её в место для выживания видов. Теперь перенесите это на экзопланеты, где параметры соседа могут кардинально отличаться. Наши стандарты жизни там — это просто статистическая погрешность.

Характеристика Земной вариант Основа жизни Углерод, вода Носитель сознания Нервная система, мозг

"Биология — это захватывающий, но частный случай. Химия в бытовых процессах, которую мы изучаем тут, не является догмой для остальных миров. Разум может использовать энергетические градиенты, которые мы даже не берем в расчет", — разъяснил ученый-химик Илья Сафронов.

Даже снимки НАСА не дают нам ответов, потому что мы ищем то, что знакомо. Это тупиковый путь. Мы должны искать не гуманоидов, а признаки аномальной сложности. Признаки, которые не вписываются в нашу "терроцентричную" модель. Если система работает — она жива, даже если она выглядит как кусок камня или облако газа.

"Эволюционная биология учит нас адаптации, но она не предсказывает финал для других систем. Исключать иной сценарий развития из-за отсутствия аналогов — опасный догматизм", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о внеземном разуме

Почему мы ищем именно гуманоидов?

Так проще. Нам понятны два глаза, рот для коммуникации и руки для работы. Это психологическая проекция.

Может ли сознание быть нематериальным?

Нет, физика требует носителя энергии. Однако этим носителем не обязан быть белок.

Как понять, что перед нами другой разум?

Ищите сигналы, которые нельзя объяснить природными процессами. Сложность — главный маркер.

Где вероятность встречи выше всего?

В обитаемой зоне звезд, но мы ограничены радиусом обнаружения и нашей текущей техникой.

Читайте также