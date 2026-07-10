Планета станет выжженной и сухой: учёные вычислили точную дату конца жизни на Земле

Земля — это уютный дом, но арендатор в лице Солнца выставляет неудобные условия. Ученые из Колорадо и их коллеги из Сиэтла подсчитали, сколько еще биологический "движок" планеты продержится на плаву. Спойлер: у нас в запасе 1,8 миллиарда лет активной вегетации. Затем светило превратит планету в выжженную пустыню, отняв у океанов их влагу.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Как работает климатическая модель

Исследователи использовали 3D-симуляцию, чтобы заглянуть на два миллиарда лет вперед. В алгоритм "зашили" поведение земных океанов, циклы осадков и облачности. Важно понимать: эта модель — не пророчество, а строгий расчет физики атмосферы. Подобно тому, как древние горные породы диктуют современные изменения среды, светимость звезды задает правила игры для биосферы.

"Математическое моделирование климата — это всегда баланс переменных. Когда мы говорим о миллиардах лет, мы исключаем хаос и смотрим на фундаментальные законы теплообмена, которые даже в нашем космическом доме остаются неизменными", — предположил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Солнце как фактор вымирания

Солнце постепенно "разгоняется". Его светимость растет, а вместе с ней — температура на поверхности Земли. Растениям, привыкшим к нынешнему комфорту, станет невыносимо жарко. Углекислый газ, базовое топливо для фотосинтеза, начнет катастрофически убывать. Без этого газа фотосинтез остановится.

Почему растениям грозит дефицит углекислого газа

Авторы просчитали два финала. Первый: породы активно впитывают углерод, обедняя атмосферу. Второй: уровень газа стоит на месте, но жара берет свое. В обоих случаях итог один — биосфера деградирует. Мы уже видели, как талые воды в Арктике меняют облик планеты, здесь же масштаб гораздо шире.

Параметр Влияние на жизнь Увеличение жара Солнца Рост температуры и испарение океанов Падение CO2 Голодание растительной биосферы

Кто останется последним

Кактусы и "выживальщики" с особым типом фотосинтеза продержатся дольше остальных. Они экономят каждый миллиграмм влаги в условиях космической нестабильности. Ученые напоминают: модель не учитывает эволюцию. Жизнь умеет удивлять, приспосабливаясь даже к самым безумным условиям, как гренландские акулы, нарушающие привычные законы старения.

"Биология удивительно пластична. Искусственные изменения среды, такие как системы раннего обнаружения или геоинженерия, могут сдвинуть эти сроки, но физика всё равно потребует свое", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о будущем жизни

Может ли человек отсрочить гибель биосферы?

Теоретически — да. Технологический прогресс, например, накопители энергии или методы терраформирования соседних миров, могут изменить горизонт событий.

Почему именно 1,8 млрд лет?

Это средний порог, при котором термодинамика планеты перестанет поддерживать фотосинтез — основу пищевой цепочки.

Что случится после?

Земля лишится океанов. Без воды жизнь в привычном понимании станет физически невозможной.

Учитывали ли ученые эволюцию людей?

Нет, модель сфокусирована на климатических процессах, а не на социальных или биологических изменениях видов.

"Когда мы анализируем данные, подобные архивам далеких квазаров, мы понимаем — временные рамки Вселенной безжалостны. Человечество должно смотреть не только под ноги, но и в небо", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

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