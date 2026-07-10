Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 упражнений для долголетия: как сохранить силу и легкость движения после 60 лет
Никакой стерилизации и варки: что лишает хозяек многочасового стояния у плиты
Кажутся одинаковыми только на первый взгляд: Solaris и Rio удивляют после 200 тысяч километров
Очередная пиар-акция Киева: для ударов по России экстренно создали новое министерство
Морковь и кабачок — отличная пара: 9 минут на сковороде превращают их в супергарнир
Не дарите беду: в Приморье уничтожают тонны цветов, опасных для ваших грядок
Чем больше старания, тем меньше толку: одно действие с капустой не даёт кочанам набрать вес
Турция в этом году не спешит прощаться: по прогнозам экспертов бархатный сезон дотянется до ноября
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Планета станет выжженной и сухой: учёные вычислили точную дату конца жизни на Земле

Наука

Земля — это уютный дом, но арендатор в лице Солнца выставляет неудобные условия. Ученые из Колорадо и их коллеги из Сиэтла подсчитали, сколько еще биологический "движок" планеты продержится на плаву. Спойлер: у нас в запасе 1,8 миллиарда лет активной вегетации. Затем светило превратит планету в выжженную пустыню, отняв у океанов их влагу.

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Как работает климатическая модель

Исследователи использовали 3D-симуляцию, чтобы заглянуть на два миллиарда лет вперед. В алгоритм "зашили" поведение земных океанов, циклы осадков и облачности. Важно понимать: эта модель — не пророчество, а строгий расчет физики атмосферы. Подобно тому, как древние горные породы диктуют современные изменения среды, светимость звезды задает правила игры для биосферы.

"Математическое моделирование климата — это всегда баланс переменных. Когда мы говорим о миллиардах лет, мы исключаем хаос и смотрим на фундаментальные законы теплообмена, которые даже в нашем космическом доме остаются неизменными", — предположил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Солнце как фактор вымирания

Солнце постепенно "разгоняется". Его светимость растет, а вместе с ней — температура на поверхности Земли. Растениям, привыкшим к нынешнему комфорту, станет невыносимо жарко. Углекислый газ, базовое топливо для фотосинтеза, начнет катастрофически убывать. Без этого газа фотосинтез остановится.

Почему растениям грозит дефицит углекислого газа

Авторы просчитали два финала. Первый: породы активно впитывают углерод, обедняя атмосферу. Второй: уровень газа стоит на месте, но жара берет свое. В обоих случаях итог один — биосфера деградирует. Мы уже видели, как талые воды в Арктике меняют облик планеты, здесь же масштаб гораздо шире.

Параметр Влияние на жизнь
Увеличение жара Солнца Рост температуры и испарение океанов
Падение CO2 Голодание растительной биосферы

Кто останется последним

Кактусы и "выживальщики" с особым типом фотосинтеза продержатся дольше остальных. Они экономят каждый миллиграмм влаги в условиях космической нестабильности. Ученые напоминают: модель не учитывает эволюцию. Жизнь умеет удивлять, приспосабливаясь даже к самым безумным условиям, как гренландские акулы, нарушающие привычные законы старения.

"Биология удивительно пластична. Искусственные изменения среды, такие как системы раннего обнаружения или геоинженерия, могут сдвинуть эти сроки, но физика всё равно потребует свое", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о будущем жизни

Может ли человек отсрочить гибель биосферы?

Теоретически — да. Технологический прогресс, например, накопители энергии или методы терраформирования соседних миров, могут изменить горизонт событий.

Почему именно 1,8 млрд лет?

Это средний порог, при котором термодинамика планеты перестанет поддерживать фотосинтез — основу пищевой цепочки.

Что случится после?

Земля лишится океанов. Без воды жизнь в привычном понимании станет физически невозможной.

Учитывали ли ученые эволюцию людей?

Нет, модель сфокусирована на климатических процессах, а не на социальных или биологических изменениях видов.

"Когда мы анализируем данные, подобные архивам далеких квазаров, мы понимаем — временные рамки Вселенной безжалостны. Человечество должно смотреть не только под ноги, но и в небо", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков, астрофизик Алексей Руднев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Общество
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Последние материалы
Очередная пиар-акция Киева: для ударов по России экстренно создали новое министерство
Морковь и кабачок — отличная пара: 9 минут на сковороде превращают их в супергарнир
Планета станет выжженной и сухой: учёные вычислили точную дату конца жизни на Земле
Не дарите беду: в Приморье уничтожают тонны цветов, опасных для ваших грядок
Чем больше старания, тем меньше толку: одно действие с капустой не даёт кочанам набрать вес
Турция в этом году не спешит прощаться: по прогнозам экспертов бархатный сезон дотянется до ноября
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Забудьте о часах у раскаленной плиты: ягодная заготовка загустеет за считанные минуты без хлопот
Первая лужа быстро расставляет всё по местам: эти автомобили реже других застревают на даче
Провал хваленых технологий НАТО: Польша вынуждена слепо копировать иранские БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.