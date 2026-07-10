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Дыма еще нет, а тревога уже бьет: разработка в Санкт-Петербурге опередила само пламя

Наука » Технологии

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили программно-аппаратный комплекс, способный фиксировать признаки возгорания еще до появления открытого пламени. Система анализирует газовый состав воздуха и выявляет аномалии на стадии тления. Подобная точность стала возможной благодаря внедрению продвинутого искусственного интеллекта, который классифицирует угрозы быстрее традиционных датчиков.

Свеча
Фото: unsplash.com by Radhika Agarwal is licensed under Free to use under the Unsplash License
Свеча

Технологический прорыв в пожарной безопасности

Существующие методы мониторинга газов часто ограничены либо высокой стоимостью и сложностью обслуживания, как в случае со спектрометрией, либо низкой точностью. Дешевые датчики нередко грешат ложными срабатываниями, не умея отличить опасный угарный газ от бытовых испарений. Петербургская разработка решает эту проблему за счет использования МЭМС-сенсора с наноструктурированным слоем и нейросети-трансформера, которая обучается на синтетических данных.

Устройство демонстрирует рекордную скорость реакции — температурные колебания фиксируются в течение 1-3 секунд. При этом прибор крайне энергоэффективен, потребляя менее 50 милливатт, что позволяет использовать его в автономных системах. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на разработчиков, архитектура комплекса позволяет адаптировать его под новые типы газов всего за несколько дней.

"Разработка систем раннего предупреждения критически важна для защиты промышленных объектов и жилых массивов. Возможность обнаружить угрозу на этапе тления дает те самые драгоценные минуты, которые позволяют предотвратить катастрофу еще в зародыше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Преимущества над зарубежными аналогами

Одной из ключевых особенностей системы является локализация производства более чем на 90%. Это избавляет заказчиков от зависимости от импорта и сокращает время кастомизации устройства. Если зарубежные системы требуют до полугода на перенастройку под конкретные задачи, то ПАК от СПбПУ готов к полноценной работе в новых условиях уже через трое суток.

"Мы не просто создали датчик, мы разработали целую экосистему: физическую модель процессов в сенсоре, которая генерирует обучающие данные для ИИ, верифицированный на реальных сигналах генератор обучающих данных и электронную обвязку компонентов. Это позволяет нашей системе учиться на предыдущем опыте работы и распознавать новые угрозы без полного переобучения. Надеемся, у России появится собственная платформа интеллектуальной газовой сенсорики, которая не уступает, а во многом превосходит зарубежные аналоги", — отметила Кондратьева.

Ответы на популярные вопросы о системе пожарного мониторинга

Чем этот комплекс отличается от обычного пожарного извещателя?

Обычные извещатели реагируют на дым или высокую температуру, когда пожар уже начался. ПАК анализирует химический состав воздуха и находит микродозы газов, выделяющихся при тлении материала.

Насколько надежен анализ нейросети в таких устройствах?

Использование нейросети-трансформера сводит к минимуму риск ошибок из-за перекрестной чувствительности, так как алгоритм сопоставляет данные с огромной базой эталонных сигналов.

Где планируется применять новую разработку?

Комплекс оптимален для закрытых складов, дата-центров, промышленных цехов и других объектов, где своевременное обнаружение неисправной проводки или тлеющих материалов критично.

Сложно ли интегрировать датчик в существующую сеть безопасности?

Система имеет открытую архитектуру, что позволяет внедрять её в действующие цифровые платформы мониторинга без замены всей инфраструктуры.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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