Завод, который зарядит страну: Росатом готовит запуск второй гигафабрики

Росатом готовится к масштабному расширению производства систем накопления энергии. До конца 2026 года в Московской области начнет работу вторая гигафабрика, специализирующаяся на выпуске мобильных зарядных станций для электротранспорта. Этот проект должен окончательно закрыть внутренние потребности России в высокотехнологичных аккумуляторах и обеспечить экспортные контракты госкорпорации, превращая подмосковную площадку в один из крупнейших центров "зеленой" энергетики страны.

Фото: https://www.rosatom.ru/journalist/media/photo/photo.php?SECTION_CODE=rosatom-prinimaet-uchastie-v-rossiyskoy-energeticheskoy-nedele-10-13-10-2023 is licensed under public domain Росатом принимает участие в Российской энергетической неделе

Подмосковный гигант: вторая гигафабрика Росатома

О планах по запуску нового предприятия в Московской области сообщил директор бизнес-направления "Электромобильность" АО ТВЭЛ Александр Бухвалов. По его словам, производство уже фактически ведется, но полноценный старт гигафабрики завершит формирование производственного кластера. Суммарная мощность мощностей Росатома по выпуску систем накопления энергии достигнет 8 ГВт, что позволит выпускать до 50 тысяч литийионных тяговых аккумуляторов ежегодно.

"Создание таких мощностей — это не просто сборка батареек, а сложнейший физико-химический процесс. Важно понимать, что стабильность работы аккумулятора зависит от чистоты материалов и точности дозирования электролита, что на гигафабриках контролируется автоматикой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Новая площадка станет вторым подобным объектом госкорпорации. Пилотное предприятие в Калининградской области (город Неман) уже запущено в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2025 года. Вместе эти заводы будут обеспечивать энергией не только легковые электромобили, такси и каршеринг, но и общественный транспорт: электробусы, трамваи и даже речные электросуда. Это особенно актуально на фоне того, как инвестиции в высокие технологии становятся драйвером развития всей отечественной промышленности.

Зарядная инфраструктура для регионов

Росатом планирует развивать сеть зарядных станций не только в столичном регионе. Александр Бухвалов подчеркнул, что инфраструктура, производимая на новых мощностях, появится и в Екатеринбурге. В настоящий момент ведутся переговоры с городской администрацией для оценки реальных потребностей рынка и определения локаций для установки мощных "пауэрбанков" для транспорта.

"Мобильные зарядные станции решают главную проблему — отсутствие стационарной сети в нужных точках. Это своего рода цифровая безопасность логистики: водитель уверен, что не останется с пустым баком посреди мегаполиса из-за сбоя в сетях", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технологические решения Росатома позволяют адаптировать объемы производства под запросы конкретных заказчиков. При этом госкорпорация ориентируется на создание замкнутого цикла: от производства ячеек до сборки готовых зарядных хабов, способных выдерживать российские климатические условия, где даже изменение баланса природных зон и перепады температур диктуют свои требования к надежности техники.

Масштабирование и технологический суверенитет

Запуск двух гигафабрик позволит России выйти на самообеспечение в сфере систем накопления энергии. Помимо наземного и водного транспорта, аккумуляторы будут поставляться для средств индивидуальной мобильности (электросамокаты и велосипеды) и крупных энергосистем.

"Законы физики неумолимы: чтобы накопить большой объем энергии в малом пространстве, нужны инновационные анодные материалы. Работа Росатома в этом направлении позволит сделать электротранспорт массовым", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Особое внимание уделяется роботизации процессов. Высокая степень автоматизации на подмосковном предприятии минимизирует человеческий фактор и гарантирует качество каждой сборки, сопоставимое с точностью, которую требуют лучшие космические исследования при создании сложнейших приборов.

Параметр проекта Значение / Локация Срок запуска второй фабрики Конец 2026 года Регион размещения Московская область Суммарная мощность станций 8 ГВт Объем выпуска аккумуляторов до 50 000 ед./год на завод Первая гигафабрика (старт) 2025 год, Калининградская обл.

Ответы на популярные вопросы о мобильных зарядных станциях

Что такое мобильная зарядная станция?

Это мощный накопитель энергии большой емкости, который может быть перемещен в любую точку для оперативной подзарядки электромобилей там, где нет доступа к стационарным сетям высокого напряжения.

Почему фабрику называют "гигафабрикой"?

Термин пошел от масштаба производства: годовая емкость выпускаемых аккумуляторов на таких заводах измеряется в гигаватт-часах (ГВт·ч), что требует огромных площадей и высокого уровня роботизации.

Будут ли эти батареи использоваться в частных машинах?

Да, продукция рассчитана на широкий спектр техники: от личных легковых автомобилей до коммерческого парка такси и каршеринга.

Как Росатом планирует конкурировать на этом рынке?

За счет создания полного цикла внутри страны, использования собственных научных разработок в области литийионных накопителей и гарантированного сервисного обслуживания.

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