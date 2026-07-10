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Время редко оставляет шанс на чудо: гренландская акула прожила четыре века и нарушила правило

Наука » Экология » Природа

Гренландские акулы официально считаются главными долгожителями среди позвоночных. Пока мы переживаем из-за каждой новой морщины, эти гиганты спокойно дрейфуют в арктической тьме по четыре сотни лет. Ученые десятилетиями списывали их со счетов, считая практически слепыми из-за мутных глаз и кучи паразитов на роговице. Но свежее исследование переворачивает наши представления о том, как работает дряхление. Оказывается, за сотни лет их зрительный аппарат не просто не развалился, а сохранил работоспособность на зависть молодым.

Акула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Акула

Загадка движущегося глаза

Дорота Сковронска-Кравчик из Калифорнийского университета в Ирвайне заметила странную деталь. На видеозаписях из ледяных вод Арктики огромная туша акулы ведет себя не как бревно. Хищник поворачивает глазное яблоко, пытаясь поймать крупицы света. Если орган не нужен, природа избавляется от него достаточно быстро. Здесь же мы видим активную работу механики глаза спустя столетия эксплуатации. "Это захватывающее зрелище. Акула явно отслеживает источники освещения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

"В условиях экстремального холода и темноты поддержание работоспособности сложных систем требует колоссальных ресурсов. То, что акулы сохраняют зрение, говорит о наличии уникальных защитных протоколов на уровне клеток", — отметил эксперт Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Акулы живут в мире, который напоминает густой кисель. Их серые тела и маленькие головы адаптированы к давлению и холоду. Паразиты, которых находили на их глазах, создавали иллюзию полной слепоты. Но анализ показал, что внутри тканей функционирует мощная система ремонта повреждений. Пока в космосе черные дыры пожирают ресурсы галактик, эти рыбы научились беречь энергию для восстановления сетчатки.

Двухсотлетний глаз на лабораторном столе

Материал для изучения собирали несколько лет у берегов Гренландии. В лабораторию доставили образцы, которые по размеру напоминают бейсбольный мяч. Это резкий контраст с привычными объектами исследований — глазами мышей размером с семечко папайи. Разморозка таких артефактов превратила научный центр в филиал рыбного рынка, но результат стоил специфического запаха.

Параметр сравнения Показатель гренландской акулы
Продолжительность жизни До 400 лет
Состояние сетчатки Отсутствие признаков деградации
Основной белок зрения Активный родопсин (настроен на синий свет)

Исследователи обнаружили, что родопсин — белок, отвечающий за сумеречное зрение — находится в идеальном состоянии. Он настроен на улавливание синего спектра, который лучше всего проникает в толщу воды. Это доказывает, что акулы не просто "терпят" старость, они её не замечают. Ткани сопротивляются разрушению так же эффективно, как выживание растений в условиях жесткого излучения. "Организм этой рыбы заблокировал саму возможность разрушения белков. Мы видим систему, которая работает без сбоев веками", — объяснил специально для Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

От морских глубин к медицине будущего

Понимание того, как акулий глаз игнорирует время, открывает двери в новую терапию для людей. Мы привыкли, что зрение неизбежно падает к старости. Глаукома и дегенерация считаются естественными спутниками возраста. Но если позвоночное существо может видеть четыре века подряд, значит, механизм "вечной молодости" существует в реальности, а не только в фантастике.

"Изучение экстремальных адаптаций — это путь к созданию новых материалов и методов лечения. Если мы поймем, как акула защищает свою ДНК от поломок, мы сможем копировать эти решения", — отметила в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Пока одни ищут чужой разум в космосе, другие находят ответы на дне океана. Акулы стали живым доказательством того, что износ тканей — это не приговор, а решаемая инженерная задача. Исследования продолжаются, несмотря на сложности с финансированием, ведь на кону стоит возможность излечения слепоты у миллионов людей.

Почему акулы до сих пор считались слепыми?

У многих особей глаза покрыты мутным налетом и мелкими рачками-паразитами. Визуально это выглядит как полное разрушение органа, но глубокое сканирование тканей доказало обратное. Внутренняя структура глаза остается неповрежденной.

Как холод влияет на долголетие?

Низкие температуры замедляют все процессы в теле. Это похоже на режим глубокой заморозки, где даже последствия для интеллекта или физиологии развиваются крайне медленно.

Поможет ли это в лечении глаукомы?

Ученые надеются выделить специфические механизмы защиты ДНК, которые предотвращают гибель нейронов в глазу акулы. Эти данные могут стать основой для новых препаратов, останавливающих потерю зрения у людей. Например, как аномалии ледяных миров заставляют менять физические теории, долголетие акул ломает стереотипы в геронтологии.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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