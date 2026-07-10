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Свет дошёл спустя 13 миллиардов лет: древние квазары заставили пересмотреть историю Вселенной

Наука » Экология » Космос

Европейский космический телескоп Euclid обнаружил в ранней Вселенной целую россыпь из 31 квазара, работающих на энергии сверхмассивных черных дыр. Особое внимание астрофизиков привлекли два объекта, свет от которых шел к нам почти 13 миллиардов лет. Эти космические маяки сияли во времена, когда возраст мироздания составлял всего 5% от нынешнего. Такая находка позволяет ученым пересмотреть теории о том, как гравитационные монстры умудрились набрать массу в миллиарды солнц за столь короткий срок.

Слияние сверхмассивных чёрных дыр
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слияние сверхмассивных чёрных дыр

Монстры в сияющих дисках

Квазар — это не просто дыра в пространстве, а настоящий двигатель внутреннего сгорания космических масштабов. Представьте черную дыру размером с целую солнечную систему, вокруг которой вращается гигантский блин из газа и пыли. Вещество внутри этого аккреционного диска трется друг о друга с такой силой, что разогревается до миллионов градусов. Трение превращает материю в чистый свет, который забивает своим сиянием сотни миллиардов звезд в родной галактике.

"Каждый такой объект выплескивает энергию триллиона солнц, превращая окрестности черной дыры в самую яркую точку во Вселенной", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше охота за подобными гигантами напоминала поиск иголки в стоге сена из фонарей. Свет далекого квазара легко спутать с обычной тусклой звездой, которая находится гораздо ближе к нам. Астрономам требовались десятилетия, чтобы найти хотя бы десяток таких объектов на краю видимого мира. Euclid изменил правила игры, собрав рекордный урожай всего за один год наблюдений.

Телескоп как машина времени

Самые древние из найденных квазаров, EUCL J172902.75+641018.1 и EUCL J125308.55+705432.3, существовали спустя 670 миллионов лет после Большого взрыва. Для космоса это возраст младенца, едва научившегося ходить. Найти их помогла стабильность стационарных моделей, которую Euclid проверяет на практике. Телескоп сканирует огромные участки неба, пробиваясь сквозь пыль и помехи с помощью инфракрасного зрения.

"За один год мы получили в три раза больше данных о ранних черных дырах, чем за предыдущее десятилетие работы всех обсерваторий вместе взятых", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Такая статистика важна, потому что ученые до сих пор спорят: как черные дыры стали такими тяжелыми так быстро? Обычно им требуются миллиарды лет, чтобы "наесть" приличную массу. Однако новые данные показывают, что в центре Млечного Пути и других галактик этот процесс шел с чудовищной скоростью. Возможно, древняя Земля и первые звезды формировались в гораздо более агрессивной среде, чем мы думали.

Параметр открытия Значение
Количество новых квазаров 31 объект
Возраст самых старых находок 670 млн лет после Большого взрыва
Расстояние до объектов около 13 млрд световых лет
Яркость рекордсменов свет триллиона солнц

Эпоха большого просветления

Период, в который заглянул Euclid, называют эпохой реионизации. До этого Вселенная была темной и заполненной нейтральным газом, который не пропускал свет. Первые квазары сработали как мощные лампы: их жесткое излучение "пробило" туман, сделав космос прозрачным. Это был момент окончательного завершения темных веков, когда история формирования коры первых планет еще даже не начиналась.

"Мы буквально переписываем перепись населения юной Вселенной, фиксируя объекты, которые раньше считались невозможными исключениями", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Исследование этих объектов поможет раскрыть тайну темной материи и темной энергии. Пока европейская миссия на Марс ищет следы жизни в глине, Euclid пытается понять саму структуру пространства. Если мы поймем, как свет этих квазаров искажается по пути к Земле, мы вычислим, как распределена невидимая масса во всем космосе.

Ответы на популярные вопросы о квазарах

Почему квазары называют маяками Вселенной?

Благодаря своей невероятной яркости они видны с таких расстояний, где отдельные галактики рассмотреть невозможно. Они служат ориентирами для изучения крупномасштабной структуры космоса.

Может ли в нашей галактике появиться квазар?

Для этого нужно, чтобы в центральную черную дыру Стрелец А* вдруг упало огромное облако газа. Сейчас она на "диете", поэтому активного квазара у нас нет, но в прошлом все могло быть иначе.

Чем опасен квазар для живых существ?

Излучение квазара стерилизует все живое на расстоянии тысяч световых лет. К счастью, ближайшие к нам подобные объекты находятся в миллионах лет пути, и нам ничего не угрожает.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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