Наш космический дом трещит по швам: Млечный Путь оказался гораздо больше прежних расчётов

Астрофизики обнаружили серьезную ошибку в чертежах нашего общего дома — Млечного Пути. Выяснилось, что два гигантских рукава галактики находятся значительно дальше от Земли, чем предполагали расчеты последних десятилетий. Это открытие заставляет пересмотреть массу всей системы и по-новому взглянуть на то, как распределено вещество в пространстве. Космический "пирог" оказался гораздо больше по размеру, а его форма напоминает скорее кособокую улитку, чем идеальную спираль. В ближайшее время ученым предстоит выяснить, сколько неучтенных звезд прячется на окраинах и как это влияет на общую гравитационную картину.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Млечный путь

Эхо взрывов меняет карту

Представьте, что вы пытаетесь нарисовать план своей квартиры, находясь в шкафу без окон. Млечный Путь — это огромная вертушка, но мы сидим глубоко внутри одного из ее лучей. Долгое время астрономы измеряли расстояние до внешних границ, опираясь на скорость вращения газа. Но чем дальше от центра, тем сильнее "плывут" данные. Беатриче Вайя из Национального института астрофизики Италии решила сменить линейку на более точный инструмент — эхо гамма-всплесков.

"Метод светового эха позволяет буквально прощупать плотные облака газа в рукавах, фиксируя время задержки сигнала от мощных вспышек", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Используя орбитальные обсерватории НАСА Chandra и европейскую XMM-Newton, команда поймала отражения рентгеновского света в трех рукавах: Персея, Щита-Центавра и Внешнем. Результат ошеломил — два последних рукава отодвинулись от нас на 10%. В масштабах космоса эта погрешность выливается в тысячи световых лет пустоты. Если космические гиганты раньше казались понятными, то теперь их положение требует полной ревизии.

Галактика потеряла симметрию

Новые данные разрушают образ аккуратного Pinwheel-диска. Рукава Щита-Центавра и Внешний вытянулись в межгалактическое пространство гораздо сильнее, чем ожидалось. Это создает эффект асимметрии: одна сторона Млечного Пути выглядит "раздутой". Такая деформация может указывать на скрытые процессы или влияние невидимых масс на окраинах. Возможно, на периферии работают те же механизмы, что поддерживают космические мегаструктуры своей гравитацией.

Параметр Изменение Дистанция до рукавов Увеличилась на 10% Форма диска Стала асимметричной Общая масса Требует пересчета в сторону роста

Размеры галактики теперь могут превысить стандартные 100 тысяч световых лет. Лишние километры пространства означают, что плотность звезд и газа распределена иначе. Это критично для понимания того, как движется наше Солнце и его соседи. Если физика внутренних процессов в рукавах отличается от старых моделей, то и траектории долгопериодических комет могут быть иными.

"Любое уточнение фундаментальных расстояний меняет наши представления о гравитационном балансе всей системы", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи признают, что пока измерили лишь три точки из множества возможных. Гамма-всплески — явление редкое, за последние 25 лет удалось поймать лишь горстку нужных событий. Пока весь частный капитал вкладывает инвестиции в космос поблизости от Земли, фундаментальная наука продолжает ждать сигналов из глубокого вакуума, чтобы закончить карту.

"Нам приходится полагаться на случайные вспышки во Вселенной, чтобы увидеть контуры собственного дома", — объяснил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы

Почему старые измерения оказались неточными?

Астрономы опирались на косвенные признаки, такие как скорость вращения объектов. На больших дистанциях этот метод дает погрешность из-за влияния темной материи и неравномерности газовых облаков.

Как гамма-всплески помогают мерить расстояние?

Свет от взрыва проходит сквозь пыль и газ, создавая кольца. Зная скорость света и замеряя диаметр этих колец, ученые вычисляют дистанцию до препятствия с математической четкостью.

Станет ли Млечный Путь тяжелее в учебниках?

Вероятно, да. Если рукава тянутся дальше, значит, в них содержится больше материи, что увеличивает расчетную массу галактики, которая сейчас составляет 1,5 триллиона масс Солнца.

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