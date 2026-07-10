Что исчезло со снимков НАСА? Бывший подрядчик выступил с громкими обвинениями о НЛО

Бывший подрядчик НАСА Донна Хэйр спровоцировала громкий скандал, обвинив космическое агентство в систематическом удалении следов внеземной активности со спутниковых снимков. По её словам, в фотолабораториях ведомства десятилетиями наводят "глянец", маскируя неопознанные летающие объекты с помощью аэрографа, прежде чем представить материалы широкой общественности. Эти заявления ложатся в канву давних подозрений о том, что официальные структуры США скрывают реальные масштабы присутствия инопланетных технологий в Солнечной системе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) НЛО

Тайная ретушь: как работают фотолаборанты НАСА

Донна Хэйр утверждает, что лично столкнулась с практикой дезинформации, когда зашла в одну из "запретных" зон фотолаборатории агентства. Там техник продемонстрировал ей снимок, на котором отчетливо виднелся странный объект. На прямой вопрос, является ли это НЛО, сотрудник ответил уклончиво: "Я не могу вам этого сказать". Однако позже он признался, что в их обязанности входит "вычищать" подобные детали с каждой фотографии, предназначенной для публичной продажи или публикации в СМИ.

"Такая практика технически возможна, особенно в эпоху аналоговой фотографии, когда ретушь требовала высокого мастерства. Если на снимках фиксировались аномалии, не вписывающиеся в официальную доктрину, их могли устранять для предотвращения паники или защиты секретных данных о спутниковых технологиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Несмотря на то что физические доказательства НЛО официально так и не были представлены за последние 80 лет, скептицизм в обществе растет. Масла в огонь подлила история с межзвездным объектом 3i/ATLAS, качество снимков которого оказалось катастрофически низким, что многие сочли намеренным шагом. Учитывая, что сегодня новые данные о галактиках заставляют пересматривать основы астрофизики, доверие к старым архивам НАСА стремительно падает.

Свидетельства астронавтов: что осталось за кадром "Аполлонов"

Хэйр также ссылается на свои контакты с персоналом, работавшим с астронавтами во время их медицинского карантина после возвращения с Луны. По её словам, почти каждый участник программы "Аполлон" видел инопланетные корабли, которые буквально следовали за ними в космосе. Однако все они были связаны жесткими подписками о неразглашении под страхом тюремного заключения, оправданного интересами национальной безопасности.

"Космическое пространство наполнено оптическими иллюзиями и частицами, которые могут выглядеть как техногенные объекты. Однако, если опытные пилоты говорят о маневрах, невозможных для нашей техники, это требует серьезного физического анализа, а не простого замалчивания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Одним из самых смелых свидетелей стал Эдгар Митчелл, шестой человек, ступивший на поверхность Луны. Перед смертью он подтвердил своей жене Аните, что НЛО реальны. Он вспоминал слова своего коллеги Лероя Гордона Купера, который на одном из домашних ужинов прямо заявил: "У нас нет ничего, что летает так быстро и так высоко". Митчелл был убежден, что правительства лгут, скрывая правду о визитах инопланетян.

Официальная позиция и утечки данных

На сегодняшний день Пентагон опубликовал три транша архивных документов, включая сотни страниц аудиозаписей миссий "Аполлон". Однако ни один из этих файлов напрямую не подтвердил слова Донны Хэйр о преднамеренном "затирании" кораблей. Вместо этого в архивах обнаружились лишь странные световые аномалии и необъяснимые формы, которые ведомство продолжает называть природными явлениями.

"Наблюдение за аномалиями в космосе требует высокоточных приборов. Если объекты действительно существуют, они могут использовать альтернативные источники энергии, которые не фиксируются обычными телескопами, что и создает эффект пустоты на снимках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Параллельно в научной среде обсуждаются и земные проблемы, которые могут быть связаны с космическими процессами. Например, выявлено, что атмосферные потоки пара влияют на прогрев океана, а в льдах Антарктиды находят следы глобального загрязнения, что отвлекает внимание общественности от тайн орбиты в пользу экологии. Источник издание Daily Mail.

Источник обвинений Суть претензии Донна Хэйр (подрядчик) Систематическая ретушь НЛО на фото перед публикацией. Эдгар Митчелл (астронавт) Подтверждение реальности внеземных кораблей и сокрытия правды властями. Гордон Купер (астронавт) Личное наблюдение объектов с запредельными скоростными характеристиками. Пентагон (официальные файлы) Наличие необъяснимых огней на снимках 60-70-х годов.

Ответы на популярные вопросы о сокрытии НЛО

Почему НАСА отрицает существование НЛО?

Официальная позиция агентства и правительства США строится на отсутствии "неопровержимых физических доказательств". Любые аномалии трактуются как дефекты пленки, метеозонды или редкие атмосферные явления.

Как происходила ретушь фотографий в 70-е годы?

В доцифровую эпоху специалисты использовали аэрограф и методы наложения негативов. Это позволяло бесследно удалять лишние объекты с оригинальных пластин, сохраняя общую структуру ландшафта, например, лунного.

Правда ли, что астронавты видели инопланетян на Луне?

Прямых официальных записей нет, но такие участники миссий, как Эдгар Митчелл и Гордон Купер, неоднократно заявляли в интервью о встречах с неопознанными объектами, параметры которых превосходили земные разработки.

Может ли современная наука доказать существование НЛО?

Сегодня ученые все чаще обращаются к анализу физики внутренних процессов астероидов и комет, чтобы отличить естественные тела от возможных обломков внеземных технологий.

Читайте также