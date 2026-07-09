Космосу готовят источник энергии, который способен работать там, где солнечный свет бессилен

Космический аппарат BOHR, запущенный компанией City Labs, стал первым в истории частным проектом, который вывел коммерческие ядерные технологии на орбиту. Несмотря на то что спутник продолжает использовать солнечные панели для питания основных систем, его главная задача — доказать жизнеспособность малогабаритных атомных источников энергии в экстремальных условиях вакуума и радиации. Этот эксперимент может навсегда избавить исследовательские миссии от "солнечной зависимости", открывая путь к долгосрочному изучению темных областей Луны и дальних рубежей Солнечной системы.

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Энергетическая независимость за пределами солнечного света

Традиционные солнечные батареи становятся бесполезными, когда речь заходит о миссиях в глубоких кратерах Луны или путешествиях к внешним планетам системы. Постоянная тень и удаленность от Солнца требуют источников питания, способных работать десятилетиями без внешней подзарядки. Миссия BOHR ориентирована на миниатюризацию систем, чтобы даже небольшие аппараты формата CubeSat могли нести на борту надежный "атомный аккумулятор".

"Переход к коммерческим ядерным источникам позволит спутникам работать там, где раньше это было технически невозможно, например, в вечно затененных зонах Луны. Это не просто вопрос мощности, это вопрос выживания электроники в условиях экстремального холода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интерес к подобным технологиям подогревается планами по созданию постоянных лунных баз. Двухнедельная лунная ночь — серьезное испытание для любой техники, и компактные ядерные установки City Labs на основе трития рассматриваются как "коммерческий ответ" на этот вызов. Пока ученые ищут следы древних процессов в камнях Южной Африки для понимания истории Земли, инженеры создают фундамент для колонизации других миров.

Безопасность и юридический прорыв в космосе

Долгое время использование радиоактивных материалов в космосе было прерогативой исключительно государственных агентств из-за крайне строгих норм безопасности. Успех BOHR подтвердил, что частный сектор способен соответствовать жестким стандартам Федерального управления гражданской авиации (FAA) и нормам национальной безопасности США. В отличие от крупных реакторов, системы на основе трития обладают низким уровнем излучения, что упрощает их интеграцию в коммерческие ракеты-носители.

"Основная сложность здесь не в физике процесса, а в инженерии безопасности. Тритиевые элементы питания спроектированы так, чтобы исключить утечку даже при аварии на старте, что делает их пригодными для массового использования в гражданском космосе", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Разработка технологий NanoTritium велась в рамках контрактов с Министерством обороны, что подчеркивает стратегическую значимость проекта. Пока одни исследователи изучают аномалии в центре Млечного Пути, City Labs фокусируется на прикладных задачах орбитальной инфраструктуры, превращая концепт в оперативную реальность.

Характеристика Детали системы BOHR Основной рабочий элемент Изотоп водорода (тритий) Тип технологии NanoTritium (бета-вольтаика) Срок службы Свыше 10-20 лет непрерывной работы Ключевое преимущество Работа без солнечного света

Будущее коммерческой атомной энергетики

"Это исторический шаг для коммерческой ядерной энергетики в космосе", — заявил в релизе генеральный директор City Labs Питер Кабауи.

По его словам, BOHR доказывает готовность безопасных и компактных систем к обычному развертыванию. В дальнейшем технологию планируют масштабировать для обеспечения энергией целых лунных поселений или промышленных роботов-исследователей.

"Масштабирование этой технологии — вопрос времени. Когда мы научимся получать стабильные милливатты в таком объеме, следующим шагом станут полноценные киловаттные установки для робототехники на Марсе или спутников-шпионов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Хотя текущие мощности NanoTritium пока невелики, они критически важны для поддержания работы жизненно важных датчиков и систем связи в периоды "энергетического голода".

Ответы на популярные вопросы о ядерной энергетике в космосе

Насколько опасен тритий на борту спутника?

Тритий излучает низкоэнергетические бета-частицы, которые полностью задерживаются корпусом устройства даже минимальной толщины. В отличие от плутониевых систем, используемых в зондах НАСА, риск радиационного загрязнения здесь минимален.

Может ли такая батарея заменить солнечные панели?

На данном этапе — нет. Она служит дополнительным источником питания для критических систем управления, когда солнечный свет недоступен, обеспечивая бесперебойную работу электроники.

Как долго может работать такой атомный "аккумулятор"?

Срок службы ограничен периодом полураспада изотопа. Для трития это около 12 лет, после чего мощность начнет плавно снижаться, но устройство продолжит вырабатывать ток еще долгое время.

Почему проект называют коммерческим прорывом?

Потому что это первая миссия, которая прошла через упрощенную процедуру лицензирования для частных компаний, разрушив монополию государства на использование атома в космическом пространстве.

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