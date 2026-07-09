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Снаружи почти взрослый, внутри ещё ребёнок: кости неандертальца рассказали историю длинного детства

Наука » Экология » Человек

Антропологи долго считали, что неандертальцы взрослели быстрее нас, едва успевая сменить молочные зубы на суровый взгляд охотника. Новые данные разрушают этот миф: развитие мозга у древних обитателей Европы требовало колоссального времени. Исследование останков пятилетнего ребенка из испанской пещеры Эль-Сидрон показало, что его мозг на момент смерти составлял лишь 87% от объема взрослого. Для сравнения, современные дети к этому возрасту уже выходят на финишную прямую в формировании этого органа. Получается, что неандертальцы тратили на детство столько же ресурсов, сколько и мы, а их путь к зрелости был долгим и трудоемким.

Семья пещерных людей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Семья пещерных людей

Затяжное детство древних людей

Раньше неандертальцев представляли как экспресс-версию человека. Будто природа нажала на кнопку ускоренной перемотки, чтобы они быстрее становились воинами. Но кости ребенка из Эль-Сидрон, жившего 49 000 лет назад, рассказали другую историю. Малыш весил около 26 килограммов и имел рост 111 сантиметров, но его позвоночник еще не окреп. Часть его позвонков оставалась разделенной на фрагменты, которые у нас срастаются года к четырем. У неандертальца этот процесс затянулся за отметку в пять лет.

"Это серьезный удар по теории об ускоренном созревании неандертальцев. Мы видим, что фундамент их организма закладывался неспешно", — объяснил в беседе со специалистами Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Медленный рост — это не дефект, а цена за суперкомпьютер в голове. Мозг потребляет уйму энергии. Если он растет слишком быстро, тело рискует остаться без топлива. Неандертальцы пошли по нашему пути: они экономили на массе тела, чтобы "выкормить" свое серое вещество. Эта стратегия похожа на зарождение сознания, где главную роль играют сложные внутренние настройки, а не только внешняя форма.

Зубы и позвонки как хронометры

Как понять возраст того, кто умер тысячи лет назад? Ученые используют зубы. Эмаль нарастает слоями, как кольца на дереве. Анализ показал, что ребенку из Испании было ровно 7,7 года на момент гибели. Но физически он выглядел младше. Многие костные сочленения в районе шеи и груди оставались разомкнутыми. Это напоминает ситуацию, когда строители не спешат заливать бетон, давая конструкции осесть. Медленное развитие давало мозгу неандертальца больше времени на обучение и адаптацию к ледниковому периоду.

Признак развития Состояние у 5-летнего неандертальца
Объем мозга 87,5% от взрослого значения
Позвоночник Незавершенное срастание позвонков
Зубная эмаль Типичные слои для возраста 7-8 лет

"Здесь мы видим прямую связь между физическим строением и выживанием в агрессивной среде. Кости — это летопись нагрузок", — отметил в разговоре с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Такая медлительность в развитии могла быть спасением. В условиях жесткого дефицита еды организм не выдержал бы резкого скачка роста. Постепенное превращение из ребенка во взрослого позволяло распределять ресурсы равномерно. Это похоже на то, как космические удары постепенно меняли химию Земли, подготавливая почву для жизни, а не уничтожали всё разом.

Почему долгий рост — это выгодно

В чем профит долгого детства? Когда ты долго остаешься ребенком, ты дольше учишься. Неандертальцы жили в мире, где нужно было знать сотни способов добыть огонь или выследить мамонта. Их мозг в итоге становился даже больше нашего — в среднем 1500 кубических сантиметров против наших 1350. Но за мощное железо приходилось платить годами беспомощности. Их общество было вынуждено защищать и кормить детей дольше, чем другим видам. Это требовало жесткой дисциплины и сплоченности внутри группы.

"Длительный период роста обычно указывает на высокую сложность социальных связей. Группе нужно больше времени на обучение молодняка", — подчеркнул специально для Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Неандертальцы не были грубыми ошибками природы. Они использовали ту же стратегию "сложного старта", что и мы. Это открытие ставит их в один ряд с нами по уровню интеллектуальных запросов. Даже структура времени в их жизни текла по тем же законам долгого обучения, что и у современного человека. Мы просто два разных способа решения одной и той же задачи по выживанию на планете.

Ответы на популярные вопросы о неандертальцах

Правда ли, что неандертальцы были глупее нас?

Нет, их мозг был больше по объему. Исследования показывают, что они создавали инструменты, использовали охру для рисунков и имели сложную социальную структуру. Медленный рост мозга подтверждает высокую потребность в обучении.

Почему они тогда вымерли?

Причин много: от изменения климата до конкуренции за ресурсы. Но их гены продолжают жить в нас. Почти у каждого жителя планеты (кроме населения Африки южнее Сахары) есть от 1 до 4% их наследственности.

Где нашли кости ребенка из исследования?

Находка сделана в пещере Эль-Сидрон в Испании. Это уникальное место, где сохранились остатки целой группы древних людей, что позволяет изучать их как единую популяцию.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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