Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стиль "на грани фола": 5 экспериментальных приемов, которые вы захотите повторить
В Европе захлопнулась еще одна финансовая дверь: для российских инвесторов наступил новый этап
Прощание с целой эпохой: на месте старейших столичных цехов вырастут элитные высотки
Нас пугали этим с детства: что не так с мифами о семечках, аппендиците и двух литрах воды
Рядом невидимка или обои пора переклеить? Почему собака часами лает на пустую стену
Зелень в банке без потерь: домашняя заготовка с маслом продлит свежесть на месяцы
Москва без чемоданов: как интересно провести время, не покидая территории внутри МКАД
Одна резкая фраза превратилась в международный скандал: над звездой футбола нависла неожиданная угроза
Чужая жизнь за океаном: российский журналист прервал молчание о причинах отказа от переезда в США

Пока все смотрели в небо, опасность зрела под ногами: пересохшая земля меняет климат быстрее ожиданий

Наука » Экология

Глобальное потепление готовит человечеству неприятный сюрприз в виде невидимого облака газа, который прогревает планету в десятки раз сильнее углекислого газа. Ученые обнаружили прямую связь между падением уровня грунтовых вод и резким выбросом метана из осушаемых торфяников. Раньше считалось, что болота опасны только в мокром виде, но реальность оказалась гораздо жестче. Теперь пересохшие земли превращаются в мощные насосы, выкачивающие парниковые газы прямо в атмосферу. Текущие климатические модели придется переписывать под диктовку новых данных о состоянии почвы.

Растение, произрастающее из почвы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение, произрастающее из почвы

Метановая ловушка осушенных земель

Когда вода уходит из торфяников, почва начинает дышать совсем не так, как рассчитывали экологи. Вместо того чтобы просто высохнуть и замереть, органика вступает в реакцию с кислородом, что провоцирует настоящий шторм внутри микробных сообществ. Этот процесс напоминает работу выключенного холодильника, где продукты начинают гнить с утроенной силой. Даже небольшое понижение уровня влаги запускает цепную реакцию, которую практически невозможно остановить без искусственного затопления территорий.

"Мы видим, как системы саморегуляции почвы просто рассыпаются. Метан — крайне агрессивный игрок на климатическом поле, и его внезапный выход из спячки сулит нам серьезные проблемы с прогнозированием температур", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Метан удерживает тепло намного эффективнее привычного CO2. Если углекислый газ — это легкое одеяло, то метан — тяжелая ватная фуфайка, накинутая на планету. Исследователи зафиксировали этот эффект на огромных массивах, которые раньше считались стабильными. Проблема затрагивает как северные регионы с их вечной мерзлотой, так и тропические болота, страдающие от засухи.

Водоотвод как климатический приговор

Промышленное осушение земель и естественное испарение воды из-за жары работают в паре. Когда уровень грунтовых вод падает ниже критической отметки, структура почвы меняется безвозвратно. Поры в земле заполняются воздухом, что активирует бактерии, производящие не только метан, но и закись азота. Это создает двойной удар по озоновому слою и температурному режиму. Даже после возвращения дождей такие участки продолжают "фонить" газом еще долгое время.

Состояние почвы Последствия для атмосферы
Высокий уровень воды Консервация органики, минимальный выброс газов
Падение уровня воды Взрывной рост метановой эмиссии и окисление торфа

"Промышленное воздействие на ландшафт часто игнорирует такие последствия. Мы буквально выкачиваем стабильность из-под ног, превращая болота в дымящие трубы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ситуация осложняется тем, что эти изменения происходят скрытно. В отличие от лесных пожаров или таяния ледников, выбросы газа из почвы невозможно увидеть невооруженным глазом. Ученым приходится использовать сложные станции мониторинга и спутники, чтобы обнаружить утечки. Подобная невидимая угроза делает климатические изменения еще менее предсказуемыми для экономики стран.

Раскаленная земля и новые правила игры

Человечеству пора признать, что старые методы мелиорации и управления водными ресурсами устарели. Если не поддерживать влажность почв в критических зонах, планета сама ускорит свой разогрев без участия заводов и машин. Это похоже на разряженный аккумулятор: чем меньше в почве воды, тем хуже она справляется со своими функциями и тем быстрее "сгорает" органика. Риски охватывают сельское хозяйство и доступ к питьевой воде, так как качество ресурсов в зоне засухи стремительно падает.

"Каждая аномальная жара теперь оставляет после себя не только выжженную траву, но и отравленный газами воздух. Мы заходим в цикл, где потепление само себя подстегивает через почвенные процессы", — объяснил эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ученые призывают к срочной ревизии всех осушенных земель. Чтобы избежать катастрофы, необходимо восстанавливать естественные водные циклы там, где это еще возможно. Вместо борьбы с последствиями нужно лечить причину — возвращать воду в пересохшие сосуды планеты. Это единственный способ заткнуть метановую брешь, которая грозит превратить климат в неконтролируемую стихию.

Ответы на популярные вопросы о выбросах газа

Почему метан опаснее углекислого газа?

Этот газ обладает способностью удерживать инфракрасное излучение в разы лучше. В краткосрочной перспективе метан греет атмосферу в 80 раз сильнее, чем аналогичный объем CO2, что создает резкие температурные скачки.

Можно ли остановить выбросы, если снова залить почву водой?

Да, восстановление водного баланса помогает запечатать газы в почве. Однако процесс реанимации экосистемы занимает годы, а накопленный ущерб от окисления органики восстановить практически невозможно.

Какие регионы находятся под самым сильным ударом?

В зоне максимального риска находятся северные торфяники Евразии и Северной Америки. Там огромные запасы древней органики готовы превратиться в газ при малейшем осушении почвы или повышении температуры.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир. Новости мира
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Ростовская область
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Середина июля — время защиты: чем опрыскать ботву, чтобы осенью собрать чистый урожай
Середина июля — время защиты: чем опрыскать ботву, чтобы осенью собрать чистый урожай
Последние материалы
Зелень в банке без потерь: домашняя заготовка с маслом продлит свежесть на месяцы
Москва без чемоданов: как интересно провести время, не покидая территории внутри МКАД
Одна резкая фраза превратилась в международный скандал: над звездой футбола нависла неожиданная угроза
Чужая жизнь за океаном: российский журналист прервал молчание о причинах отказа от переезда в США
Ледяная бомбардировка с неба: найден способ спасти кузов от тотального уничтожения
Древнейший шрам на лице Земли: катастрофа в австралийской пустыне сбросила геологические часы
Элегантность без пафоса: как создать дорогую атмосферу, не перегружая пространство
Возраст забирает не только молодость: одна утренняя привычка помогает сохранить силу и лёгкость дольше
Дачники зря сыпали яд на грядки: один пищевой продукт сорвёт наступление пырея и осота
Марс запер своё прошлое глубже человеческого роста: европейская миссия попробует открыть этот тайник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.